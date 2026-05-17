Justin Sanders takes NARC win at Thunderbowl

Tulare,CA (May 16,2026)- Justin Sanders won the 30 lap NARC feature at Thunderbowl Raceway Saturday night. Following Sanders was Shane Golobic, Colby Copeland, Kaleb Montgomery and Dominic Scelzi.
410 Sprints – Winged
A Feature (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[2]; 2. 17W-Shane Golobic[10]; 3. 21-Colby Copeland[7]; 4. 3-Kaleb Montgomery[1]; 5. 41-Dominic Scelzi[8]; 6. X1-Chance Grasty[4]; 7. 0-Tim Kaeding[12]; 8. 21L-Landon Brooks[16]; 9. 10-Dominic Gorden[13]; 10. 29-Bud Kaeding[15]; 11. 14-Mariah Ede[19]; 12. 73B-Braden Chiaramonte[14]; 13. 2A-Austin Wood[9]; 14. 15-Nick Parker[5]; 15. 2XM-Max Mittry[3]; 16. 7-Steven Kent[20]; 17. 121-Caeden Steele[11]; 18. 7B-Sean Becker[18]; 19. 12-Jarrett Soares[21]; 20. 09S-Geoffrey Strole[22]; 21. 88N-DJ Netto[6]; 22. 26-Billy Aton[17]
Dash (6 Laps): 1. 3-Kaleb Montgomery[1]; 2. 2X-Justin Sanders[6]; 3. 2XM-Max Mittry[3]; 4. X1-Chance Grasty[4]; 5. 15-Nick Parker[2]; 6. 88N-DJ Netto[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 21-Colby Copeland[6]; 3. 2A-Austin Wood[2]; 4. 2X-Justin Sanders[4]; 5. 10-Dominic Gorden[3]; 6. 21L-Landon Brooks[5]; 7. 14-Mariah Ede[7]; 8. (DNS) 09S-Geoffrey Strole
Heat 2 (8 Laps): 1. 3-Kaleb Montgomery[4]; 2. 88N-DJ Netto[2]; 3. 17W-Shane Golobic[1]; 4. 121-Caeden Steele[5]; 5. 73B-Braden Chiaramonte[7]; 6. 26-Billy Aton[6]; 7. 7-Steven Kent[3]
Heat 3 (8 Laps): 1. 15-Nick Parker[2]; 2. 41-Dominic Scelzi[1]; 3. 2XM-Max Mittry[4]; 4. 0-Tim Kaeding[6]; 5. 29-Bud Kaeding[5]; 6. 7B-Sean Becker[3]; 7. 12-Jarrett Soares[7]
Qualifying (2 Laps): 1. 2X-Justin Sanders, 13.849[9]; 2. 3-Kaleb Montgomery, 13.899[20]; 3. 2XM-Max Mittry, 13.929[18]; 4. X1-Chance Grasty, 14.002[7]; 5. 17W-Shane Golobic, 14.025[6]; 6. 41-Dominic Scelzi, 14.142[5]; 7. 2A-Austin Wood, 14.161[16]; 8. 88N-DJ Netto, 14.164[21]; 9. 15-Nick Parker, 14.174[14]; 10. 10-Dominic Gorden, 14.189[11]; 11. 7-Steven Kent, 14.232[4]; 12. 7B-Sean Becker, 14.254[22]; 13. 21L-Landon Brooks, 14.271[12]; 14. 121-Caeden Steele, 14.277[19]; 15. 29-Bud Kaeding, 14.278[13]; 16. 21-Colby Copeland, 14.329[2]; 17. 26-Billy Aton, 14.349[17]; 18. 0-Tim Kaeding, 14.407[15]; 19. 14-Mariah Ede, 14.508[3]; 20. 73B-Braden Chiaramonte, 14.554[10]; 21. 12-Jarrett Soares, 14.644[1]; 22. 09S-Geoffrey Strole, 15.534[8]