Mihocko Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, IN (September, 20, 2025) — Tye Mihocko won the non-wing sprint car feature Saturday night at Lincoln Park Speedway. Beau Brandon from 15th starting position, Zack Pretorious, Jadon Rogers, and Aaron Davis rounded out the top five.
Matt Lux won the USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series main event.
Lincoln Park Speedway
Putnamville, Indiana
Saturday, September 20, 2025
Non-Wing 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A (4 Laps)
1. 11-Aaron Davis, 13.879[2]
2. I1-Ivan Glotzbach, 13.934[6]
3. 5-Jadon Rogers, 14.093[7]
4. 87-Tony Helton, 14.307[3]
5. 100-Justin Meneely, 14.600[1]
6. 19M-Jason Tirb, 14.841[5]
7. 19C-Keivan Clodfelter, 15.045[4]
Qualifying Flight B (4 Laps)
1. 38P-Seth Parker, 13.158[6]
2. 99J-Kyle Johnson, 13.281[4]
3. 7-Travis Thompson, 13.292[5]
4. 24-Mason Giddens, 13.314[3]
5. 22-Brandon Spencer, 13.489[7]
6. 97-Austin Nigh, 13.595[1]
7. 3KB-Jacob Brown, 14.765[2]
Qualifying Flight C (4 Laps)
1. 16B-Harley Burns, 12.382[3]
2. 9Z-Zack Pretorius, 12.758[4]
3. 24P-Tye Mihocko, 12.821[5]
4. 2-Noah Whitehouse, 12.890[6]
5. 21B-Beau Brandon, 13.076[1]
6. 06-Rylan Gray, 13.289[2]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. I1-Ivan Glotzbach[1]
2. 5-Jadon Rogers[2]
3. 11-Aaron Davis[4]
4. 87-Tony Helton[3]
5. 19M-Jason Tirb[6]
6. 100-Justin Meneely[5]
7. 19C-Keivan Clodfelter[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 99J-Kyle Johnson[1]
2. 38P-Seth Parker[4]
3. 24-Mason Giddens[3]
4. 97-Austin Nigh[6]
5. 22-Brandon Spencer[5]
6. 3KB-Jacob Brown[7]
7. 7-Travis Thompson[2]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 24P-Tye Mihocko[2]
2. 9Z-Zack Pretorius[1]
3. 16B-Harley Burns[4]
4. 06-Rylan Gray[6]
5. 21B-Beau Brandon[5]
6. 2-Noah Whitehouse[3]
A-Main (25 Laps)
1. 24P-Tye Mihocko[4]
2. 21B-Beau Brandon[15]
3. 9Z-Zack Pretorius[8]
4. 5-Jadon Rogers[7]
5. 11-Aaron Davis[5]
6. 24-Mason Giddens[9]
7. 97-Austin Nigh[11]
8. 22-Brandon Spencer[14]
9. I1-Ivan Glotzbach[1]
10. 16B-Harley Burns[3]
11. 7-Travis Thompson[20]
12. 87-Tony Helton[10]
13. 3KB-Jacob Brown[17]
14. 38P-Seth Parker[2]
15. 100-Justin Meneely[16]
16. 99J-Kyle Johnson[6]
17. 06-Rylan Gray[12]
18. 19M-Jason Tirb[13]
19. 19C-Keivan Clodfelter[19]
20. 2-Noah Whitehouse[18]
USAC D2 Midwest Thunder Midget Car Series
A-Main (25 Laps)
1. 5-Matt Lux[2]
2. 91-Tyler Nelson[1]
3. 11X-Jalen Cox[6]
4. 11-Buddy Hollmeyer[4]
5. 11T-Alex Watson[8]
6. 55S-Brayden Schwartz[10]
7. 2W-Jon Watson[11]
8. 67-Tyler Watkins[12]
9. 7M-Cole Morgan[5]
10. 7C-Chase Hodge[14]
11. 5M-Michael Magic[3]
12. 11M-Sammy Males[7]
13. 97-Jim Jones[9]
14. 36-Ian Creager[13]