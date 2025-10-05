Ryan Bernal races to Mohave Valley USAC/CRA win

Mohave Valley, Arizona (October 4,2025)- Ryan Bernal won the 30 lap USAC/CRA feature at Mohave Valley Raceway Saturday night. Bernal was followed by Braden Chiaramonte, Austin Williams, R.J. Johnson and Charles Davis Jr..

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: October 4, 2025 – Mohave Valley Raceway – Mohave Valley, Arizona

WOODLAND AUTO DISPLAY / WC FRIEND COMPANY ACCESS SYSTEMS QUALIFICATIONS: 1. Ryan Bernal, 17X, Dunkel-13.894 (New Track Record); 2. Logan Calderwood, 6, Calderwood-13.915; 3. Braden Chiaramonte, 73B, Chiaramonte-13.950; 4. Charles Davis Jr., 47, Davis-13.958; 5. R.J. Johnson, 33P, Petty-14.075; 6. A.J. Bender, 21, Bender-14.113; 7. Ricky Lewis, 41, Lewis-14.118; 8. Austin Williams, 17W, Dunkel-14.131; 9. Blake Bower, 17, Dunkel-14.177; 10. Cole Wakim, 73, Ford-14.205; 11. Verne Sweeney, 98, Guerrero-14.296; 12. Grant Sexton, 22, Sexton-14.346; 13. Connor Lundy, 97, Lundy-14.435; 14. Brody Roa, 91R, BR-14.549; 15. Tommy Malcolm, 5X, Napier-14.552; 16. Brent Sexton, 44S, Sexton-14.582; 17. Chris Bonneau, 78X, Bonneau-14.763; 18. A.J. Hernandez, 72, Hernandez-14.793; 19. Dayton Shelton, 4D, Shelton-14.831; 20. Jonas Reynolds, 0, JP1-14.875; 21. Racin Silva, 5S, Silva-14.916; 22. Brecken Guerrero, 98B, Guerrero-15.078; 23. Austin Ervine, 21X, Ervine-15.212; 24. Trenten Shelton, 72T, Shelton-15.242; 25. Troy DeGaton, 39T, DeGaton-15.292; 26. Lonnie Oliver, 22AZ, Oliver-15.371; 27. Elexa Herrera, 5E, Herrera-15.701; 28. Brody Wake, 78, Wake-NT.

IN HONOR OF WILEY MILLER SR. & WILEY MILLER II FIRST HEAT: (10 laps, Top 4 Cars Transfer To Feature) 1. R.J. Johnson, 2. Chris Bonneau, 3. Ryan Bernal, 4. Connor Lundy, 5. Blake Bower, 6. Racin Silva, 7. Troy DeGaton. NT.

WC FRIEND COMPANY ACCESS SYSTEMS SECOND HEAT: (10 laps, Top 4 Cars Transfer To Feature) 1. Brody Roa, 2. Brecken Guerrero, 3. Cole Wakim, 4. Logan Calderwood, 5. Lonnie Oliver, 6. A.J. Hernandez, 7. A.J. Bender. NT.

SILBERMANN SOLAR THIRD HEAT: (10 laps, Top 4 Cars Transfer To Feature) 1. Ricky Lewis, 2. Verne Sweeney, 3. Dayton Shelton, 4. Elexa Herrera, 5. Tommy Malcolm, 6. Austin Ervine, 7. Braden Chiaramonte. NT.

SEXTON FIRE PROTECTION FOURTH HEAT: (10 laps, Top 4 Cars Transfer To Feature) 1. Charles Davis Jr., 2. Austin Williams, 3. Grant Sexton, 4. Brent Sexton, 5. Trenten Shelton, 6. Jonas Reynolds, 7. Brody Wake. NT.

FACTORY WRAPS SEMI: (12 laps, Top 6 Cars Transfer To Feature) 1. Braden Chiaramonte, 2. Blake Bower, 3. A.J. Bender, 4. A.J. Hernandez, 5. Trenten Shelton, 6. Lonnie Oliver, 7. Jonas Reynolds, 8. Troy DeGaton, 9. Racin Silva, 10. Tommy Malcolm, 11. Brody Wake. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Ryan Bernal (6), 2. Braden Chiaramonte (7), 3. Austin Williams (1), 4. R.J. Johnson (3), 5. Charles Davis Jr. (4), 6. Brody Roa (14), 7. Blake Bower (9), 8. A.J. Bender (8), 9. Connor Lundy (13), 10. Grant Sexton (12), 11. Verne Sweeney (11), 12. A.J. Hernandez (17), 13. Trenten Shelton (20), 14. Dayton Shelton (18), 15. Brecken Guerrero (19), 16. Chris Bonneau (16), 17. Lonnie Oliver (21), 18. Brent Sexton (15), 19. Ricky Lewis (2), 20. Logan Calderwood (5), 21. Elexa Herrera (22), 22. Cole Wakim (10). NT.

**Brody Wake and R.J. Johnson flipped during qualifications. Cole Wakim flipped during lap 1 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Ricky Lewis, Laps 4-18 Austin Williams, Laps 19-30 Ryan Bernal.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER / STEVE LAFOND PHOTOS HARD CHARGER: Brody Roa (14 to 6)

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACE: October 18 – Perris Auto Speedway – Perris, California