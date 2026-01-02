Feature Winners: January 1-2, 2026

_Top Features, Central Motor Speedway, Maddington Toyota Sprintcar Series, Perth Motorplex, Premier Speedway, Sprintcar Racing Association of Victoria
Corey Day. (Action Photo)

Thursday, January 1, 2026

Central Motor Speedway Cromwell, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars New Zealand Sprint Car Showdown Rained Out
Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Midget Cars Keenan Fleming
Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Sprintcar Racing Association of Victoria 410’s Sprintcar Power Tour Brock Hallett

Friday, January 2, 2026

Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Maddington Toyota Sprintcar Series Sprintcar Muster Corey Day
Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Winged 360 Sprint Cars Sprintcar Muster Ryan Farrell
Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Winged Limited Sprint Cars Sprintcar Muster Joel Ettridge
Simpson Speedway Jancourt East, VIC AU Midget Cars Pro Speedcar Week Nick Parker
Simpson Speedway Jancourt East, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Summer Slam Travis Millar

 