Pake Wins at River Cities

GRAND FORKS, ND (September 12, 2025) — Andy Pake won the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday night at River Cities Speedway. Jade Hastings, Jack Croaker, Mark Dobmeier, and Colton Young rounded out the top five.
Chris Lewis won the Western Renegade Sprint Car Series main event while Dylan Waxdahl won the winged 305 sprint car feature.
River Cities Speedway
Grand Forks, North Dakota
Friday, September 12, 2025
Northern Outlaw Sprint Association
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 8H-Jade Hastings[1]
2. G5-Gage Pulkrabek[6]
3. 26-Blake Egeland[2]
4. 4-Colton Young[3]
5. 41T-Travis Strandell[4]
6. 14-Tom Egeland[5]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 8-Jack Croaker[1]
2. 27-Weston Olson[4]
3. 11M-Brendan Mullen[5]
4. 10-Alex Truscinski[2]
5. 72K-Kate Taves[3]
6. 49-Kim Young[6]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 64-Andy Pake[3]
2. 13JT-Mark Dobmeier[4]
3. 17-Zach Omdahl[2]
4. 0-Nick Omdahl[1]
5. 6-Zach Wilde[6]
6. 99JR-Brody Graham[5]
A-Main (30 Laps)
1. 64-Andy Pake[3]
2. 8H-Jade Hastings[1]
3. 8-Jack Croaker[2]
4. 13JT-Mark Dobmeier[6]
5. 4-Colton Young[10]
6. 10-Alex Truscinski[11]
7. 6-Zach Wilde[15]
8. 72K-Kate Taves[14]
9. 99JR-Brody Graham[18]
10. 0-Nick Omdahl[12]
11. 49-Kim Young[17]
12. 11M-Brendan Mullen[8]
13. 41T-Travis Strandell[13]
14. G5-Gage Pulkrabek[4]
15. 27-Weston Olson[5]
16. 17-Zach Omdahl[9]
17. 26-Blake Egeland[7]
DNS: 14-Tom Egeland
Western Renegrade Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15T-Myles Tomlinson[2]
2. 21-Cory Palm[3]
3. 96-Jeremy Lizakowski[8]
4. 5H-Nick Shirek[5]
5. 21N-Bryan Nordrum[4]
6. 5F-Rick Fabian[9]
DNS: 17-Mariah LaPatka
DNS: 56-Josh Braford
DNS: 36-Tyler Wass
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 25-Eric Guyot[4]
2. 5J-Chris Lewis[6]
3. 37-Steve Nordrum[2]
4. 18-Paul Tharalson[3]
5. W5-Shawn Wedge[1]
6. 15B-Doug Mccambridge[7]
7. 52-Emma Sobolik[8]
DNS: 2T-Mike Tomlinson
A-Main (20 Laps)
1. 5J-Chris Lewis[2]
2. 96-Jeremy Lizakowski[3]
3. 15T-Myles Tomlinson[6]
4. 25-Eric Guyot[1]
5. 5H-Nick Shirek[7]
6. 21-Cory Palm[5]
7. 37-Steve Nordrum[4]
8. 21N-Bryan Nordrum[9]
9. 18-Paul Tharalson[8]
10. 17-Mariah LaPatka[13]
11. 15B-Doug Mccambridge[12]
12. W5-Shawn Wedge[10]
13. 52-Emma Sobolik[14]
14. 36-Tyler Wass[15]
15. 2T-Mike Tomlinson[16]
16. 5F-Rick Fabian[11]
17. 56-Josh Braford[17]
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 13T-Ty Hanten[2]
2. X-Dylan Waxdahl[4]
3. 3M-Marcus Rothenbacher[1]
4. 67-Evan Hendrickson[5]
5. 69R-Brandon Rekow[6]
6. 25-Jerzee Rosinski[7]
7. 69-Tom Cummings[9]
8. 12G-Kinzlee Giessinger[8]
9. 24L-Justin Lundeen[3]
A-Main (20 Laps)
1. X-Dylan Waxdahl[1]
2. 13T-Ty Hanten[4]
3. 67-Evan Hendrickson[3]
4. 25-Jerzee Rosinski[6]
5. 69R-Brandon Rekow[5]
6. 69-Tom Cummings[7]
7. 3M-Marcus Rothenbacher[2]
8. 12G-Kinzlee Giessinger[8]
9. 24L-Justin Lundeen[9]