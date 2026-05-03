Trey Starks takes checkers at Skagit

Alger,WA (May 2,2026)- Trey Starks won the 30 lap main event at Skagit Speedway Saturday night. Starks was followed by Colton Heath, Cam Smith, Robbie Price and Chase Goetz.
360 Sprint Cars
A Feature (30 Laps): 1. 55-Trey Starks[6]; 2. 33-Colton Heath[2]; 3. 17-Cam Smith[1]; 4. 21P-Robbie Price[3]; 5. 91-Chase Goetz[16]; 6. 13-Steven Hendrickson[10]; 7. 11C-Colin Mackey[7]; 8. 26-Levi Hillier[4]; 9. 21-Jesse Schlotfeldt[8]; 10. 94-Greg Decaires V[22]; 11. 77-Levi Klatt[15]; 12. 20K-Kai Dixon[18]; 13. 5D-Destry Miller[19]; 14. 24-Jordi Meese[11]; 15. 29K-Levi Kuntz[13]; 16. 1M-Mike Brown[17]; 17. 33R-Bill Rude[21]; 18. 51-Dustin Gehring[24]; 19. 59-Eric Fisher[14]; 20. 8R-Devon Borden[5]; 21. 5-Cole Danell[12]; 22. 10-Tyler Thompson[9]; 23. 10H-Brian Holmkvist[23]; 24. (DNS) 0-Ashleigh Johnson
B Feature 1 (12 Laps): 1. 5D-Destry Miller[2]; 2. 0-Ashleigh Johnson[1]; 3. 33R-Bill Rude[3]; 4. 94-Greg Decaires V[7]; 5. 10H-Brian Holmkvist[4]; 6. 51-Dustin Gehring[6]; 7. 23X-Xan Miller[5]; 8. (DNS) 18-Jason Solwold
Heat 1 (8 Laps): 1. 26-Levi Hillier[1]; 2. 55-Trey Starks[4]; 3. 21-Jesse Schlotfeldt[3]; 4. 24-Jordi Meese[5]; 5. 29K-Levi Kuntz[7]; 6. 91-Chase Goetz[6]; 7. 0-Ashleigh Johnson[8]; 8. 10H-Brian Holmkvist[9]; 9. (DNS) 18-Jason Solwold
Heat 2 (8 Laps): 1. 17-Cam Smith[3]; 2. 11C-Colin Mackey[2]; 3. 10-Tyler Thompson[5]; 4. 8R-Devon Borden[1]; 5. 59-Eric Fisher[6]; 6. 1M-Mike Brown[4]; 7. 5D-Destry Miller[8]; 8. 23X-Xan Miller[9]; 9. 94-Greg Decaires V[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 21P-Robbie Price[1]; 2. 33-Colton Heath[4]; 3. 13-Steven Hendrickson[3]; 4. 5-Cole Danell[2]; 5. 77-Levi Klatt[5]; 6. 20K-Kai Dixon[6]; 7. 33R-Bill Rude[8]; 8. 51-Dustin Gehring[7]; 9. 89-Doug Cleator[9]
Qualifying: 1. 55-Trey Starks, 11.648[15]; 2. 1M-Mike Brown, 11.740[1]; 3. 33-Colton Heath, 11.797[2]; 4. 26-Levi Hillier, 11.840[9]; 5. 8R-Devon Borden, 11.846[7]; 6. 21P-Robbie Price, 11.852[17]; 7. 18-Jason Solwold, 11.859[24]; 8. 11C-Colin Mackey, 11.860[18]; 9. 5-Cole Danell, 11.915[11]; 10. 21-Jesse Schlotfeldt, 11.930[16]; 11. 17-Cam Smith, 11.948[13]; 12. 13-Steven Hendrickson, 12.020[12]; 13. 24-Jordi Meese, 12.040[23]; 14. 10-Tyler Thompson, 12.078[21]; 15. 77-Levi Klatt, 12.093[25]; 16. 91-Chase Goetz, 12.097[6]; 17. 59-Eric Fisher, 12.120[22]; 18. 20K-Kai Dixon, 12.134[20]; 19. 29K-Levi Kuntz, 12.137[3]; 20. 94-Greg Decaires V, 12.154[8]; 21. 51-Dustin Gehring, 12.171[5]; 22. 0-Ashleigh Johnson, 12.303[14]; 23. 5D-Destry Miller, 12.309[10]; 24. 33R-Bill Rude, 12.331[26]; 25. 10H-Brian Holmkvist, 12.756[19]; 26. 23X-Xan Miller, 13.705[4]; 27. 89-Doug Cleator, 16.051[27]