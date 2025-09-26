Marks Wins National Open Tune Up Feature at Williams Grove

MECHANICSBURG, PA (September 25, 2025) — Brent Marks won the winged 410 sprint car feature Friday night at Williams Grove Speedway that served as the final tune up before next weekend’s Williams Grove National Open.
Marks started on the outside of the front row and took the lead from Freddie Rahmer on lap 13 and drove away for the victory. Rahmer, Brock Zeargoss, Cameron Smith, and Troy Wagaman Jr. rounded out the top five.
Dylan Norris won the 358 sprint car main event.
Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, Pennsylvania
Friday, September 25, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 67-Justin Whittall, 16.665[26]
2. 19-Brent Marks, 16.727[3]
3. 13-Daison Pursley, 16.739[29]
4. 8-Brock Zearfoss, 16.759[31]
5. 12-Lance Dewease, 16.776[2]
6. 75-Cameron Smith, 16.851[6]
7. 27-Troy Wagaman Jr, 16.884[9]
8. 51-Freddie Rahmer, 16.885[5]
9. 7BC-Giovanni Scelzi, 16.911[8]
10. 11-TJ Stutts, 16.951[28]
11. 95-Kody Hartlaub, 16.988[25]
12. 91-Preston Lattomus, 17.005[30]
13. 48-Danny Dietrich, 17.010[10]
14. 1X-Chad Trout, 17.011[18]
15. 23-Chase Dietz, 17.081[11]
16. 66-Ryan Newton, 17.100[1]
17. X-Matt Campbell, 17.145[17]
18. 6K-Kaleb Johnson, 17.159[27]
19. 6N-Dylan Norris, 17.175[20]
20. 10-Ryan Timms, 17.214[23]
21. 41-Logan Rumsey, 17.218[24]
22. 20-Brady Bacon, 17.257[15]
23. 17B-Steve Buckwalter, 17.271[19]
24. 1A-Ashton Torgerson, 17.311[12]
25. 1W-Devon Borden, 17.381[21]
26. 35-Austin Bishop, 17.383[13]
27. 39-JJ Loss, 17.387[22]
28. 45S-Samuel Miller, 17.424[4]
29. 22-Doug Hammaker, 17.435[7]
30. 10X-Ryan Smith, 17.456[14]
31. 5W-Lucas Wolfe, 17.619[16]
Harrys U Pull It Heat Race #1 (8 Laps)
1. 67-Justin Whittall[1]
2. 8-Brock Zearfoss[2]
3. 27-Troy Wagaman Jr[3]
4. 48-Danny Dietrich[5]
5. 11-TJ Stutts[4]
6. 6N-Dylan Norris[7]
7. 66-Ryan Newton[6]
8. 20-Brady Bacon[8]
9. 1W-Devon Borden[9]
10. 5W-Lucas Wolfe[11]
11. 45S-Samuel Miller[10]
Walter Laudermilch Concrete Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Brent Marks[1]
2. 51-Freddie Rahmer[3]
3. 1X-Chad Trout[5]
4. 95-Kody Hartlaub[4]
5. 35-Austin Bishop[9]
6. 10-Ryan Timms[7]
7. 22-Doug Hammaker[10]
8. X-Matt Campbell[6]
9. 12-Lance Dewease[2]
10. 17B-Steve Buckwalter[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 13-Daison Pursley[1]
2. 75-Cameron Smith[2]
3. 7BC-Giovanni Scelzi[3]
4. 23-Chase Dietz[5]
5. 91-Preston Lattomus[4]
6. 39-JJ Loss[9]
7. 41-Logan Rumsey[7]
8. 6K-Kaleb Johnson[6]
9. 10X-Ryan Smith[10]
10. 1A-Ashton Torgerson[8]
Dash (6 Laps)
1. 51-Freddie Rahmer[1]
2. 19-Brent Marks[2]
3. 8-Brock Zearfoss[4]
4. 13-Daison Pursley[3]
5. 75-Cameron Smith[6]
6. 67-Justin Whittall[5]
B-Main (12 Laps)
1. 66-Ryan Newton[2]
2. 41-Logan Rumsey[4]
3. 20-Brady Bacon[5]
4. 22-Doug Hammaker[3]
5. 10X-Ryan Smith[9]
6. 1A-Ashton Torgerson[12]
7. 17B-Steve Buckwalter[11]
8. 5W-Lucas Wolfe[10]
9. 1W-Devon Borden[8]
10. 6K-Kaleb Johnson[7]
11. 45S-Samuel Miller[13]
12. 12-Lance Dewease[1]
13. X-Matt Campbell[6]
A-Main (25 Laps)
1. 19-Brent Marks[2]
2. 51-Freddie Rahmer[1]
3. 8-Brock Zearfoss[3]
4. 75-Cameron Smith[5]
5. 27-Troy Wagaman Jr[7]
6. 67-Justin Whittall[6]
7. 48-Danny Dietrich[10]
8. 1X-Chad Trout[8]
9. 7BC-Giovanni Scelzi[9]
10. 23-Chase Dietz[12]
11. 41-Logan Rumsey[20]
12. 95-Kody Hartlaub[11]
13. 11-TJ Stutts[13]
14. 35-Austin Bishop[14]
15. 20-Brady Bacon[21]
16. 10-Ryan Timms[17]
17. 39-JJ Loss[18]
18. 66-Ryan Newton[19]
19. 91-Preston Lattomus[15]
20. 22-Doug Hammaker[22]
21. 1A-Ashton Torgerson[24]
22. 6N-Dylan Norris[16]
23. 10X-Ryan Smith[23]
DNS: 13-Daison Pursley
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 22K-Eli Tuckey[4]
2. 7F-Hunter Fulton[1]
3. 28-Matt Findley[3]
4. 17-Cole Young[5]
5. 77-Derek Locke[7]
6. 22E-Nash Ely[6]
7. 25S-Tom Senseney Jr[2]
8. 2PA-Denny Gross[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 1A-Chase Gutshall[5]
2. 70D-Frankie Herr[3]
3. 6-Dylan Norris[7]
4. 34-Andy Best[6]
5. 59-Steve Wilbur[2]
6. 47-Adam Carberry[4]
DNS: 19T-Jacob Galloway
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 84M-Chad Criswell[1]
2. 14-Colton Moyer[2]
3. 4-Ayden Hare[6]
4. 21T-Scott Fisher[3]
5. 29R-Seth Schnoke[4]
6. 19R-JT Ferry[7]
7. 66A-Cody Fletcher[5]
A-Main (20 Laps)
1. 6-Dylan Norris[8]
2. 1A-Chase Gutshall[2]
3. 22K-Eli Tuckey[1]
4. 84M-Chad Criswell[3]
5. 4-Ayden Hare[9]
6. 70D-Frankie Herr[5]
7. 17-Cole Young[10]
8. 21T-Scott Fisher[12]
9. 77-Derek Locke[13]
10. 22E-Nash Ely[16]
11. 34-Andy Best[11]
12. 28-Matt Findley[7]
13. 29R-Seth Schnoke[15]
14. 59-Steve Wilbur[14]
15. 25S-Tom Senseney Jr[19]
16. 19T-Jacob Galloway[20]
17. 7F-Hunter Fulton[4]
18. 14-Colton Moyer[6]
19. 19R-JT Ferry[18]
20. 66A-Cody Fletcher[21]
21. 2PA-Denny Gross[22]
22. 47-Adam Carberry[17]