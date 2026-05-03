Luke Hall races to USAC D2 win at Eldora

Rossburg,OH (May 2,2026)- Luke Hall grabbed the 20 lap feature for USAC Midwest Thunder SpeeD2 Midgets at Eldora Speedway Saturday night. Behind Hall was Bryce Massingill, Drew Rader, Ian Creager and Matt Lux.
Midgets
Jeff Hill Trailer Sales A Feature (20 Laps): 1. 74-Luke Hall[4]; 2. 35-Bryce Massingill[2]; 3. 74H-Drew Rader[3]; 4. 36-Ian Creager[5]; 5. 5-Matt Lux[1]; 6. 71-Stratton Briggs[7]; 7. 2-Trisdon Brown[13]; 8. 11-Buddy Hollmeyer[9]; 9. 32-Tyler Kalb[18]; 10. 85L-Landen Francis[12]; 11. 11X-Jalen Cox[6]; 12. 55S-Brayden Schwartz[14]; 13. 3W-Alex Watson[11]; 14. 7X-Ryan Huggler[15]; 15. 77-Noah Whitehouse[21]; 16. 66-Darin Horton[23]; 17. 7T-Tyler Watkins[20]; 18. 11S-Ashley Schloss[22]; 19. (DNF) 7C-Chase Hodge[24]; 20. (DNF) 5M-Kole Kirkman[8]; 21. (DNF) 35S-Christopher Hartman[25]; 22. (DNF) 0H-Bryce Dues[17]; 23. (DNF) 7M-Cole Morgan[10]; 24. (DNF) 2W-Jon Watson[16]; 25. (DNF) 4T-Cody Dye[19]; 26. (DNS) 40J-Jason Shaffer
Jeff Hill Trailer Sales Shootout 1 (10 Laps): 1. 5-Matt Lux[1]; 2. 74H-Drew Rader[5]; 3. 36-Ian Creager[3]; 4. 71-Stratton Briggs[2]; 5. 11-Buddy Hollmeyer[4]; 6. 3W-Alex Watson[6]; 7. 2-Trisdon Brown[13]; 8. 7X-Ryan Huggler[7]; 9. 0H-Bryce Dues[8]; 10. 4T-Cody Dye[9]; 11. 77-Noah Whitehouse[11]; 12. 66-Darin Horton[10]; 13. 35S-Christopher Hartman[12]
Stiefels Home and Auto LLC Shootout 2 (10 Laps): 1. 35-Bryce Massingill[1]; 2. 74-Luke Hall[2]; 3. 11X-Jalen Cox[4]; 4. 5M-Kole Kirkman[3]; 5. 7M-Cole Morgan[5]; 6. 85L-Landen Francis[6]; 7. 55S-Brayden Schwartz[8]; 8. 2W-Jon Watson[10]; 9. 32-Tyler Kalb[9]; 10. 7T-Tyler Watkins[13]; 11. 11S-Ashley Schloss[12]; 12. (DNF) 7C-Chase Hodge[7]; 13. (DNF) 40J-Jason Shaffer[11]
Jeff Hill Trailer Sales Qualifying 1 (99 Laps): 1. 5-Matt Lux, 17.899[7]; 2. 71-Stratton Briggs, 18.458[11]; 3. 36-Ian Creager, 18.584[2]; 4. 11-Buddy Hollmeyer, 18.680[6]; 5. 74H-Drew Rader, 18.710[1]; 6. 3W-Alex Watson, 19.000[4]; 7. 7X-Ryan Huggler, 19.020[13]; 8. 0H-Bryce Dues, 19.280[10]; 9. 4T-Cody Dye, 19.489[3]; 10. 66-Darin Horton, 19.520[8]; 11. 77-Noah Whitehouse, 19.730[5]; 12. 35S-Christopher Hartman, 20.196[9]; 13. (DNS) 2-Trisdon Brown
Stiefels Home and Auto LLC Qualifying 2 (99 Laps): 1. 35-Bryce Massingill, 17.810[11]; 2. 74-Luke Hall, 18.080[1]; 3. 5M-Kole Kirkman, 18.145[6]; 4. 11X-Jalen Cox, 18.437[4]; 5. 7M-Cole Morgan, 18.460[10]; 6. 85L-Landen Francis, 18.651[9]; 7. 7C-Chase Hodge, 18.677[13]; 8. 55S-Brayden Schwartz, 18.788[3]; 9. 32-Tyler Kalb, 18.900[12]; 10. 2W-Jon Watson, 19.077[5]; 11. 40J-Jason Shaffer, 21.185[8]; 12. 11S-Ashley Schloss, 21.411[7]; 13. 7T-Tyler Watkins, 22.236[2]