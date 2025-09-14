Sheridan Shines at Northern Sprint Car Nationals

OHSWEKEN, ONT (September 13, 2025) — Nick Sheridan scored the biggest feature victory of his career Saturday night at Ohsweken Speedway by winning the finale of the 21st Northern Sprint Car Nationals.
Sheridan, from Mt. Brydges, Ontario, ran down Dylan Westbrook in slower traffic and made the pass for the lead on lap 30 and drove away to a 1.918 second lead at the finish.
Former Northern Sprint Car Nationals winner Ryan Turner moved up from the 15th starting spot to pass Westbrook for second position with three laps to go, but did not have enough time to catch Sheridan. Westbrook, D.J. Christie, and Matt Farnham rounded out the top five.
Josh Verne Jr. won the winged crate sprint car feature.
21st Northern Sprint Car Nationals
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Saturday, September 13, 2025
Winged 360 Sprint Cars
FLIGHT 1 GROUP A (3 Laps)
1. 87-Jason Barney, 13.702[2]
2. 21T-Alex Therrien, 13.956[4]
3. 12-Alex Bergeron, 14.046[3]
4. 46-Kevin Pauls, 14.409[1]
FLIGHT 1 GROUP B (3 Laps)
1. 28-Jordan Poirier, 13.940[1]
2. 11-Jamie Turner, 13.967[2]
3. 0C-Cole MacDonald, 14.112[4]
4. 77E-Ashton VanEvery, 14.129[3]
FLIGHT 1 GROUP C (3 Laps)
1. 5-DJ Christie, 13.635[4]
2. 84R-Tyler Rand, 14.466[3]
3. 13-Evan Reynolds, 14.473[1]
4. 94X-Scott Hall, 14.726[2]
FLIGHT 1 GROUP D (3 Laps)
1. 45-Nick Sheridan, 13.283[2]
2. 12DD-Darren Dryden, 13.554[4]
3. 7-Eric Gledhill, 13.923[3]
4. 0JB-Justin Barger, 13.959[1]
FLIGHT 2 GROUP A (3 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans, 13.660[1]
2. 77X-Alex Hill, 13.697[4]
3. 0-Glenn Styres, 14.023[3]
4. 21K-Kyle Phillips, 14.147[2]
FLIGHT 2 GROUP B (3 Laps)
1. 94-Todd Hoddick, 13.885[4]
2. 71H-Max Stambaugh, 13.949[1]
3. 31C-Dale Curran, 14.364[3]
4. 77T-Tyeller Powless, 14.488[2]
FLIGHT 2 GROUP C (3 Laps)
1. 9-Liam Martin, 13.756[3]
2. 85-Dustin Daggett, 13.835[2]
3. 36-Mikey Kruchka, 13.996[1]
4. 17X-Cory Turner, 14.107[4]
FLIGHT 2 GROUP D (3 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.538[1]
2. 88H-Josh Hansen, 13.607[3]
3. 70-Baily Heard, 14.289[2]
FLIGHT 3 GROUP A (3 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook, 13.556[2]
2. 7NY-Matt Farnham, 13.647[4]
3. 15-Ryan Turner, 13.673[1]
4. 68-Aaron Turkey, 14.418[3]
FLIGHT 3 GROUP B (3 Laps)
1. 79-Jordan Thomas, 14.008[1]
2. 28F-Davie Franek, 14.201[3]
3. 19D-Allan Downey, 14.598[2]
FLIGHT 3 GROUP C (3 Laps)
1. 52-Scott Kreutter, 14.072[1]
2. 84-Mike Lichty, 14.168[3]
3. 81-Tyler Reynolds, 14.949[4]
DNS: 7C-Dylan Swiernik
FLIGHT 3 GROUP D (3 Laps)
1. 6-Ryan Coniam, 14.067[2]
2. 70MM-Matt Billings, 14.432[3]
3. 28K-Tate O’Leary, 15.402[1]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 21T-Alex Therrien[1]
2. 45-Nick Sheridan[4]
3. 7-Eric Gledhill[2]
4. 5-DJ Christie[3]
5. 11-Jamie Turner[5]
6. 46-Kevin Pauls[7]
7. 13-Evan Reynolds[8]
8. 0C-Cole MacDonald[6]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 28-Jordan Poirier[2]
2. 12DD-Darren Dryden[4]
3. 87-Jason Barney[3]
4. 0JB-Justin Barger[1]
5. 77E-Ashton VanEvery[6]
6. 94X-Scott Hall[7]
7. 12-Alex Bergeron[5]
DNS: 84R-Tyler Rand
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]
2. 9-Liam Martin[2]
3. 87XS-Skyler Evans[3]
4. 94-Todd Hoddick[1]
5. 17X-Cory Turner[6]
6. 70-Baily Heard[7]
7. 36-Mikey Kruchka[5]
8. 77T-Tyeller Powless[8]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 88H-Josh Hansen[4]
2. 85-Dustin Daggett[2]
3. 77X-Alex Hill[3]
4. 71H-Max Stambaugh[1]
5. 0-Glenn Styres[5]
6. 31C-Dale Curran[7]
7. 21K-Kyle Phillips[6]
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[4]
2. 6-Ryan Coniam[2]
3. 15-Ryan Turner[3]
4. 84-Mike Lichty[1]
5. 19D-Allan Downey[6]
6. 68-Aaron Turkey[5]
7. 28K-Tate O’Leary[7]
Heat Race #6 (10 Laps)
1. 7NY-Matt Farnham[4]
2. 79-Jordan Thomas[3]
3. 28F-Davie Franek[1]
4. 52-Scott Kreutter[2]
5. 70MM-Matt Billings[5]
6. 81-Tyler Reynolds[6]
DNS: 7C-Dylan Swiernik
POLE DASH (5 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[2]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
3. 45-Nick Sheridan[6]
4. 7NY-Matt Farnham[4]
5. 88H-Josh Hansen[3]
6. 28-Jordan Poirier[5]
7. 12DD-Darren Dryden[7]
8. 21T-Alex Therrien[8]
C-Main (10 Laps)
1. 13-Evan Reynolds[1]
2. 36-Mikey Kruchka[4]
3. 77T-Tyeller Powless[6]
4. 0C-Cole MacDonald[5]
5. 28K-Tate O’Leary[2]
6. 21K-Kyle Phillips[3]
DNS: 12-Alex Bergeron
DNS: 7C-Dylan Swiernik
DNS: 84R-Tyler Rand
B-Main (12 Laps)
1. 17X-Cory Turner[1]
2. 19D-Allan Downey[2]
3. 94-Todd Hoddick[5]
4. 77E-Ashton VanEvery[3]
5. 84-Mike Lichty[6]
6. 52-Scott Kreutter[4]
7. 71H-Max Stambaugh[7]
8. 70MM-Matt Billings[11]
9. 0-Glenn Styres[10]
10. 70-Baily Heard[12]
11. 77T-Tyeller Powless[20]
12. 68-Aaron Turkey[17]
13. 0JB-Justin Barger[8]
14. 31C-Dale Curran[14]
15. 13-Evan Reynolds[18]
16. 81-Tyler Reynolds[16]
17. 46-Kevin Pauls[13]
18. 11-Jamie Turner[9]
19. 0C-Cole MacDonald[21]
20. 94X-Scott Hall[15]
21. 36-Mikey Kruchka[19]
A-Main (35 Laps)
1. 45-Nick Sheridan[3]
2. 15-Ryan Turner[15]
3. 47X-Dylan Westbrook[1]
4. 5-DJ Christie[9]
5. 7NY-Matt Farnham[4]
6. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]
7. 28-Jordan Poirier[6]
8. 9-Liam Martin[11]
9. 87XS-Skyler Evans[14]
10. 88H-Josh Hansen[5]
11. 79-Jordan Thomas[10]
12. 21T-Alex Therrien[8]
13. 94-Todd Hoddick[22]
14. 12DD-Darren Dryden[7]
15. 87-Jason Barney[17]
16. 6-Ryan Coniam[12]
17. 77X-Alex Hill[16]
18. 0-Glenn Styres[30]
19. 85-Dustin Daggett[13]
20. 77E-Ashton VanEvery[23]
21. 71H-Max Stambaugh[25]
22. 7-Eric Gledhill[18]
23. 0JB-Justin Barger[28]
24. 52-Scott Kreutter[27]
25. 84-Mike Lichty[24]
26. 31C-Dale Curran[26]
27. 28F-Davie Franek[19]
28. 17X-Cory Turner[20]
29. 19D-Allan Downey[21]
30. 11-Jamie Turner[29]
Winged Crate Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 2M-Steve Murdock[1]
2. BS39-Brett Stratford[4]
3. 5-Tom Pellizzari[2]
4. 77-Liam Ladouceur[3]
5. 16X-Keegan Baker[6]
6. 44-Connor Ross[10]
7. 26X-Campbell Baker[7]
8. 2S-Al Sleight[5]
9. 69K-Ken Hamilton[8]
10. 55-Cory Whittam[9]
11. 24R-Rodney Rutherford[11]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 1V-Josh Verne Jr[1]
2. 1-Holly Porter[5]
3. 777A-Tyler Willard[2]
4. 50LS-Adrian Stahle[7]
5. 85C-Cam MacKinnon[4]
6. 14B-Broden Weiler[11]
7. 11W-Josh Robertson[6]
8. 47B-Mitchel Brosseau[3]
9. 26-John Verney[10]
10. 57C-Cooper Fritz[9]
11. 9C-Brian Nanticoke[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 28T-Cameron Thomson[2]
2. 20-Johnny Miller[6]
3. 88-Lance Erskine[4]
4. 53-Logan Shwedyk[1]
5. 87-Andrew Hennessy[3]
6. 51L-Lee Ladouceur[8]
7. 74-Rob Neely[5]
8. 52-Jesse Costa[10]
9. 4K-Jamie Kay[9]
10. 8-Kurtis Connell[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 5D-Jacob Dykstra[1]
2. 72I-Bruno Richard[8]
3. 3S-Austin Roes[3]
4. 24A-AJ Lewis[4]
5. 24K-Kiana Teal[2]
6. 94-Ryan Fraser[6]
7. 2-Travis Hofstetter[10]
8. 92-Adam Turner[7]
9. M52-Marc Surprenant[5]
10. 51-Trevor Young[9]
B-Main (12 Laps)
1. 52-Jesse Costa[2]
2. 26X-Campbell Baker[3]
3. 2-Travis Hofstetter[1]
4. 92-Adam Turner[6]
5. 2S-Al Sleight[7]
6. 74-Rob Neely[5]
7. 51-Trevor Young[14]
8. 9C-Brian Nanticoke[16]
9. 57C-Cooper Fritz[13]
10. 4K-Jamie Kay[8]
11. 55-Cory Whittam[12]
12. 24R-Rodney Rutherford[17]
13. M52-Marc Surprenant[11]
14. 69K-Ken Hamilton[10]
15. 11W-Josh Robertson[4]
16. 47B-Mitchel Brosseau[9]
DNS: 8-Kurtis Connell
DNS: 26-John Verney
A-Main (20 Laps)
1. 1V-Josh Verne Jr[8]
2. 2M-Steve Murdock[6]
3. 72I-Bruno Richard[7]
4. 1-Holly Porter[3]
5. 87-Andrew Hennessy[22]
6. 88-Lance Erskine[10]
7. 28T-Cameron Thomson[4]
8. 3S-Austin Roes[12]
9. 20-Johnny Miller[5]
10. 51L-Lee Ladouceur[19]
11. 777A-Tyler Willard[15]
12. 53-Logan Shwedyk[20]
13. 50LS-Adrian Stahle[9]
14. 94-Ryan Fraser[24]
15. 16X-Keegan Baker[18]
16. 77-Liam Ladouceur[17]
17. 26X-Campbell Baker[26]
18. 24A-AJ Lewis[16]
19. 2-Travis Hofstetter[27]
20. 24K-Kiana Teal[23]
21. 85C-Cam MacKinnon[21]
22. 14B-Broden Weiler[11]
23. 5D-Jacob Dykstra[1]
24. BS39-Brett Stratford[2]
25. 52-Jesse Costa[25]
26. 5-Tom Pellizzari[14]
27. 92-Adam Turner[28]
28. 44-Connor Ross[13]