Dylan Westbrook and Jesse Costa score at Ohsweken

Ohsweken,On (May 22,2026)- Dylan Westbrook chalked up another Kool Kidz-Corr/Pak 360 Sprints win at Ohsweken Speedway Friday night. Westbrook was followed by Josh Hansen, Cory Turner, DJ Christie and Nick Sheridan. Jesse Costa won the Strickland’s Brantford Chevrolet Crate Sprints feature.
Kool Kidz-Corr/Pak 360 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 47X-Dylan Westbrook[3]; 2. 88H-Josh Hansen[2]; 3. 39-Cory Turner[4]; 4. 5-DJ Christie[1]; 5. 45-Nick Sheridan[11]; 6. 87XS-Skyler Evans[12]; 7. 21-Kyle Phillips[10]; 8. 5D-Jacob Dykstra[5]; 9. 90-Travis Cunningham[9]; 10. 77T-Tyeller Powless[21]; 11. 94-Todd Hoddick[18]; 12. 12DD-Darren Dryden[8]; 13. 70-Baily Heard[13]; 14. 0JB-Justin Barger[6]; 15. 7NY-Matt Farnham[14]; 16. 77E-Ashton VanEvery[20]; 17. 15-Ryan Turner[16]; 18. 7-Eric Gledhill[15]; 19. 0-Glenn Styres[25]; 20. 46-Kevin Pauls[24]; 21. 0C-Cole MacDonald[23]; 22. (DNF) 68-Aaron Turkey[7]; 23. (DNF) 22JR-Allen Gilleta[19]; 24. (DNF) 94X-Scott Hall[22]; 25. (DNS) 11-Jamie Turner
Heat 1 (8 Laps): 1. 47X-Dylan Westbrook[4]; 2. 0JB-Justin Barger[1]; 3. 68-Aaron Turkey[5]; 4. 21-Kyle Phillips[7]; 5. 70-Baily Heard[6]; 6. 15-Ryan Turner[3]; 7. 22JR-Allen Gilleta[8]; 8. (DNF) 94X-Scott Hall[9]; 9. (DNF) 0-Glenn Styres[2]
Heat 2 (8 Laps): 1. 5D-Jacob Dykstra[2]; 2. 39-Cory Turner[1]; 3. 12DD-Darren Dryden[3]; 4. 45-Nick Sheridan[5]; 5. 7NY-Matt Farnham[4]; 6. 11-Jamie Turner[8]; 7. 77E-Ashton VanEvery[7]; 8. 0C-Cole MacDonald[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 88H-Josh Hansen[5]; 2. 5-DJ Christie[3]; 3. 90-Travis Cunningham[1]; 4. 87XS-Skyler Evans[4]; 5. 7-Eric Gledhill[7]; 6. 94-Todd Hoddick[2]; 7. 77T-Tyeller Powless[6]; 8. 46-Kevin Pauls[8]
Timed Hot Laps 1 (2 Laps): 1. 47X-Dylan Westbrook, 13.616[1]; 2. 15-Ryan Turner, 13.735[6]; 3. 0-Glenn Styres, 14.031[5]; 4. 0JB-Justin Barger, 14.119[9]; 5. 68-Aaron Turkey, 14.134[8]; 6. 70-Baily Heard, 14.308[7]; 7. 21-Kyle Phillips, 14.522[2]; 8. 22JR-Allen Gilleta, 17.329[3]; 9. (DNF) 94X-Scott Hall[4]
Timed Hot Laps 2 (2 Laps): 1. 7NY-Matt Farnham, 13.837[2]; 2. 12DD-Darren Dryden, 13.859[1]; 3. 5D-Jacob Dykstra, 14.073[6]; 4. 39-Cory Turner, 14.217[8]; 5. 45-Nick Sheridan, 14.240[4]; 6. 0C-Cole MacDonald, 14.395[7]; 7. 77E-Ashton VanEvery, 14.470[3]; 8. 11-Jamie Turner, 14.805[5]
Timed Hot Laps 3 (2 Laps): 1. 87XS-Skyler Evans, 13.999[1]; 2. 5-DJ Christie, 14.106[2]; 3. 94-Todd Hoddick, 14.249[8]; 4. 90-Travis Cunningham, 14.328[3]; 5. 88H-Josh Hansen, 14.516[4]; 6. 77T-Tyeller Powless, 14.665[5]; 7. 7-Eric Gledhill, 14.737[6]; 8. 46-Kevin Pauls, 15.526[7]
Strickland’s Brantford Chevrolet Crate Sprints
A Feature 1 (20 Laps): 1. 52-Jesse Costa[8]; 2. BS39-Brett Stratford[3]; 3. 16X-Keegan Baker[11]; 4. 3S-Austin Roes[4]; 5. 2S-Al Sleight[13]; 6. 01K-Mikey Kruchka[5]; 7. 2M-Steve Murdock[17]; 8. 9-Liam Martin[16]; 9. 27H-Niko Hansen[6]; 10. 20-Johnny Miller[10]; 11. 53-Logan Shwedyk[22]; 12. 36-Jeremy May[14]; 13. 44-Connor Ross[18]; 14. 24A-AJ Lewis[12]; 15. 48-Lance Erskine[21]; 16. 57C-Cooper Fritz[15]; 17. 96-Tyler Lafantaisie[28]; 18. 14-Larry Gledhill[19]; 19. 24K-Kiana Teal[25]; 20. 9C-Brian Nanticoke[27]; 21. 2-Travis Hofstetter[24]; 22. 51-Trevor Young[9]; 23. 50LS-Adrian Stahle[20]; 24. 5-Tom Pellizzari[2]; 25. (DNF) 94-Ryan Fraser[23]; 26. (DNF) 74-Rob Neely[7]; 27. (DNF) 28T-Cameron Thomson[26]; 28. (DNF) 4-Mack DeMan[1]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 48-Lance Erskine[3]; 2. 53-Logan Shwedyk[1]; 3. 94-Ryan Fraser[7]; 4. 2-Travis Hofstetter[8]; 5. 24K-Kiana Teal[2]; 6. 28T-Cameron Thomson[12]; 7. 96-Tyler Lafantaisie[14]; 8. 9C-Brian Nanticoke[5]; 9. 78-Darren McLennan[9]; 10. 55-Cory Whittam[11]; 11. 88R-Riley Mercer[4]; 12. 85C-Cam MacKinnon[10]; 13. 69K-Ken Hamilton[6]; 14. 89L-Logan Ferguson[13]
Heat 1 (8 Laps): 1. 27H-Niko Hansen[2]; 2. 52-Jesse Costa[4]; 3. 51-Trevor Young[3]; 4. 2S-Al Sleight[1]; 5. 2M-Steve Murdock[5]; 6. 53-Logan Shwedyk[7]; 7. 9C-Brian Nanticoke[6]; 8. 89L-Logan Ferguson[9]; 9. 55-Cory Whittam[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 01K-Mikey Kruchka[4]; 2. 3S-Austin Roes[2]; 3. 20-Johnny Miller[3]; 4. 36-Jeremy May[1]; 5. 44-Connor Ross[6]; 6. 24K-Kiana Teal[5]; 7. 69K-Ken Hamilton[7]; 8. (DNF) 96-Tyler Lafantaisie[9]; 9. (DNS) 28T-Cameron Thomson
Heat 3 (8 Laps): 1. 5-Tom Pellizzari[4]; 2. BS39-Brett Stratford[5]; 3. 16X-Keegan Baker[1]; 4. 57C-Cooper Fritz[2]; 5. 14-Larry Gledhill[3]; 6. 48-Lance Erskine[7]; 7. 94-Ryan Fraser[8]; 8. 78-Darren McLennan[6]
Heat 4 (8 Laps): 1. 4-Mack DeMan[4]; 2. 74-Rob Neely[1]; 3. 24A-AJ Lewis[5]; 4. 9-Liam Martin[3]; 5. 50LS-Adrian Stahle[7]; 6. 88R-Riley Mercer[2]; 7. 2-Travis Hofstetter[6]; 8. 85C-Cam MacKinnon[8]
Timed Hot Laps 1 (2 Laps): 1. 52-Jesse Costa, 15.184[1]; 2. 51-Trevor Young, 15.462[8]; 3. 27H-Niko Hansen, 15.549[6]; 4. 2S-Al Sleight, 15.559[4]; 5. 2M-Steve Murdock, 15.662[2]; 6. 9C-Brian Nanticoke, 15.844[7]; 7. 53-Logan Shwedyk, 15.885[5]; 8. 55-Cory Whittam, 15.959[3]; 9. 89L-Logan Ferguson, 16.031[9]
Timed Hot Laps 2 (2 Laps): 1. 01K-Mikey Kruchka, 15.158[1]; 2. 20-Johnny Miller, 15.297[4]; 3. 3S-Austin Roes, 15.459[2]; 4. 36-Jeremy May, 15.705[8]; 5. 96-Tyler Lafantaisie, 15.719[9]; 6. 24K-Kiana Teal, 15.733[5]; 7. 44-Connor Ross, 15.860[7]; 8. 69K-Ken Hamilton, 15.962[3]; 9. 28T-Cameron Thomson, 16.089[6]
Timed Hot Laps 3 (2 Laps): 1. 5-Tom Pellizzari, 15.369[7]; 2. 14-Larry Gledhill, 15.373[6]; 3. 57C-Cooper Fritz, 15.416[4]; 4. 16X-Keegan Baker, 15.474[3]; 5. BS39-Brett Stratford, 15.500[1]; 6. 78-Darren McLennan, 15.607[5]; 7. 48-Lance Erskine, 15.617[2]; 8. 94-Ryan Fraser, 15.741[8]
Timed Hot Laps 4 (2 Laps): 1. 4-Mack DeMan, 15.032[2]; 2. 9-Liam Martin, 15.287[1]; 3. 88R-Riley Mercer, 15.413[4]; 4. 74-Rob Neely, 15.644[3]; 5. 24A-AJ Lewis, 15.751[5]; 6. 2-Travis Hofstetter, 15.772[8]; 7. 50LS-Adrian Stahle, 15.780[7]; 8. 85C-Cam MacKinnon, 15.884[6]