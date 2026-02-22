Photo Gallery: Dave Steele Triple Crown at Showtime Speedway Media Gallery, Photo Gallery, Showtime Speedway Colton Bettis (#61) inside of L.J. Grimm (#72) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Colton Bettis in route to his first feature victory of the night at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Bobby Santos III (#22A) racing with Colton Bettis (#61) Saturday night at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Colton Bettis (#61) inside of Dylan Reynolds (#24) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Bobby Santos III (#22A) racing with Davey Hamilton Jr. (#14) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Kody Swanson (#26) inside of L.J. Grimm (#72) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Dylan Reynolds (#24) racing with Kody Swanson (#26) Saturday night at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Colton Bettis (#61) inside of L.J. Grimm (#72) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Colton Bettis (#61) racing with Dylan Reynolds (#24) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Billy Boyd Jr. (7) racing with Robert Yoho (#33) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Dylan Reynolds (#24), Anthony Nocella (#92), and Kody Swanson (#26) racing for position Saturday night at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Davey JHamilton Jr. (#14) racing with Anthony Nocella (#92) Saturday night at Showtime Speedway. (JIm Denhamer Photo) Kody Swanson (#26) inside of L.J. Grimm (#72) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) (L to R) Second place Bobby Santos III, winner Colton Bettis, and third place finisher Kody Swanson following the second feature event during the finale of the Dave Steele Triple Crown at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Bobby Santos III (#22A) racing with Davey Hamilton Jr. (#14) Saturday at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Colton Bettis in victory lane at Showtime Speedway. (Jim Denhamer Photo) Dave Steele Triple CrownJim DenhamerPhoto GalleryShowtime Speedway