Kenny Miller Wins USAC East Coast Feature at Georgetown

GEORGETOWN, DE (September 26, 2025) — Kenny Miller III won the USAC East Coast Sprint Car Series feature Friday night at Georgetown Speedway. Miller moved up from seventh starting position for the victory.
Steven Drevicki, Chris Allen Jr, Ed Aikin, and Bruce Buckwalter rounded out the top five.
USAC East Coast Sprint Car Series
Georgetown Speedway
Georgetown, Delaware
Friday, September 26, 2025
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 71-Chris Allen Jr[1]
2. 7-Ed Aikin[3]
3. 83-Bruce Buckwalter Jr[4]
4. 39T-Olivia Thayer[6]
5. 12D-Steve Downs[2]
6. 67-Jason Cherry[5]
7. 27-Dirk Rimrott[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Steven Drevicki[3]
2. 23M-Kenny Miller III[1]
3. 83S-Billy Ney[2]
4. 68-Blaine Emery[6]
5. 51-Mike Haggenbottom[5]
6. 22R-Ronald Helmick[4]
A-Main (25 Laps)
1. 23M-Kenny Miller III[7]
2. 19-Steven Drevicki[6]
3. 71-Chris Allen Jr[3]
4. 7-Ed Aikin[5]
5. 83-Bruce Buckwalter Jr[4]
6. 39T-Olivia Thayer[2]
7. 83S-Billy Ney[13]
8. 51-Mike Haggenbottom[9]
9. 12D-Steve Downs[8]
10. 67-Jason Cherry[10]
11. 27-Dirk Rimrott[12]
12. 68-Blaine Emery[1]
13. 22R-Ronald Helmick[11]