Tanner Thorson wins High Limit feature at Route 66

Amarillo, TX (March 27,2026)- Tanner Thorson held off Aaron Reutzel and won the 30 lap High Limit Racing feature at Route 66 Speedway Friday night. Chasing Thorson and Reutzel was Justin Peck, Daison Pursley and Tanner Holmes.
Interstate Batteries A Feature (30 Laps): 1. 88-Tanner Thorson[1]; 2. 87-Aaron Reutzel[2]; 3. 26-Justin Peck[3]; 4. 9-Daison Pursley[8]; 5. 13-Tanner Holmes[5]; 6. 19-Brent Marks[6]; 7. 17GP-Hank Davis[15]; 8. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]; 9. 55-Kerry Madsen[19]; 10. 77-Giovanni Scelzi[9]; 11. 7BC-Tyler Courtney[10]; 12. 24-Rico Abreu[4]; 13. 42-Sye Lynch[12]; 14. 24D-Danny Sams III[14]; 15. 9R-Chase Randall[11]; 16. 6-JJ Hickle[17]; 17. 5-Brenham Crouch[20]; 18. 2J-Zach Blurton[18]; 19. G5-Gage Pulkrabek[21]; 20. 16G-Austyn Gossel[16]; 21. 2B-John Carney II[13]; 22. 11-Rodney Huband[22]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 88-Tanner Thorson[1]; 2. 87-Aaron Reutzel[3]; 3. 26-Justin Peck[2]; 4. 24-Rico Abreu[5]; 5. 13-Tanner Holmes[4]; 6. 19-Brent Marks[6]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 13-Tanner Holmes[2]; 3. 77-Giovanni Scelzi[3]; 4. 42-Sye Lynch[5]; 5. 24D-Danny Sams III[6]; 6. 6-JJ Hickle[7]; 7. 55-Kerry Madsen[4]; 8. 11-Rodney Huband[8]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 88-Tanner Thorson[1]; 2. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]; 3. 7BC-Tyler Courtney[5]; 4. 2B-John Carney II[3]; 5. 17GP-Hank Davis[7]; 6. 24-Rico Abreu[4]; 7. 5-Brenham Crouch[6]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 26-Justin Peck[1]; 2. 9-Daison Pursley[2]; 3. 9R-Chase Randall[3]; 4. 87-Aaron Reutzel[4]; 5. 16G-Austyn Gossel[5]; 6. 2J-Zach Blurton[6]; 7. G5-Gage Pulkrabek[7]
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps): 1. 55-Kerry Madsen, 11.863[3]; 2. 24-Rico Abreu, 11.906[1]; 3. 87-Aaron Reutzel, 11.907[16]; 4. 19-Brent Marks, 11.959[12]; 5. 88-Tanner Thorson, 12.084[4]; 6. 26-Justin Peck, 12.094[11]; 7. 13-Tanner Holmes, 12.140[17]; 8. 15H-Sam Hafertepe Jr, 12.150[21]; 9. 9-Daison Pursley, 12.162[15]; 10. 77-Giovanni Scelzi, 12.177[18]; 11. 2B-John Carney II, 12.270[8]; 12. 9R-Chase Randall, 12.333[14]; 13. 42-Sye Lynch, 12.336[5]; 14. 7BC-Tyler Courtney, 12.342[9]; 15. 16G-Austyn Gossel, 12.395[6]; 16. 24D-Danny Sams III, 12.397[20]; 17. 5-Brenham Crouch, 12.475[19]; 18. 2J-Zach Blurton, 12.502[13]; 19. 6-JJ Hickle, 12.523[7]; 20. 17GP-Hank Davis, 12.686[22]; 21. G5-Gage Pulkrabek, 12.877[10]; 22. 11-Rodney Huband, 13.072[2]