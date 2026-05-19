Reutzel continues to run off with the money, at Grandview

Bechtelsville, PA (May 19,2026)- In the 35 lap Interstate Batteries High Limit Racing feature Rico Abreu passed leader Aaron Reutzel with seven laps to go, but a three car melee involving Chase Randall, Brent Marks and Daison Pursley brought out the red flag and negated Abreu’s pass.
In the end, Aaron Reutzel started on the pole and led all 35 laps over Rico Abreu, Chase Dietz, Kasey Kahne and Brady Bacon at Grandview Speedway Tuesday night winning $20,000 in the process.
High Limit Series
Interstate Batteries A Feature (35 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 24-Rico Abreu[5]; 3. 23-Chase Dietz[6]; 4. 39M-Kasey Kahne[7]; 5. 20B-Brady Bacon[2]; 6. 7BC-Tyler Courtney[12]; 7. 77-Giovanni Scelzi[3]; 8. 26-Justin Peck[16]; 9. 48-Danny Dietrich[9]; 10. 24D-Danny Sams III[8]; 11. 55-Kerry Madsen[11]; 12. 13-Tanner Holmes[10]; 13. 57-Kyle Larson[15]; 14. 5-Brenham Crouch[19]; 15. 88-Tanner Thorson[17]; 16. 5R-Tyler Ross[23]; 17. 11-TJ Stutts[20]; 18. 87X-Steven Snyder Jr[13]; 19. 42-Sye Lynch[26]; 20. 41-Logan Rumsey[24]; 21. 51-Freddie Rahmer[22]; 22. 17GP-Hank Davis[25]; 23. 69K-Ryan Smith[14]; 24. 19-Brent Marks[18]; 25. 9-Daison Pursley[4]; 26. 9R-Chase Randall[21]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 9R-Chase Randall[3]; 2. 51-Freddie Rahmer[1]; 3. 5R-Tyler Ross[2]; 4. 41-Logan Rumsey[4]; 5. 75-Cameron Smith[7]; 6. 3Z-Brock Zearfoss[8]; 7. 42-Sye Lynch[6]; 8. 11A-Austin Bishop[5]; 9. 91-Preston Lattomus[12]; 10. 22R-Ronald Helmick[11]; 11. 17GP-Hank Davis[15]; 12. 11H-Hayden Miller[14]; 13. G5-Gage Pulkrabek[13]; 14. 18J-JT Ferry[9]; 15. 20-Ryan Taylor[10]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 20B-Brady Bacon[2]; 3. 77-Giovanni Scelzi[3]; 4. 9-Daison Pursley[4]; 5. 24-Rico Abreu[5]; 6. 23-Chase Dietz[6]; 7. 39M-Kasey Kahne[8]; 8. 24D-Danny Sams III[7]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 20B-Brady Bacon[1]; 2. 48-Danny Dietrich[3]; 3. 87X-Steven Snyder Jr[2]; 4. 88-Tanner Thorson[6]; 5. 77-Giovanni Scelzi[4]; 6. 51-Freddie Rahmer[5]; 7. 11A-Austin Bishop[7]; 8. 18J-JT Ferry[9]; 9. G5-Gage Pulkrabek[8]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 24D-Danny Sams III[1]; 2. 55-Kerry Madsen[3]; 3. 57-Kyle Larson[2]; 4. 39M-Kasey Kahne[4]; 5. 5-Brenham Crouch[6]; 6. 9R-Chase Randall[5]; 7. 75-Cameron Smith[8]; 8. 22R-Ronald Helmick[7]; 9. 17GP-Hank Davis[9]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 13-Tanner Holmes[2]; 3. 69K-Ryan Smith[3]; 4. 9-Daison Pursley[4]; 5. 19-Brent Marks[5]; 6. 41-Logan Rumsey[6]; 7. 3Z-Brock Zearfoss[9]; 8. 91-Preston Lattomus[7]; 9. 11H-Hayden Miller[8]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 24-Rico Abreu[1]; 2. 7BC-Tyler Courtney[3]; 3. 23-Chase Dietz[4]; 4. 26-Justin Peck[2]; 5. 11-TJ Stutts[8]; 6. 42-Sye Lynch[6]; 7. 20-Ryan Taylor[7]; 8. 5R-Tyler Ross[5]
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps): 1. 77-Giovanni Scelzi, 12.454[6]; 2. 39M-Kasey Kahne, 12.597[5]; 3. 20B-Brady Bacon, 12.624[2]; 4. 24D-Danny Sams III, 12.716[10]; 5. 87X-Steven Snyder Jr, 12.767[18]; 6. 57-Kyle Larson, 12.769[12]; 7. 48-Danny Dietrich, 12.775[3]; 8. 55-Kerry Madsen, 12.801[4]; 9. 51-Freddie Rahmer, 12.844[1]; 10. 9R-Chase Randall, 12.883[7]; 11. 88-Tanner Thorson, 12.900[15]; 12. 5-Brenham Crouch, 12.984[16]; 13. 11A-Austin Bishop, 13.018[13]; 14. 22R-Ronald Helmick, 13.233[14]; 15. G5-Gage Pulkrabek, 13.243[11]; 16. 75-Cameron Smith, 13.272[8]; 17. 18J-JT Ferry, 13.562[17]; 18. 17GP-Hank Davis, 13.562[9]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps): 1. 9-Daison Pursley, 12.654[2]; 2. 23-Chase Dietz, 12.672[9]; 3. 87-Aaron Reutzel, 12.748[1]; 4. 24-Rico Abreu, 12.755[3]; 5. 13-Tanner Holmes, 12.866[4]; 6. 26-Justin Peck, 12.998[11]; 7. 69K-Ryan Smith, 13.044[7]; 8. 7BC-Tyler Courtney, 13.060[16]; 9. 19-Brent Marks, 13.089[15]; 10. 5R-Tyler Ross, 13.279[8]; 11. 41-Logan Rumsey, 13.436[13]; 12. 42-Sye Lynch, 13.530[5]; 13. 91-Preston Lattomus, 13.605[10]; 14. 20-Ryan Taylor, 13.837[14]; 15. 11H-Hayden Miller, 13.933[6]; 16. 11-TJ Stutts, 14.202[12]; 17. 3Z-Brock Zearfoss, 55:55.555[17]