Kingshott Wins Opening Night of the Krikke Boys Shootout

KWINANA BEACH, WA (February 13, 2026) — Dayne Kingshott kicked off Krikke Boys Shootout weekend Friday night at Perth Motorplex by putting the Krikke family’s entry in victory lane with the Maddington Toyota Sprintcar Series.

Kingshott started on the pole and led all 30-laps for the victory over eighth starting James McFadden by 0.734 seconds at the finish. Jock Goodyer, Daniel Harding, and Mikey Green rounded out the top five.

Troy Beckingham won the LS1 sprint car main event.

Saturday Perth hosts the $20,095 Krikke Boys Shootout finale in honor Darryl and Jason Krikke, who lost their lives in a road accident in 1997.

Krikke Boys Shootout

Perth Motorplex

Kwinana Beach, Western Australia

Friday, February 13, 2026

Maddington Toyota Sprintcar Series

Qualifying Flight A (2 Laps)

1. 14-Jason Pryde, 13.251[9]

2. 2-Dayne Kingshott, 13.257[2]

3. 46-Jye McKenzie, 13.263[3]

4. U21-Justin Whittall, 13.308[6]

5. U17-Aaron Reutzel, 13.325[11]

6. 92-Chad Pittard, 13.419[10]

7. 9-AJ Nash, 13.651[8]

8. Q26-Lachlan McHugh, 13.719[7]

9. 4-Cameron McKenzie, 13.728[1]

10. 3-Callum Williamson, 13.775[4]

11. Q95-Brodie Kostecki, 13.885[5]

Qualifying Flight B (2 Laps)

1. A1-Jock Goodyer, 13.174[9]

2. 71-Kaiden Manders, 13.185[10]

3. 74-Mikey Green, 13.343[8]

4. 22-Jaydee Dack, 13.420[1]

5. Q65-Luke Oldfield, 13.546[6]

6. 45-Aaron Chircop, 13.599[7]

7. Q54-Randy Morgan, 13.646[11]

8. N56-Mick Saller, 13.733[3]

9. 90-Brooke Newson, 13.739[4]

10. S20-Glen Sutherland, 13.871[5]

11. 13-Myles Bolger, 13.913[2]

Qualifying Flight C (2 Laps)

1. 95-Kerry Madsen, 12.978[3]

2. 23-James McFadden, 13.221[5]

3. 44-Ryan Lancaster, 13.404[1]

4. 25-Taylor Milling, 13.409[4]

5. Q77-Ryan Newton, 13.558[10]

6. 12-Jake Robinson, 13.564[6]

7. 77-Brad Maiolo, 13.566[9]

8. 8-Andrew Priolo, 13.602[7]

9. 51-Tim King, 13.611[8]

10. 79-Kris Coyle, 13.683[2]

Qualifying Flight D (2 Laps)

1. 18-Daniel Harding, 13.300[2]

2. 11-Jason Kendrick, 13.332[10]

3. Q16-Brodie Davis, 13.438[7]

4. N47-Marcus Dumesny, 13.510[9]

5. 24-Jack Williamson, 13.543[4]

6. 41-Michael Keen, 13.569[5]

7. S52-Matt Egel, 13.623[6]

8. 65-Harrison Peet, 13.662[3]

9. 40-Kodi Clayden, 13.685[1]

10. 22W-Declan Minchin, 14.100[8]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2-Dayne Kingshott[3]

2. 46-Jye McKenzie[2]

3. U21-Justin Whittall[1]

4. Q26-Lachlan McHugh[8]

5. U17-Aaron Reutzel[5]

6. 14-Jason Pryde[4]

7. 3-Callum Williamson[10]

8. 9-AJ Nash[7]

9. Q95-Brodie Kostecki[11]

DNS: 4-Cameron McKenzie

DNS: 92-Chad Pittard

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 74-Mikey Green[2]

2. 22-Jaydee Dack[1]

3. 71-Kaiden Manders[3]

4. A1-Jock Goodyer[4]

5. Q65-Luke Oldfield[5]

6. Q54-Randy Morgan[7]

7. N56-Mick Saller[8]

8. 45-Aaron Chircop[6]

9. S20-Glen Sutherland[10]

10. 90-Brooke Newson[9]

DNS: 13-Myles Bolger

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 25-Taylor Milling[1]

2. 44-Ryan Lancaster[2]

3. 23-James McFadden[3]

4. 77-Brad Maiolo[7]

5. 51-Tim King[9]

6. 8-Andrew Priolo[8]

7. 79-Kris Coyle[10]

8. 12-Jake Robinson[6]

9. Q77-Ryan Newton[5]

10. 95-Kerry Madsen[4]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. Q16-Brodie Davis[2]

2. N47-Marcus Dumesny[1]

3. 18-Daniel Harding[4]

4. 11-Jason Kendrick[3]

5. S52-Matt Egel[7]

6. 41-Michael Keen[6]

7. 24-Jack Williamson[5]

8. 65-Harrison Peet[8]

9. 40-Kodi Clayden[9]

10. 22W-Declan Minchin[10]

A Dash (6 Laps)

1. 2-Dayne Kingshott[1]

2. A1-Jock Goodyer[3]

3. 74-Mikey Green[2]

4. 71-Kaiden Manders[4]

5. 11-Jason Kendrick[6]

6. 46-Jye McKenzie[5]

B Dash (6 Laps)

1. Q16-Brodie Davis[2]

2. 18-Daniel Harding[1]

3. 25-Taylor Milling[3]

4. 23-James McFadden[4]

5. 44-Ryan Lancaster[5]

6. 22-Jaydee Dack[6]

Mid Pack Dash (8 Laps)

1. N47-Marcus Dumesny[1]

2. U17-Aaron Reutzel[4]

3. 14-Jason Pryde[2]

4. U21-Justin Whittall[3]

5. S52-Matt Egel[9]

6. Q65-Luke Oldfield[5]

7. 77-Brad Maiolo[6]

8. 24-Jack Williamson[7]

9. Q26-Lachlan McHugh[10]

10. 41-Michael Keen[8]

Last Chance Qual (15 Laps)

1. 12-Jake Robinson[2]

2. Q54-Randy Morgan[1]

3. 9-AJ Nash[6]

4. 8-Andrew Priolo[4]

5. 3-Callum Williamson[10]

6. 79-Kris Coyle[9]

7. N56-Mick Saller[7]

8. 92-Chad Pittard[16]

9. S20-Glen Sutherland[12]

10. 51-Tim King[5]

11. 65-Harrison Peet[8]

12. 40-Kodi Clayden[11]

13. 13-Myles Bolger[19]

14. 4-Cameron McKenzie[17]

15. 22W-Declan Minchin[14]

16. 45-Aaron Chircop[3]

17. Q95-Brodie Kostecki[13]

18. 90-Brooke Newson[18]

DNS: 95-Kerry Madsen

DNS: Q77-Ryan Newton

Maddington Toyota Sprintcars Event 15 – Feature (30 Laps)

1. 2-Dayne Kingshott[1]

2. 23-James McFadden[8]

3. A1-Jock Goodyer[3]

4. 18-Daniel Harding[4]

5. 74-Mikey Green[5]

6. 71-Kaiden Manders[7]

7. 11-Jason Kendrick[9]

8. U17-Aaron Reutzel[14]

9. 25-Taylor Milling[6]

10. U21-Justin Whittall[16]

11. 44-Ryan Lancaster[10]

12. Q26-Lachlan McHugh[21]

13. N47-Marcus Dumesny[13]

14. Q16-Brodie Davis[2]

15. Q65-Luke Oldfield[18]

16. 3-Callum Williamson[27]

17. 22-Jaydee Dack[12]

18. 24-Jack Williamson[20]

19. 77-Brad Maiolo[19]

20. 14-Jason Pryde[15]

21. 79-Kris Coyle[28]

22. Q54-Randy Morgan[24]

23. 41-Michael Keen[22]

24. 12-Jake Robinson[23]

25. 46-Jye McKenzie[11]

26. 9-AJ Nash[25]

27. S52-Matt Egel[17]

28. 8-Andrew Priolo[26]

LS1 Sprintcars

Event 2 – Heat Race #1 (8 Laps)

1. 48-Brad Wells[2]

2. 21-Leon Wood[4]

3. 51-Troy Beckingham[10]

4. 64-Paul Bennett[7]

5. 77-Geoff Underdown[6]

6. 23-Reyne Leeson[9]

7. 24-Blake Scarey[3]

8. 0-Scott Mallon[15]

9. 39-Amy Waldron[1]

10. 18-Matthew Kennedy[11]

11. 63-Jason Pellicciotti[8]

12. 6-Craig Burgess[12]

13. 44-Adam Haines[13]

14. 41-Lisa Hood[5]

DNS: 5-Kye Turkington

Event 8 – Heat Race #2 (8 Laps)

1. 51-Troy Beckingham[3]

2. 63-Jason Pellicciotti[5]

3. 48-Brad Wells[11]

4. 77-Geoff Underdown[7]

5. 64-Paul Bennett[10]

6. 0-Scott Mallon[2]

7. 23-Reyne Leeson[8]

8. 21-Leon Wood[9]

9. 18-Matthew Kennedy[6]

10. 39-Amy Waldron[15]

11. 5-Kye Turkington[13]

12. 44-Adam Haines[4]

13. 41-Lisa Hood[12]

14. 24-Blake Scarey[14]

DNS: 6-Craig Burgess

Event 14 – Feature (15 Laps)

1. 51-Troy Beckingham[1]

2. 48-Brad Wells[2]

3. 77-Geoff Underdown[3]

4. 23-Reyne Leeson[7]

5. 64-Paul Bennett[4]

6. 21-Leon Wood[5]

7. 0-Scott Mallon[8]

8. 18-Matthew Kennedy[9]

9. 5-Kye Turkington[13]

10. 24-Blake Scarey[11]

11. 39-Amy Waldron[10]

12. 44-Adam Haines[12]

13. 6-Craig Burgess[15]

14. 41-Lisa Hood[14]

DNS: 63-Jason Pellicciotti