POWRi National Midget League in Cornfield Combat at Macon Speedway

From POWRi
Belleville, IL. (6/1/26) – Championship intensity grows in the heart of Illinois as the POWRi National Midget League invades Macon Speedway for Cornfield Combat on June 5–6, unleashing nonstop, side-by-side battles on one of the nation’s most demanding bullrings.
Friday, June 5 | Macon Speedway
Divisions:
POWRi National Midget League
NOW600 A-Class Micro
NOW600 Non-Wing Micro
NOW600 Restricted Micro
NOW600 Jr Sprint
Details:
Pits Open: 3:00 PM
Grandstands Open: 5:30 PM
Driver Registration: 4:30 PM – 5:45 PM
Drivers Meeting: 6:00 PM
Engine Heat: 6:10 PM
Hot Laps: 6:30 PM
Racing to Follow
Prices:
Adult GA: $20.00
Youth (6–12): $10.00
Kids (5 & Under): FREE
Pit Pass: $40.00
Event Info: https://www.myracepass.com/events/601122
Tickets: https://www.myracepass.com/tracks/2052/tickets/1503681
Saturday, June 6 | Macon Speedway
Divisions:
POWRi National Midget League
POWRi IMRA D2 Midget
NOW600 A-Class Micro
NOW600 Non-Wing Micro
NOW600 Restricted Micro
NOW600 Jr Sprint
Details:
Pits Open: 3:00 PM
Grandstands Open: 5:00 PM
Driver Registration: 4:00 PM – 5:15 PM
Drivers Meeting: 5:30 PM
Engine Heat: 5:40 PM
Hot Laps: 6:00 PM
Racing to Follow
Prices:
Adult GA: $20.00
Youth (6–12): $10.00
Kids (5 & Under): FREE
Pit Pass: $40.00
Event Info: https://www.myracepass.com/events/601125
Tickets: https://www.myracepass.com/tracks/2052/tickets/1503693
For Macon Speedway details, including schedule and driver spotlights, visit www.maconracing.com | 205 North Wiles Street | Macon, IL 62544
Catch every lap LIVE & ON-DEMAND on Start2Finish TV at www.s2ftv.com.
Entering its fourteenth season, the National Open Wheel 600 Series continues to sanction premier micro sprint racing nationwide. Learn more at www.NOW600Series.com.
Stay updated with official POWRi news at www.powri.com and on social media @POWRi_Racing.