Brad Sweet takes NARC checkers at Thunderbowl, Ryan Bernal wins non wing main

Tulare,CA (March 29,2026)- Brad Sweet won the 30 lap NARC feature over Justin Sanders, Tim Kaeding, Dominic Scelzi and Shane Golobic Saturday night at Thunderbowl Raceway.
Ryan Bernal won the curfew shortened non wing feature after a spirited duel with Ricky Lewis that saw Lewis getting upside down. Connor Danell picked up the IMCA Racesaver feature.
410 Sprints – Winged
Hoosier Tires A Feature (30 Laps): 1. W-Brad Sweet[1]; 2. 2X-Justin Sanders[4]; 3. 0-Tim Kaeding[3]; 4. 41-Dominic Scelzi[10]; 5. 17W-Shane Golobic[5]; 6. 21L-Landon Brooks[20]; 7. X1-Chance Grasty[6]; 8. 7B-Sean Becker[8]; 9. 21-Colby Copeland[11]; 10. 2K-Jake Andreotti[16]; 11. 121-Caeden Steele[2]; 12. 73-Ryan Bernal[24]; 13. 33-Dylan Bloomfield[9]; 14. 10-Dominic Gorden[13]; 15. 29-Bud Kaeding[14]; 16. 2A-Austin Wood[21]; 17. 2XM-Max Mittry[7]; 18. 83T-Tanner Carrick[17]; 19. 7-Steven Kent[22]; 20. 26-Billy Aton[12]; 21. 14-Mariah Ede[15]; 22. 73B-Braden Chiaramonte[18]; 23. 3-Kaleb Montgomery[23]; 24. 88N-DJ Netto[19]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 88N-DJ Netto[1]; 2. 21L-Landon Brooks[2]; 3. 2A-Austin Wood[4]; 4. 7-Steven Kent[7]; 5. 3-Kaleb Montgomery[8]; 6. 73-Ryan Bernal[9]; 7. 5K-Blaine Cory[3]; 8. 5R-Ryan Rocha[5]; 9. 09S-Geoffrey Strole[11]; 10. (DNS) 15-Nick Parker; 11. (DNS) 11-Tyler Cato
HDTI Dash (6 Laps): 1. W-Brad Sweet[1]; 2. 121-Caeden Steele[3]; 3. 0-Tim Kaeding[2]; 4. 2X-Justin Sanders[6]; 5. 17W-Shane Golobic[5]; 6. X1-Chance Grasty[4]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 2XM-Max Mittry[2]; 3. 41-Dominic Scelzi[3]; 4. 21-Colby Copeland[6]; 5. 29-Bud Kaeding[8]; 6. W-Brad Sweet[4]; 7. 88N-DJ Netto[5]; 8. 2A-Austin Wood[7]; 9. 7-Steven Kent[9]; 10. 11-Tyler Cato[10]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 0-Tim Kaeding[2]; 2. 7B-Sean Becker[3]; 3. 17W-Shane Golobic[4]; 4. 26-Billy Aton[9]; 5. 14-Mariah Ede[8]; 6. 83T-Tanner Carrick[6]; 7. 21L-Landon Brooks[5]; 8. 5R-Ryan Rocha[7]; 9. 3-Kaleb Montgomery[1]; 10. 09S-Geoffrey Strole[10]
Hills Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 121-Caeden Steele[1]; 2. 33-Dylan Bloomfield[2]; 3. X1-Chance Grasty[4]; 4. 10-Dominic Gorden[3]; 5. 2K-Jake Andreotti[5]; 6. 73B-Braden Chiaramonte[8]; 7. 5K-Blaine Cory[9]; 8. 15-Nick Parker[7]; 9. 73-Ryan Bernal[6]
ARP Qualifying (2 Laps): 1. W-Brad Sweet, 13.941[29]; 2. 17W-Shane Golobic, 13.979[2]; 3. X1-Chance Grasty, 14.007[6]; 4. 2X-Justin Sanders, 14.033[3]; 5. 3-Kaleb Montgomery, 14.148[11]; 6. 121-Caeden Steele, 14.151[15]; 7. 2XM-Max Mittry, 14.169[1]; 8. 0-Tim Kaeding, 14.184[8]; 9. 33-Dylan Bloomfield, 14.185[23]; 10. 41-Dominic Scelzi, 14.230[25]; 11. 7B-Sean Becker, 14.235[5]; 12. 10-Dominic Gorden, 14.259[17]; 13. 88N-DJ Netto, 14.277[21]; 14. 21L-Landon Brooks, 14.295[28]; 15. 2K-Jake Andreotti, 14.318[13]; 16. 21-Colby Copeland, 14.341[7]; 17. 83T-Tanner Carrick, 14.366[26]; 18. 73-Ryan Bernal, 14.389[10]; 19. 2A-Austin Wood, 14.411[4]; 20. 5R-Ryan Rocha, 14.520[19]; 21. 15-Nick Parker, 14.525[20]; 22. 29-Bud Kaeding, 14.620[22]; 23. 14-Mariah Ede, 14.646[27]; 24. 73B-Braden Chiaramonte, 14.700[14]; 25. 7-Steven Kent, 14.772[9]; 26. 26-Billy Aton, 14.837[16]; 27. 5K-Blaine Cory, 14.853[24]; 28. 11-Tyler Cato, 15.737[18]; 29. 09S-Geoffrey Strole, 15.742[12]
15 entries
IMCA RaceSaver Sprint Car
Quick Change Liquid Energy A Feature 1 (25 Laps): 1. 5D-Connor Danell[3]; 2. 2-Davey Pombo[1]; 3. 23T-George Tristao Jr[4]; 4. 3-Anthony Pombo[10]; 5. 66-Jeff Westergard[6]; 6. 86-Chris Ennis[11]; 7. 86JR-Austin Manzella[12]; 8. 36B-Kevin Barnes Sr[13]; 9. 15-Rino Felicioni[2]; 10. 31H-Phil Heynen[5]; 11. 22-Maverick Myrick[7]; 12. 11T-Tylor Henson[9]; 13. 36T-Tanner Merritt[8]; 14. (DNS) 88J-Joe Delisle; 15. (DNS) 18-Lance Jackson
American Racer Tire Southwest Heat 1 (8 Laps): 1. 66-Jeff Westergard[3]; 2. 2-Davey Pombo[4]; 3. 23T-George Tristao Jr[2]; 4. 36B-Kevin Barnes Sr[8]; 5. 86JR-Austin Manzella[7]; 6. 11T-Tylor Henson[1]; 7. 3-Anthony Pombo[6]; 8. 36T-Tanner Merritt[5]
BR Motorsports Heat 2 (8 Laps): 1. 31H-Phil Heynen[3]; 2. 15-Rino Felicioni[1]; 3. 5D-Connor Danell[7]; 4. 22-Maverick Myrick[5]; 5. 86-Chris Ennis[6]; 6. 88J-Joe Delisle[2]; 7. 18-Lance Jackson[4]
Qualifying 1: 1. 66-Jeff Westergard, 15.855[7]; 2. 31H-Phil Heynen, 15.958[4]; 3. 23T-George Tristao Jr, 16.052[14]; 4. 5D-Connor Danell, 16.155[5]; 5. 11T-Tylor Henson, 16.244[6]; 6. 88J-Joe Delisle, 16.288[2]; 7. 36B-Kevin Barnes Sr, 16.302[9]; 8. 15-Rino Felicioni, 16.304[15]; 9. 2-Davey Pombo, 16.433[8]; 10. 18-Lance Jackson, 16.515[12]; 11. 36T-Tanner Merritt, 16.582[1]; 12. 22-Maverick Myrick, 16.633[11]; 13. 3-Anthony Pombo, 16.737[3]; 14. 86-Chris Ennis, 16.892[10]; 15. 86JR-Austin Manzella, 17.008[13]
22 entries
Non-Winged Sprints
A Feature 1: 1. 17-Ryan Bernal[3]; 2. 51-Broedy Graham[4]; 3. 83T-Tanner Carrick[6]; 4. 57-Connor Speir[9]; 5. 73-Cole Wakim[12]; 6. 1-Nate Schank[10]; 7. 44-Brent Sexton[14]; 8. 17V-Danny Faria Jr[8]; 9. 36-Bob Newberry[13]; 10. 63D-Jon DeWees[21]; 11. 29T-Ryan Timmons[5]; 12. 33B-Brandon Wiley[11]; 13. 38-Austin Cato[16]; 14. 09-Connor Wakim[7]; 15. 18-Josh Gillis[20]; 16. 3F-Blake Bower[1]; 17. 41-Ricky Lewis[2]; 18. 58-Mark Henry[17]; 19. 72T-Trenten Shelton[18]; 20. 72-Jeff Shelton[15]; 21. (DNS) 94-Brandon Nelsen; 22. (DNS) 5E-Elexa Herrera
Heat 1: 1. 41-Ricky Lewis[2]; 2. 09-Connor Wakim[1]; 3. 17-Ryan Bernal[5]; 4. 33B-Brandon Wiley[3]; 5. 36-Bob Newberry[6]; 6. 38-Austin Cato[4]; 7. 94-Brandon Nelsen[7]
Heat 2: 1. 29T-Ryan Timmons[2]; 2. 17V-Danny Faria Jr[4]; 3. 83T-Tanner Carrick[5]; 4. 73-Cole Wakim[3]; 5. 44-Brent Sexton[1]; 6. 58-Mark Henry[6]; 7. 18-Josh Gillis[7]
Heat 3: 1. 51-Broedy Graham[3]; 2. 57-Connor Speir[2]; 3. 1-Nate Schank[4]; 4. 3F-Blake Bower[5]; 5. 72-Jeff Shelton[1]; 6. 72T-Trenten Shelton[6]; 7. 63D-Jon DeWees[7]; 8. 5E-Elexa Herrera[8]
Qualifying 1: 1. 17-Ryan Bernal, 16.453[6]; 2. 41-Ricky Lewis, 16.998[3]; 3. 33B-Brandon Wiley, 17.265[2]; 4. 38-Austin Cato, 17.444[7]; 5. 09-Connor Wakim, 17.675[4]; 6. 36-Bob Newberry, 17.952[1]; 7. 94-Brandon Nelsen, 18.416[5]
Qualifying 2: 1. 83T-Tanner Carrick, 16.321[4]; 2. 29T-Ryan Timmons, 16.414[3]; 3. 73-Cole Wakim, 16.780[6]; 4. 17V-Danny Faria Jr, 16.843[2]; 5. 44-Brent Sexton, 17.334[7]; 6. 58-Mark Henry, 17.558[5]; 7. 18-Josh Gillis, 17.779[1]
Qualifying 3: 1. 3F-Blake Bower, 15.552[3]; 2. 57-Connor Speir, 17.065[2]; 3. 51-Broedy Graham, 17.128[5]; 4. 1-Nate Schank, 17.472[6]; 5. 72-Jeff Shelton, 17.889[8]; 6. 72T-Trenten Shelton, 18.073[4]; 7. 63D-Jon DeWees, 18.326[1]; 8. 5E-Elexa Herrera[7]