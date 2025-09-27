Cale Coons Wins Midwest Thunder Series Feature at Circle City

INDIANAPOLIS, IN (September 26, 2025) — Cale Coons won the Midwest Thunder 410 Sprint Car Series feature Friday night at Circle City Raceway. Devan Myers, J.J. Hughes, Gravel Berryhill and Donny Brackett rounded out the top five.
Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
Circle City Raceway
Indianapolis, IN
Friday, September 26, 2025
Qualifying Flight A
1. 77-Travis Berryhill, 12.449[4]
2. 16-Harley Burns, 12.625[2]
3. 22-Brandon Spencer, 12.722[3]
4. 76J-JJ Hughes, 13.048[1]
5. 75-Devan Myers, 14.316[5]
6. 55-Eli Wilhelmus, 14.316[6]
7. 21S-Parker Frederickson, 14.316[7]
Qualifying Flight B
1. 16K-Cody Trammell, 12.833[7]
2. 77S-Trey McGranahan, 13.014[6]
3. 87-Tony Helton, 13.054[2]
4. 4B-Donny Brackett, 13.675[4]
5. 55P-Tony Paquette, 13.997[3]
6. 21B-Beau Brandon, 14.873[5]
DNS: 51-Steve Hair
Qualifying Flight C
1. 14-Jadon Rogers, 12.426[5]
2. 97-Austin Nigh, 12.438[2]
3. 63-Cale Coons, 12.442[3]
4. 2-Noah Whitehouse, 12.606[4]
5. 9Z-Zack Pretorius, 12.616[6]
6. 37-Logan Prickett, 12.849[1]
7. 10-Aric Gentry, 13.198[7]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 22-Brandon Spencer[2]
2. 76J-JJ Hughes[1]
3. 77-Travis Berryhill[4]
4. 21S-Parker Frederickson[7]
5. 55-Eli Wilhelmus[6]
6. 75-Devan Myers[5]
7. 16-Harley Burns[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 77S-Trey McGranahan[3]
2. 4B-Donny Brackett[1]
3. 16K-Cody Trammell[4]
4. 87-Tony Helton[2]
5. 55P-Tony Paquette[5]
6. 51-Steve Hair[7]
7. 21B-Beau Brandon[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2-Noah Whitehouse[1]
2. 63-Cale Coons[2]
3. 97-Austin Nigh[3]
4. 14-Jadon Rogers[4]
5. 37-Logan Prickett[6]
6. 9Z-Zack Pretorius[5]
7. 10-Aric Gentry[7]
A-Main (25 Laps)
1. 63-Cale Coons[1]
2. 75-Devan Myers[16]
3. 76J-JJ Hughes[3]
4. 77-Travis Berryhill[7]
5. 4B-Donny Brackett[2]
6. 22-Brandon Spencer[6]
7. 10-Aric Gentry[21]
8. 37-Logan Prickett[15]
9. 55-Eli Wilhelmus[13]
10. 14-Jadon Rogers[12]
11. 21S-Parker Frederickson[10]
12. 87-Tony Helton[11]
13. 55P-Tony Paquette[14]
14. 9Z-Zack Pretorius[18]
15. 2-Noah Whitehouse[4]
16. 97-Austin Nigh[9]
17. 77S-Trey McGranahan[5]
18. 16K-Cody Trammell[8]
19. 51-Steve Hair[17]
DNS: 16-Harley Burns
DNS: 21B-Beau Brandon