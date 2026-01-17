Axsom Wins the 40th Chili Bowl Nationals

TULSA, OK (January 17, 2026) – Emerson Axsom captured his his first career Chili Bowl Nationals powered by NOS Energy Drink title Saturday night at the Tulsa Expo Raceway. Axsom, from Franklin Indiana, took the lead from Kyle Larson on lap four and held off multiple challenges from his teammate Logan Seavey, Justin Grant, and Kevin Thomas Jr.’s charge from 18th starting position, Hank Davis, Seavey, and Briggs Danner rounded out the top five.
More on this race to come.
40th Chili Bowl Nationals powered by NOS Energy Drink
QuikTrip Championship Saturday
Tulsa Expo Raceway
Tulsa, Oklahoma
Saturday, January 17, 2026
Q Feature #1 (10 Laps)
1. 2MD-Marc Dailey[1]
2. 1V-Alex Vande Voort[2]
3. 30X-Larry Bratti[3]
4. 11P-Jon Padilla[4]
5. 42-Matt Carr[5]
6. 68E-Jim Schulenburg[14]
DNS: 56X-Mark Chisholm
DNS: 19M-Isaiah Vasquez
DNS: 33W-Rece Wommack
DNS: 23D-Devon Dobie
DNS: 41M-Michael Magic
DNS: 22J-John Heydenreich
DNS: 60-Dusty Young
DNS: 81C-Colten Cottle
Q Feature #2 (10 Laps)
1. 21AJ-AJ Bender[1]
2. 19H-Brian Hubert[2]
3. 47R-Ray Brewer[3]
4. 1-Sammy Swindell[4]
5. 1H-Henry Chambers[5]
DNS: 80H-Josh Hanna
DNS: 1X-Jake Scott
DNS: 7K-Whit Gastineau
DNS: 07-Tim Kent
DNS: 27F-Austin Wood
DNS: 25GS-Eric Guyot
DNS: 2S-Billy Wease
DNS: 44-Danny Sams III
P Feature #1 (10 Laps)
1. 54S-Seth Shebester[6]
2. 35S-Chris Hartman[4]
3. 48-Eric Webber[2]
4. 11K-Kevin Mahoney[3]
5. 1V-Alex Vande Voort[10]
6. 42-Matt Carr[13]
7. 21M-Kayla Martin[9]
8. 21R-Brady Ransom[7]
9. 30X-Larry Bratti[11]
10. 27G-Steve Gresham[1]
11. 3F-Kody Schander[8]
12. 17B-Ryan Bickett[5]
13. 11P-Jon Padilla[12]
DNS: 51W-Jack Wagner
DNS: 2MD-Marc Dailey
P Feature #2 (10 Laps)
1. 17R-Noah Madler[2]
2. 10K-Jordan Knight[4]
3. 1-Sammy Swindell[11]
4. 1H-Henry Chambers[12]
5. 11X-Donovan Peterson[1]
6. 06-Mike Sullivan[3]
7. 19H-Brian Hubert[9]
8. 47R-Ray Brewer[10]
9. D3-Trent Dixon[5]
10. 21AJ-AJ Bender[8]
11. 1NP-Ray Richards[13]
12. 53-Sean Robbins[6]
13. 1P-Terry Nichols[7]
DNS: 0-Johnny Murdock
DNS: 4F-Chad Frewaldt
O Feature #1 (10 Laps)
1. 3D-Darin Naida[4]
2. 31T-Tommy Colburn[2]
3. 80S-Josh Hawkins[1]
4. 54S-Seth Shebester[6]
5. 42-Matt Carr[11]
6. 35S-Chris Hartman[7]
7. 1V-Alex Vande Voort[10]
8. 11K-Kevin Mahoney[9]
9. 10-Caleb Padgett[5]
10. 48-Eric Webber[8]
11. 5F-Danny Frye III[3]
DNS: 9E-Andy Eickhoff
DNS: 715-Robert Bell
DNS: 54NZ-Michael Pickens
DNS: 32J-Jason Tessier
DNS: 51Z-Zach Boden
O Feature #2 (10 Laps)
1. 55B-Ryan Bowers[2]
2. 20-Tadd Holliman[1]
3. 30-Matt Johnson[3]
4. 17E-Cody Beard[8]
5. 96-Cody Brewer[6]
6. 65-Ben Covich[7]
7. 80M-Steve Miller[5]
8. 2N-Broddy Enter[4]
9. 06-Mike Sullivan[14]
10. 10K-Jordan Knight[10]
11. 11X-Donovan Peterson[13]
12. 17R-Noah Madler[9]
13. 1-Sammy Swindell[11]
14. 1H-Henry Chambers[12]
DNS: P92-Jimmy Light
DNS: 7C-Stuart Snyder
M Feature #1 (10 Laps)
1. 14L-Mack Leopard[11]
2. 20S-Shon Deskins[5]
3. 80S-Josh Hawkins[13]
4. 3D-Darin Naida[10]
5. 20X-Kyle Hawse[9]
6. 7M-Sye Lynch[4]
7. 57K-Kevin Studley[14]
8. 77B-Bret Klabunde[7]
9. 9K-Jake Johnson[8]
10. 91J-Jimmy Sivia[2]
11. 3-Gage Trube[1]
12. 55C-Connor Wakim[3]
13. 68D-Eric Blumer[6]
14. 31T-Tommy Colburn[12]
15. 00H-John Heitzman[15]
DNS: 22B-Brian Strane Jr
M Feature #2 (10 Laps)
1. 60M-Earl McDoulett Jr[3]
2. 77S-Dayton Shelton[4]
3. 96-Cody Brewer[12]
4. 5A-Austin Hawkins[2]
5. 19U-Pierce Urbanosky[10]
6. 30-Matt Johnson[14]
7. 20-Tadd Holliman[11]
8. 75H-Hunter Wilson[6]
9. 17K-Cole Parker[5]
10. 22M-Abby Hohlbein[8]
11. 22H-Tony Helton[7]
12. 16K-Billy Rayburn[1]
13. 56-Bill Johnson[9]
14. 65-Ben Covich[13]
DNS: 98B-Joe Boyles
DNS: 4P-Jason McDougal
N Feature #1 (10 Laps)
1. 14L-Mack Leopard[1]
2. 3D-Darin Naida[8]
3. 80S-Josh Hawkins[10]
4. 31T-Tommy Colburn[7]
5. 00H-John Heitzman[2]
6. 57K-Kevin Studley[4]
7. 54S-Seth Shebester[9]
8. 25W-Jeff Watson[6]
9. 42-Matt Carr[12]
10. 19S-Chad Kincaid[3]
11. 40J-Dave Collins Jr[5]
12. 35S-Chris Hartman[11]
DNS: 92M-Josh Most
DNS: 121-Cord Kisthardt
DNS: 10C-Dalton Camfield
DNS: 28J-Joe Perry
N Feature #2 (10 Laps)
1. 56-Bill Johnson[1]
2. 19U-Pierce Urbanosky[2]
3. 20-Tadd Holliman[7]
4. 96-Cody Brewer[10]
5. 65-Ben Covich[11]
6. 30-Matt Johnson[8]
7. 55B-Ryan Bowers[6]
8. 3U-Kevin Newton[4]
9. 88P-Tony Penick[5]
10. 8JS-Scott Jordan[3]
11. 17E-Cody Beard[9]
DNS: 18C-Sean Cleavland
DNS: 99-Jan Evans
DNS: 2T-Eli Geidel
DNS: 20M-Malyssa Perkins
DNS: 7MF-Chance Morton
L Feature #1 (8 Laps)
1. 5G-PJ Gargiulo[5]
2. 3V-Jim Vanzant[1]
3. 14L-Mack Leopard[11]
4. 1C-Brenham Crouch[4]
5. 3D-Darin Naida[12]
6. 11H-Jori Hughes[9]
7. 70-Cade Cowles[2]
8. 7M-Sye Lynch[14]
9. 80D-Heath Nestrick[7]
10. 20S-Shon Deskins[10]
11. 77J-John Klabunde[8]
12. 20X-Kyle Hawse[15]
13. 0G-Glenn Styres[3]
14. 80S-Josh Hawkins[13]
15. 84R-Chris Roseland[6]
DNS: 8X-Jeff Schindler
L Feature #2 (10 Laps)
1. 51X-Joe Walker[5]
2. 3VZ-Grant Schaadt[7]
3. 3L-Will Gerrits[9]
4. 96-Cody Brewer[13]
5. 77S-Dayton Shelton[10]
6. 44J-Corey Mullins[1]
7. 60M-Earl McDoulett Jr[11]
8. 19U-Pierce Urbanosky[15]
9. 30-Matt Johnson[14]
10. 67R-Ryan Roulette[8]
11. 86C-David Camfield Sr[4]
12. 5A-Austin Hawkins[12]
13. 32C-Curtis Jones[3]
14. 7E-Casey Burkham[6]
15. 29R-Ritchie Burcik[2]
DNS: 97B-Brandon Lewis
K Feature #1 (10 Laps)
1. 81G-Rylan Gray[3]
2. 14L-Mack Leopard[11]
3. 2F-Casey Friedrichsen[2]
4. 3D-Darin Naida[13]
5. 1C-Brenham Crouch[12]
6. 7F-Joshua Tyre[4]
7. 23-Jack France[1]
8. 57F-Blake Green[6]
9. 33R-Cameron Hagin[8]
10. 3V-Jim Vanzant[10]
11. 7NC-Austin Langenstein[7]
12. 11H-Jori Hughes[14]
13. 77K-Kevin Cook[5]
14. 5G-PJ Gargiulo[9]
DNS: 28B-Brandon Mattox
DNS: 11A-Andrew Felker
K Feature #2 (10 Laps)
1. 3G-Jace Park[9]
2. 85J-Logan Julien[10]
3. 96-Cody Brewer[14]
4. 80-Kade Taylor[4]
5. 3L-Will Gerrits[13]
6. 15V-Cole Vanderheiden[8]
7. 25GP-Dustin Morris[6]
8. 3VZ-Grant Schaadt[12]
9. 4A-Kermit Burnam Jr[2]
10. 32X-Jordan Hermansader[7]
11. 8D-Colin Deming[1]
12. 51X-Joe Walker[11]
13. 44J-Corey Mullins[16]
14. 77S-Dayton Shelton[15]
15. 111-Trevor Serbus[5]
16. 22G-AJ Johnson[3]
J Feature #1 (10 Laps)
1. 14L-Mack Leopard[10]
2. 00-TJ Stark[3]
3. 3D-Darin Naida[12]
4. 37-Ayden Gatewood[8]
5. 31C-Nathan Crane[1]
6. 2F-Casey Friedrichsen[13]
7. 1C-Brenham Crouch[15]
8. 7F-Joshua Tyre[14]
9. 47-Danny Stratton[5]
10. 75A-Will Armitage[7]
11. 5H-Casey Hicks[4]
12. 251-Johnny Brown Jr[2]
13. 6B-Brylee Kilmer[6]
14. 81G-Rylan Gray[11]
15. 17C-Devin Camfield[9]
DNS: 51F-Braden Chiaramonte
J Feature #2 (10 Laps)
1. 45J-Roger Crockett[4]
2. 16-Santino Ferrucci[3]
3. 85J-Logan Julien[10]
4. 3G-Jace Park[9]
5. 118-Tyler Hewitt[1]
6. 3L-Will Gerrits[13]
7. 15V-Cole Vanderheiden[14]
8. 7S-Donnie Gentry[5]
9. 42K-Kevin Battefeld[2]
10. C71-Carter Jensrud[8]
11. 96-Cody Brewer[11]
12. 8M-Kade Morton[6]
13. 19F-Chad Davis[7]
14. 80-Kade Taylor[12]
DNS: 5J-Josh Hodge
DNS: 19E-Daltyn England
I Feature #1 (10 Laps)
1. 14L-Mack Leopard[11]
2. 6G-Ethan Mitchell[9]
3. 3D-Darin Naida[13]
4. 21T-Justin Bates[3]
5. 2P-Connor Lundy[4]
6. 31C-Nathan Crane[15]
7. 17G-Gage Rucker[2]
8. 12H-Sam Hafertepe Jr[8]
9. 1M-Dodge Carlbert[5]
10. 00-TJ Stark[10]
11. 37-Ayden Gatewood[12]
12. 2F-Casey Friedrichsen[14]
13. 44R-Branigan Roark[7]
14. 44X-Bryson Smith[1]
15. 7D-Michelle Decker[6]
DNS: B2-Carson Bolden
I Feature #2 (10 Laps)
1. 3G-Jace Park[14]
2. 85J-Logan Julien[13]
3. 14T-Caden Sarale[10]
4. 7J-Shawn Jackson[1]
5. 21K-Austin Nigh[3]
6. 16-Santino Ferrucci[12]
7. 50C-Dane Culver[4]
8. 27B-Jeremy Huish[9]
9. 76-Chris Murray[7]
10. 3L-Will Gerrits[16]
11. 2Z-Austyn Gossel[8]
12. 118-Tyler Hewitt[15]
13. 8XL-Christian Miller[6]
14. 3W-Brandon Waelti[2]
15. 45J-Roger Crockett[11]
16. 99K-Robert Carson[5]
H Feature #1 (10 Laps)
1. 45H-Logan Prickett[1]
2. 2ND-Jeb Sessums[3]
3. 11F-Kaylee Bryson[4]
4. 14L-Mack Leopard[11]
5. 3D-Darin Naida[13]
6. 5X-Jacob Dykstra[2]
7. 74-Luke Hall[8]
8. 2P-Connor Lundy[15]
9. 51T-Cole Tinsley[7]
10. 7-Shannon McQueen[5]
11. 31C-Nathan Crane[16]
12. 6G-Ethan Mitchell[12]
13. 11G-Hayden Mabe[6]
14. 7ZP-Zoe Pearce[9]
15. 23T-Ashton Thompson[10]
16. 21T-Justin Bates[14]
H Feature #2 (10 Laps)
1. 45X-Rees Moran[3]
2. 3G-Jace Park[11]
3. 9-Emilio Hoover[1]
4. 56E-Tyler Edwards[8]
5. 35-Tyler Robbins[2]
6. 77A-Preston Norbury[6]
7. 57A-Matthew Rechek[5]
8. 91S-Xavier Doney[10]
9. 91B-Kevin Bayer[9]
10. 14T-Caden Sarale[13]
11. 16-Santino Ferrucci[16]
12. 22S-Myles Tomlinson[4]
13. 7J-Shawn Jackson[14]
14. 21K-Austin Nigh[15]
15. 85J-Logan Julien[12]
16. 16C-David Camfield Jr[7]
G Feature #1 (10 Laps)
1. 7B-Garrett Benson[6]
2. 14L-Mack Leopard[14]
3. 19X-Adyn Schmidt[3]
4. 75X-Kaleb Johnson[5]
5. 92-Garet Williamson[4]
6. 3D-Darin Naida[13]
7. 2ND-Jeb Sessums[12]
8. 9B-Brian Schwabauer[1]
9. 11F-Kaylee Bryson[11]
10. 31-Kyle Beilman[7]
11. 40B-Josh Bilicki[10]
12. 45H-Logan Prickett[9]
13. 5X-Jacob Dykstra[15]
14. 71CR-Gunnar Pike[2]
15. 33-Brady Baker[8]
DNS: 21S-Tim Creech II
G Feature #2 (10 Laps)
1. 39H-Sam Hinds[1]
2. 45X-Rees Moran[11]
3. 3G-Jace Park[12]
4. 63-Cale Coons[8]
5. 71B-Braxton Cummings[5]
6. 22-Troy Betts[4]
7. 7RM-Ryan Marshall[7]
8. 35-Tyler Robbins[15]
9. 91X-Danny Wood[2]
10. 56E-Tyler Edwards[14]
11. 5L-Matt Lux[6]
12. 9-Emilio Hoover[13]
13. 10J-Sam Henderson[10]
14. 321-Chad Winfrey[9]
15. 7N-Brody Roa[3]
16. 77A-Preston Norbury[16]
F Feature #1 (15 Laps)
1. 7P-Cap Henry[2]
2. 21X-Casey Shuman[3]
3. 50-Daniel Adler[1]
4. 17-John Barnard[6]
5. 73-Cole Wakim[5]
6. 19K-Riley Kreisel[7]
7. 78-Brody Wake[12]
8. 83-Drake Edwards[11]
9. 14L-Mack Leopard[17]
10. 97P-Ryker Pace[15]
11. 19X-Adyn Schmidt[18]
12. 92-Garet Williamson[20]
13. 75X-Kaleb Johnson[19]
14. 7B-Garrett Benson[16]
15. 97S-Cam Schafer[9]
16. 5P-Cameron La Rose[10]
17. 11B-Clinton Boyles[13]
18. 30R-Levi Klatt[8]
19. 72W-Tye Wilke[14]
20. 7G-Parker Perry[4]
F Feature #2 (15 Laps)
1. 31K-Jesse Schlotfeldt[4]
2. P1-Paul White[1]
3. 4W-Wesley Smith[3]
4. 8L-Cooper Miller[5]
5. 08-Jeffrey Newell[2]
6. 80A-Taylor Courtney[11]
7. 57R-Daniel Robinson[13]
8. 14S-David Gasper[6]
9. 14E-Kris Carroll[9]
10. 3G-Jace Park[16]
11. 05-Alex Midkiff[7]
12. 55F-Johnny Kent[15]
13. 45X-Rees Moran[17]
14. 9NZ-Trent Way[12]
15. 63-Cale Coons[19]
16. 71B-Braxton Cummings[18]
17. 39H-Sam Hinds[14]
18. 40S-Jace Sparks[10]
19. 20W-Cody Weisensel[8]
DNS: 22D-Drake Troutman
E-Main (15 Laps)
1. 98P-Ryan Padgett[2]
2. 40X-Steven Snyder Jr[7]
3. 71X-Aiden Price[9]
4. 20H-Noah Harris[1]
5. 98K-Brandon Carr[5]
6. 12C-Colby Stubblefield[4]
7. 84UK-Tom Harris[12]
8. 25-Blaine Baxter[11]
9. 50-Daniel Adler[18]
10. 73-Cole Wakim[20]
11. 21X-Casey Shuman[17]
12. 91-Jeff Stasa[15]
13. 55K-Todd Kluever[6]
14. 94C-Sheldon Creed[10]
15. 8S-Kyle Steffens[13]
16. 41W-Brad Wyatt[3]
17. 17-John Barnard[19]
18. 2W-Luke Storer[14]
19. 11-Jacob Hughes[8]
20. 7P-Cap Henry[16]
E-Main 2 (15 Laps)
1. 8K-KJ Snow[1]
2. 1Z-Justin Zimmerman[2]
3. 55D-Nick Drake[3]
4. 68T-TJ Smith[5]
5. 14F-Brant Woods[4]
6. 31K-Jesse Schlotfeldt[14]
7. 2B-Tanner Berryhill[7]
8. 8L-Cooper Miller[17]
9. P1-Paul White[15]
10. 27H-Michael Hubert[11]
11. 5T-Adam Trimble[6]
12. 25B-Steve Buckwalter[10]
13. 17J-Connor Lee[12]
14. 27-Keith Rauch[9]
15. 7R-Chance Crum[13]
16. 5U-Michael Faccinto[8]
17. 4W-Wesley Smith[16]
18. 08-Jeffrey Newell[18]
DNS: 97-Gavin Miller
DNS: 15D-Andrew Deal
D-Main (15 Laps)
1. 19-Joel Myers Jr[3]
2. 4KD-Kale Drake[4]
3. 71H-Mason Hannagan[2]
4. 4K-Gunnar Setser[5]
5. 22X-Steven Shebester[9]
6. 40X-Steven Snyder Jr[17]
7. 8B-Jeffrey Abbey[13]
8. 14-Jett Nunley[12]
9. 41J-Parker Jones[8]
10. 77-Joe Wirth[7]
11. 71X-Aiden Price[18]
12. 5W-Jordan Kinser[15]
13. 40-Max Adams[10]
14. 98K-Brandon Carr[20]
15. 68W-Jake Andreotti[1]
16. 1R-RJ Johnson[14]
17. 20H-Noah Harris[19]
18. 93-Ryder McCutcheon[11]
19. 51B-Joe B Miller[6]
20. 98P-Ryan Padgett[16]
D-Main 2 (15 Laps)
1. 45S-Caleb Stelzig[1]
2. 60X-Dillon Welch[3]
3. 20Q-Brecken Reese[5]
4. 7U-Chase Randall[2]
5. 3N-Jake Neuman[6]
6. 21J-Parker Price Miller[12]
7. 14F-Brant Woods[20]
8. 19R-Ricky Thornton Jr[7]
9. 55D-Nick Drake[18]
10. 88A-Austin Torgerson[11]
11. 23S-Kyle Simon[15]
12. 63X-Frankie Guerrini[14]
13. 32A-Alex Sewell[13]
14. 95-Chris Andrews[9]
15. 68T-TJ Smith[19]
16. 8K-KJ Snow[16]
17. 19B-Jack Berger[4]
18. 71G-Zach Hampton[8]
19. 27X-Kalib Henry[10]
20. 1Z-Justin Zimmerman[17]
Pole Shuffle 9 (3 Laps)
1. 1K-Kyle Larson, 12.693[1]
2. 39A-Emerson Axsom, 12.719[2]
Pole Shuffle 8 (3 Laps)
1. 39A-Emerson Axsom, 12.876[1]
2. 52-Blake Hahn, 13.103[2]
Pole Shuffle 7 (3 Laps)
1. 52-Blake Hahn, 12.827[2]
2. 39-Logan Seavey, 13.088[1]
Pole Shuffle 6 (3 Laps)
1. 52-Blake Hahn, 12.752[1]
2. 21CB-Christopher Bell, 12.773[2]
Pole Shuffle 5 (3 Laps)
1. 21CB-Christopher Bell, 12.736[1]
2. 86-Daison Pursley, 12.926[2]
Pole Shuffle 4 (3 Laps)
1. 86-Daison Pursley, 12.674[1]
2. 55I-Briggs Danner, 12.771[2]
Pole Shuffle 3 (3 Laps)
1. 55I-Briggs Danner, 12.737[2]
2. 29S-Hank Davis, 12.759[1]
Pole Shuffle 2 (3 Laps)
1. 55I-Briggs Danner, 12.740[1]
2. 87-Justin Grant, 12.906[2]
Pole Shuffle 1 (3 Laps)
1. 87-Justin Grant, 12.903[1]
2. 55X-CJ Leary, 12.993[2]
C-Main (15 Laps)
1. 44K-Jakeb Boxell[1]
2. 67-Jacob Denney[3]
3. 9A-Ronnie Gardner[2]
4. 3J-JJ Yeley[5]
5. 07W-Austin Wood[7]
6. 8J-Jonathan Beason[10]
7. 2D-Matt Sherrell[8]
8. 3Z-Trey Zorn[11]
9. 21H-Brady Bacon[13]
10. 71H-Mason Hannagan[18]
11. 4K-Gunnar Setser[19]
12. 32-Gary Taylor[6]
13. 75-Mario Clouser[12]
14. 31B-Jake Swanson[4]
15. 22X-Steven Shebester[20]
16. 4KD-Kale Drake[17]
17. 7AU-Harry Stewart[14]
18. 19-Joel Myers Jr[16]
19. 45B-Bradley Cox[9]
20. 84-Ty Gibbs[15]
C-Main 2 (15 Laps)
1. 4B-Chelby Hinton[1]
2. 2H-Nick Hoffman[3]
3. 7TX-Kyle Jones[2]
4. 94-Hayden Wise[4]
5. 71-Ryan Timms[7]
6. 18-Zach Wigal[12]
7. 32W-Alex Bright[11]
8. 32T-Trey Marcham[8]
9. 81F-Frank Flud[10]
10. 60X-Dillon Welch[17]
11. 67K-Colton Robinson[6]
12. 54-Matt Westfall[9]
13. 35L-Gaige Weldon[13]
14. 66B-Broedy Graham[14]
15. 20Q-Brecken Reese[18]
16. 67A-Ashton Torgerson[5]
17. 55T-Trevor Cline[15]
18. 3N-Jake Neuman[20]
19. 45S-Caleb Stelzig[16]
20. 7U-Chase Randall[19]
B-Main #1 (20 Laps)
1. 71K-Cannon McIntosh[1]
2. 87W-Ryan Bernal[3]
3. 26-Corbin Rueschenberg[10]
4. 29-Tim Buckwalter[14]
5. 21-Daryn Pittman[2]
6. 39G-Kyle Cummins[8]
7. 51-Gavan Boschele[15]
8. 44K-Jakeb Boxell[16]
9. 28-Ace McCarthy[12]
10. 85-Jerry Coons Jr[6]
11. 89-Chris Windom[13]
12. 47X-Zach Daum[5]
13. 71C-Giovanni Scelzi[7]
14. 9U-Kameron Key[11]
15. 07W-Austin Wood[20]
16. 3J-JJ Yeley[19]
17. 9A-Ronnie Gardner[18]
18. 7X-Thomas Meseraull[4]
19. 41-Corey Day[9]
20. 67-Jacob Denney[17]
B-Main #2 (20 Laps)
1. 1A-Jett Barnes[2]
2. 27W-Colby Copeland[1]
3. 17W-Shane Golobic[3]
4. 14K-Kevin Thomas Jr[6]
5. 1S-Spencer Bayston[5]
6. 88-Tanner Thorson[10]
7. 14J-Wout Hoffmans[4]
8. 71-Ryan Timms[19]
9. 57W-Landon Brooks[7]
10. 19T-Mitchel Moles[9]
11. 21AU-Kaidon Brown[12]
12. 7TX-Kyle Jones[18]
13. 19A-Hayden Reinbold[14]
14. 4B-Chelby Hinton[16]
15. 94-Hayden Wise[17]
16. 98-Tanner Carrick[11]
17. 2H-Nick Hoffman[15]
18. 3P-Justin Peck[8]
19. 5-Karter Sarff[13]
DNS: 2-Jesse Love
A-Main (55 Laps)
1. 39A-Emerson Axsom[2]
2. 14K-Kevin Thomas Jr[18]
3. 29S-Hank Davis[8]
4. 39-Logan Seavey[4]
5. 55I-Briggs Danner[7]
6. 86-Daison Pursley[6]
7. 71K-Cannon McIntosh[11]
8. 21CB-Christopher Bell[5]
9. 1S-Spencer Bayston[20]
10. 88-Tanner Thorson[22]
11. 21-Daryn Pittman[19]
12. 52-Blake Hahn[3]
13. 55X-CJ Leary[10]
14. 51-Gavan Boschele[23]
15. 27W-Colby Copeland[14]
16. 26-Corbin Rueschenberg[15]
17. 87-Justin Grant[9]
18. 87W-Ryan Bernal[13]
19. 39G-Kyle Cummins[21]
20. 17W-Shane Golobic[16]
21. 1A-Jett Barnes[12]
22. 29-Tim Buckwalter[17]
23. 1K-Kyle Larson[1]
24. 14J-Wout Hoffmans[24]