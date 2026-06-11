Ricky Lewis wins barn burner at Paragon

Paragon,In (June 10,2026)- Ricky Lewis captured a 25 lap barn burner at Paragon Speedway Wednesday night following the USAC Midget week feature.
Lewis made steady progress through the first half of the feature from his 5th place starting spot. Lewis caught leader Jadon Rogers and the duo swapped the lead several times. When the white flag appeared Lewis and Rogers were side by side and as they came out of turn two, Lewis dove under Rogers and the cars made contact with Lewis’s right rear going over Rogers left front. Lewis was able to hang on and take the checkers with Rogers suffering front end damage that ended his race. Rogers exited his car and had a discussion with Lewis in victory lane.
Behind Lewis at the finish was Jordan Kinser, Zack Pretorius, Brandon Mattox and Cameron La Rose.
410 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[5]; 2. 75-Jordan Kinser[6]; 3. 9Z-Zack Pretorius[8]; 4. 28-Brandon Mattox[11]; 5. 13P-Cameron La Rose[9]; 6. 6T-Trey Osborne[2]; 7. 5-Anton Hernandez[12]; 8. 66-Caleb Stelzig[16]; 9. 21B-Beau Brandon[13]; 10. 12S-Adyn Schmidt[15]; 11. 47*-Jake Swanson[4]; 12. 22-Brandon Spencer[7]; 13. 37-Logan Prickett[19]; 14. 14-Jadon Rogers[1]; 15. 77-Todd Hobson[18]; 16. 17-Bryce Andrews[20]; 17. 11-Jack Hoyer[14]; 18. 47-Charles Davis Jr[10]; 19. 42AU-Gary Rooke[17]; 20. 33S-Jake Scott[3]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 66-Caleb Stelzig[6]; 2. 42AU-Gary Rooke[1]; 3. 77-Todd Hobson[3]; 4. 37-Logan Prickett[9]; 5. 17-Bryce Andrews[2]; 6. 23T-Ashton Thompson[8]; 7. 0-JR Bonesteel[4]; 8. 9-Jim Tribby[5]; 9. (DNS) 8-Michael Clark; 10. (DNS) 33-Jesse Miller
Heat 1 (8 Laps): 1. 75-Jordan Kinser[2]; 2. 47*-Jake Swanson[4]; 3. 22-Brandon Spencer[1]; 4. 47-Charles Davis Jr[3]; 5. 21B-Beau Brandon[5]; 6. 42AU-Gary Rooke[7]; 7. 0-JR Bonesteel[8]; 8. 33-Jesse Miller[6]; 9. 8-Michael Clark[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 33S-Jake Scott[1]; 2. 6T-Trey Osborne[3]; 3. 9Z-Zack Pretorius[4]; 4. 28-Brandon Mattox[2]; 5. 11-Jack Hoyer[5]; 6. 17-Bryce Andrews[6]; 7. 9-Jim Tribby[7]; 8. 23T-Ashton Thompson[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[1]; 2. 14-Jadon Rogers[2]; 3. 13P-Cameron La Rose[3]; 4. 5-Anton Hernandez[7]; 5. 12S-Adyn Schmidt[5]; 6. 77-Todd Hobson[4]; 7. 66-Caleb Stelzig[8]; 8. 37-Logan Prickett[6]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 47*-Jake Swanson, 15.058[2]; 2. 47-Charles Davis Jr, 15.256[6]; 3. 75-Jordan Kinser, 15.548[8]; 4. 22-Brandon Spencer, 15.830[3]; 5. 21B-Beau Brandon, 15.952[1]; 6. 33-Jesse Miller, 16.159[9]; 7. 42AU-Gary Rooke, 16.174[5]; 8. 0-JR Bonesteel, 16.302[4]; 9. 8-Michael Clark, 16.302[7]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius, 15.330[6]; 2. 6T-Trey Osborne, 15.350[7]; 3. 28-Brandon Mattox, 15.394[5]; 4. 33S-Jake Scott, 15.609[4]; 5. 11-Jack Hoyer, 15.620[1]; 6. 17-Bryce Andrews, 16.287[3]; 7. 9-Jim Tribby, 16.831[2]; 8. 23T-Ashton Thompson, 16.911[8]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 77-Todd Hobson, 15.412[1]; 2. 13P-Cameron La Rose, 15.438[5]; 3. 14-Jadon Rogers, 15.447[4]; 4. 41-Ricky Lewis, 15.575[6]; 5. 12S-Adyn Schmidt, 15.649[3]; 6. 37-Logan Prickett, 15.706[7]; 7. 5-Anton Hernandez, 15.726[2]; 8. 66-Caleb Stelzig, 16.191[8]