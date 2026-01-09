MSTS Announces 2026 Schedule; Launches RaceSaver Series

(January 9, 2026) — The Midwest Sprint Touring Series made a pair of announcements Friday releasing their 410 sprint car series schedule for the 2026 season and launching a new RaceSaver sprint car series.

The MSTS 410 calendar features 18 race dates at 11 different race tracks. Highlights including the season finale at the the Jackson Motorplex in Jackson, Minnesota as part of the Jackson Nationals, the Merle Johnson Memorial at Jackson on July 31st, the Lyon County Fair event at Rapid Speedway in Rock Rapids, Iowa on July 3rd, and a stretch of five races in six days in July throughout Minnesota, North Dakota, and Iowa.

MSTS also announced the formation of a RaceSaver sprint car series for the 2026 season with the MedStar Dirt Track Rescue Team being named the title sponsor. The RaceSaver schedule constists of 14 dates at Jackson Motorplex, Rapid Speedway, and Huset’s Speedway in Brandon, South Dakota.

2026 Midwest Sprint Touring Series Sprint Car Series Schedule

5/17/2026 Huset’s Speedway Brandon, SD USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 5/30/2026 Off Road Speedway Norfolk, NE USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 6/7/2026 Huset’s Speedway Brandon, SD USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 6/26/2026 Brown County Speedway Aberdeen, SD USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 6/27/2026 Dakota State Fair Speedway Huron, SD USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 6/28/2026 Casino Speedway Watertown, SD USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/2/2026 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/3/2026 Rapid Speedway Rock Rapids, ID USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/16/2026 Norman County Raceway Ada, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/17/2026 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/18/2026 Buffalo River Speedway Glyndon, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/19/2026 TBA TBA USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/21/2026 Rapid Speedway Rock Rapids, ID USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Lyon County Fair 7/26/2026 Huset’s Speedway Brandon, SD USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 7/31/2026 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Merle Johnson Memorial 8/22/2026 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars 9/18/2026 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Jackson Nationals 9/18/2026 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Jackson Nationals

2026 MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers Schedule

