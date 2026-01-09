MSTS Announces 2026 Schedule; Launches RaceSaver Series

(January 9, 2026) — The Midwest Sprint Touring Series made a pair of announcements Friday releasing their 410 sprint car series schedule for the 2026 season and launching a new RaceSaver sprint car series.
The MSTS 410 calendar features 18 race dates at 11 different race tracks. Highlights including the season finale at the the Jackson Motorplex in Jackson, Minnesota as part of the Jackson Nationals, the Merle Johnson Memorial at Jackson on July 31st, the Lyon County Fair event at Rapid Speedway in Rock Rapids, Iowa on July 3rd, and a stretch of five races in six days in July throughout Minnesota, North Dakota, and Iowa.
MSTS also announced the formation of a RaceSaver sprint car series for the 2026 season with the MedStar Dirt Track Rescue Team being named the title sponsor. The RaceSaver schedule constists of 14 dates at Jackson Motorplex, Rapid Speedway, and Huset’s Speedway in Brandon, South Dakota.
2026 Midwest Sprint Touring Series Sprint Car Series Schedule
|5/17/2026
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|5/30/2026
|Off Road Speedway
|Norfolk, NE
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|6/7/2026
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|6/26/2026
|Brown County Speedway
|Aberdeen, SD
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|6/27/2026
|Dakota State Fair Speedway
|Huron, SD
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|6/28/2026
|Casino Speedway
|Watertown, SD
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/2/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/3/2026
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, ID
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/16/2026
|Norman County Raceway
|Ada, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/17/2026
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/18/2026
|Buffalo River Speedway
|Glyndon, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/19/2026
|TBA
|TBA
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/21/2026
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, ID
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Lyon County Fair
|7/26/2026
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|7/31/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Merle Johnson Memorial
|8/22/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|9/18/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Jackson Nationals
|9/18/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Jackson Nationals
2026 MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers Schedule
|6/4/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series RaceSaver
|6/5/2026
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|6/7/2026
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|6/25/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/2/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/3/2026
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/9/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/10/2026
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/12/2026
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/21/2026
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|Lyon County Fair
|7/26/2026
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|7/31/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|9/18/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|Jackson Nationals
|9/19/2026
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|MSTS Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|Jackson Nationals