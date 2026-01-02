Feature Winners: January 1-2, 2026

Thursday, January 1, 2026
|Central Motor Speedway
|Cromwell, NZ
|NZ
|Winged 410 Sprint Cars
|New Zealand Sprint Car Showdown
|Rained Out
|Premier Speedway
|Warrnambool, VIC
|AU
|Midget Cars
|Keenan Fleming
|Premier Speedway
|Warrnambool, VIC
|AU
|Sprintcar Racing Association of Victoria 410’s
|Sprintcar Power Tour
|Brock Hallett
Friday, January 2, 2026
|Perth Motorplex
|Kwinana Beach, WA
|AU
|Maddington Toyota Sprintcar Series
|Sprintcar Muster
|Corey Day
|Perth Motorplex
|Kwinana Beach, WA
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|Sprintcar Muster
|Ryan Farrell
|Perth Motorplex
|Kwinana Beach, WA
|AU
|Winged Limited Sprint Cars
|Sprintcar Muster
|Joel Ettridge
|Simpson Speedway
|Jancourt East, VIC
|AU
|Midget Cars
|Pro Speedcar Week
|Nick Parker
|Simpson Speedway
|Jancourt East, VIC
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Summer Slam
|Travis Millar