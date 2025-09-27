Mike Keegan Wins at Skyline

STEWART, OH (September 26, 2025) — Mike Keegan won the Gladiator Sprint Tour feature Friday night at Skyline Speedway. Keegan led all 25 laps in route to the victory.
Wayne McPeak, Carmen Perigo, Frank Neill, and Brandon Conkel rounded out the top five.
Gladiator Sprint Car Tour
Skyline Speedway
Stewart, Ohio
Friday, September 26, 2025
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 4-Danny Smith[1]
2. 88N-Frank Neill[2]
3. 4J-John Mollick[3]
4. 3TN-Tyler Newhart[4]
5. 9W-Lance Webb[5]
6. 7A-Dave Dickson[6]
DNS: 79-Chris Miller
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 21-Carmen Perigo Jr[2]
2. 59-Bryan Nuckles[1]
3. 4U-Josh Davis[4]
4. 3V-Chris Verda[3]
5. SP00K-Anthony Gaskins[5]
6. 44-Charlie Vest[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 1MC-Wayne McPeek[1]
2. 08-Brandon Conkel[3]
3. 5M-Eric Martin[5]
4. 1B-Keith Baxter[2]
5. X-Michael Keegan[4]
6. 001-Greg Mitchell[6]
A-Main (25 Laps)
1. X-Michael Keegan[2]
2. 1MC-Wayne McPeek[5]
3. 21-Carmen Perigo Jr[6]
4. 88N-Frank Neill[7]
5. 08-Brandon Conkel[9]
6. 4U-Josh Davis[3]
7. 4-Danny Smith[4]
8. 3V-Chris Verda[11]
9. 1B-Keith Baxter[12]
10. 5M-Eric Martin[10]
11. 001-Greg Mitchell[16]
12. SP00K-Anthony Gaskins[14]
13. 7A-Dave Dickson[15]
14. 9W-Lance Webb[13]
15. 4J-John Mollick[17]
16. 59-Bryan Nuckles[8]
17. 3TN-Tyler Newhart[1]
DNS: 44-Charlie Vest