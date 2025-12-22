2026 USCS Sprint Car Schedule released

From USCS
Atlanta, GA – December 21, 2025 – The United Sprint Car Series has released its 2026 and 30th anniversary season Sprint Car racing schedule.
The 2026 United Sprint Car Series (a.k.a. USCS) Outlaw Thunder Tour presented by Hoosier Race Tire Winter Heat Series portion of the nearly 60 race schedule kicks off the series 30th season of winged-360 sprint car competition with a two-night, $50,000 contest at Hendry County Motorsports Park in Clewiston, Florida, on Friday and Saturday, February 6th and 7th. The Saturday night King of 360 portion of the event will pay $10,000 to the winner.
The 58+ nights of competition is scheduled to conclude where it all began for the series in 1997 at the famed Talladega Short Track in Eastaboga, Alabama, on November 13th and 14th.
In between are ten more nights of Winter Heat Series competition to determine that mini-series Champion, the seven nights, over nine nights, 21st annual USCS Sprint Car Speedweek, plus the USCS Outlaw Thunder Tour National Championship, and the USCS Mid-South and USCS Southern Thunder regional series titles to be determined.
The 12-race 2026 USCS Winter Heat Series 1 mini-series will have its own Championship and points fund. The battle for the National Championship and regional series titles kicks off with the first points race for those series on March 27th and 28th at Pike County Speedway in Magnolia, Mississippi.
United Sprint Car Series Marketing Partners are Engler Machine & Tool, Hoosier Racing Tire,
Huggins Cams, Hero Graphics, DMI/Bulldog, Racing Electronics, JE Pistons, DHR Suspension, Wilwood Disc Brakes, AR Dyno Specialties, KSE Racing Products, PRO Shocks, Schoenfeld Headers, and Arizona Sport Shirts.
For more United Sprint Car Series (a.k.a. USCS) presented by Hoosier Race Tire information, please go to www.uscsracing.com or call 770-865-6097. You may also like and follow USCS Racing on the series Facebook page for weekly and daily updates. You can follow the series at @uscsracing on X formerly Twitter, as well. USCS also has a growing presence on TikTok that can be found at @uscs.racing
United Sprint Car Series 2026 National (all races) Schedule
Month/Day/Date Track City/Town Region/Series
FEBRUARY
FRI 06 Hedry County Motorsports, Clewiston, FL Winter Heat
SAT 07 Hendry County Motorsports, Clewiston, FL Winter Heat
FRI 13 Southern Raceway, Milton, FL Winter Heat
SAT 14 Southern Raceway, Milton, FL Winter Heat
FRI 20 Southern Raceway, Milton, FL Winter Heat
SAT 21 Southern Raceway, Milton, FL Winter Heat
FRI 27 Hattiesburg Speedway, Hattiesburg, MS Winter Heat
SAT 28 Hattiesburg Speedway, Hattiesburg, MS Winter Heat
MARCH
FRI 06 Deep South Speedway, Loxley, AL Winter Heat
SAT 07 Deep South Speedway, Loxley, AL Winter Heat
FRI 13 North Alabama Speedway, Tuscumbia, AL Winter Heat
SAT 14 Xtreme Speedway, Danville, AL Winter Heat Series Finale
FRI 27 Pike County Speedway, Magnolia, MS Mid-South
SAT 28 Pike County Speedway, Magnolia, MS Mid-South
APRIL
FRI 10 I-75 Raceway, Sweetwater, TN Mid-South & Southern
SAT 11 I-75 Raceway, Sweetwater, TN Mid-South & Southern
FRI 24 Carolina Speedway, Gastonia, NC Southern
SAT 25 Cherokee Speedway, Gaffney, SC Southern
MAY
FRI 01 Thunderhill Raceway, Summertown, TN Mid-South
SAT 02 Thunderhill Raceway, Summertown, TN Mid-South
FRI 15 Southern Raceway, Milton, FL Southern
SAT 16 Southern Raceway, Milton, FL Southern
21st Annual USCS Sprint Car Speedweek May 22nd – May 30th
FRI 22 Benton Speedway, Benton, MO Mid-South & Speedweek
SAT 23 Riverside Int. Speedway, W. Memphis, AR Mid-South & Speedweek
SUN 24 Old No. 1 Speedway, Harrisburg, AR Mid-South & Speedweek
MON 25 Pine Ridge Speedway, Guntown, MS Mid-South & Speedwee
THU 28 Talladega Short Track, Eastaboga, AL Mid-South & Speedweek
FRI 29 Hattiesburg Speedway, Hattiesburg, MS Mid-South & Speedweek
SAT 30 Whynot Motorsports Park, Meridian, MS Mid-South & Speedweek
JUNE
FRI 19 Needmore Speedway, Norman Park, GA Southern
SAT 20 Needmore Speedway Norman Park, GA Southern
FRI 26 TBA
SAT 27 East Ala. Motor Speedway, Phenix City, AL Southern & Mid-South
JULY
THU 02 Magnolia Motor Speedway, Columbus, MS Mid-South
FRI 03 Deep South Speedway, Loxley, AL Mid-South
SAT 04 Deep South Speedway, Loxley, AL Mid-South
FRI 10 Carolina Speedway, Gastonia, NC Southern
SAT 11 Travelers Rest Speedway, Travelers Rest, SC Southern
FRI 17 North Alabama Speedway, Tuscumbia, AL Mid-South
SAT 18 Riverside Int. Speedway, W. Memphis, AR Mid-South
FRI 24 Lavonia Speedway, Lavonia, GA Southern
SAT 25 Dixie Speedway, Woodstock, GA Southern (Randy Helton Memorial)
FRI 31 Hattiesburg Speedway, Hattiesburg, MS Mid-South
AUGUST
SAT 01 Hattiesburg Speedway, Hattiesburg, MS Mid-South
FRI 07 Penton Raceway, Lafayette, AL Southern
SAT 08 Senoia Raceway, Senoia, GA Southern
FRI 14 TBA available or Rain Date
SAT 15 TBA available or Rain Date
SEPTEMBER
SAT 05 Xtreme Speedway, Danville, AL Mid-South
SUN 06 Talladega Short Track, Eastaboga, AL Mid-South & Southern
FRI 11 Southern Raceway, Milton, FL Southern
SAT 12 Southern Raceway, Milton, FL Southern
OCTOBER
SAT 03 Pine Ridge Speedway, Guntown, MS Mid-South
FRI 09 Riverside Int. Speedway, W. Memphis, AR Mid-South Flip
SAT 10 Riverside Int. Speedway, W. Memphis, AR Mid-South Flop 50
SAT 17 TBA
NOVEMBER
FRI 13Talladega Short Track, Eastaboga, AL USCS 30th Season
SAT 14Talladega Short Track, Eastaboga, AL Championship Mid-South & Southern
United Sprint Car Series – Phone: 770-865-6097
Email: peteuscs@att.net WEBSITE www.uscsracing.com