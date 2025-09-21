Jason Blonde Wins Feature and Season Championship at Butler

QUINCY, MI (September 20, 2025) — Jason Blonde won the feature event on season championship night Saturday at Butler Motor Speedway. By virtue of winning Blonde also secured the 2025 sprint car point championship at Butler. Bryce Lucius, Tylar Rankin, Thomas Schinderle, and Adam Cruea rounded out the top five.
Butler Motor Speedway
Quincy, Michigan
Saturday, September 20, 2025
Qualifying
1. 32-Bryce Lucius, 13.112[11]
2. 22M-Dan McCarron, 13.124[13]
3. 41-Thomas Schinderle, 13.173[9]
4. 17-Tyler Rankin, 13.383[10]
5. 4-Josh Turner, 13.548[12]
6. 10B-Jason Blonde, 13.555[4]
7. 22-Aaron Shaffer, 13.685[5]
8. 83-Adam Cruea, 13.923[6]
9. 27-Brad Lamberson, 14.126[2]
10. 20A-Andy Chehowski, 14.459[3]
11. 47-Avery Neal, 14.525[7]
12. 27S-Tony Stack, 15.323[1]
13. 15-Darel Woolsey, 15.323[8]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 32-Bryce Lucius[3]
2. 4-Josh Turner[1]
3. 22-Aaron Shaffer[4]
4. 27-Brad Lamberson[5]
5. 47-Avery Neal[6]
6. 41-Thomas Schinderle[2]
DNS: 15-Darel Woolsey
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 22M-Dan McCarron[3]
2. 10B-Jason Blonde[1]
3. 17-Tyler Rankin[2]
4. 83-Adam Cruea[4]
5. 20A-Andy Chehowski[5]
6. 27S-Tony Stack[6]
A-Main (25 Laps)
1. 10B-Jason Blonde[3]
2. 32-Bryce Lucius[6]
3. 17-Tyler Rankin[1]
4. 41-Thomas Schinderle[11]
5. 83-Adam Cruea[8]
6. 22-Aaron Shaffer[2]
7. 20A-Andy Chehowski[10]
8. 27-Brad Lamberson[7]
9. 4-Josh Turner[4]
10. 15-Darel Woolsey[13]
11. 22M-Dan McCarron[5]
12. 27S-Tony Stack[12]
13. 47-Avery Neal[9]