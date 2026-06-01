POWRi National Midget League in Cornfield Combat at Macon Speedway

POWRi National Midget Car League parade lap Saturday at Federated Auto Parts Raceway at I-55. (Mark Funderburk photo)

From POWRi
Belleville, IL. (6/1/26) – Championship intensity grows in the heart of Illinois as the POWRi National Midget League invades Macon Speedway for Cornfield Combat on June 5–6, unleashing nonstop, side-by-side battles on one of the nation’s most demanding bullrings.

Friday, June 5 | Macon Speedway

Divisions:

POWRi National Midget League

NOW600 A-Class Micro

NOW600 Non-Wing Micro

NOW600 Restricted Micro

NOW600 Jr Sprint

Details:

Pits Open: 3:00 PM

Grandstands Open: 5:30 PM

Driver Registration: 4:30 PM – 5:45 PM

Drivers Meeting: 6:00 PM

Engine Heat: 6:10 PM

Hot Laps: 6:30 PM

Racing to Follow

Prices:

Adult GA: $20.00

Youth (6–12): $10.00

Kids (5 & Under): FREE

Pit Pass: $40.00

Event Info: https://www.myracepass.com/events/601122

Tickets: https://www.myracepass.com/tracks/2052/tickets/1503681

Saturday, June 6 | Macon Speedway

Divisions:

POWRi National Midget League

POWRi IMRA D2 Midget

NOW600 A-Class Micro

NOW600 Non-Wing Micro

NOW600 Restricted Micro

NOW600 Jr Sprint

Details:

Pits Open: 3:00 PM

Grandstands Open: 5:00 PM

Driver Registration: 4:00 PM – 5:15 PM

Drivers Meeting: 5:30 PM

Engine Heat: 5:40 PM

Hot Laps: 6:00 PM

Racing to Follow

Prices:

Adult GA: $20.00

Youth (6–12): $10.00

Kids (5 & Under): FREE

Pit Pass: $40.00

Event Info: https://www.myracepass.com/events/601125

Tickets: https://www.myracepass.com/tracks/2052/tickets/1503693

For Macon Speedway details, including schedule and driver spotlights, visit www.maconracing.com | 205 North Wiles Street | Macon, IL 62544

Catch every lap LIVE & ON-DEMAND on Start2Finish TV at www.s2ftv.com.

Entering its fourteenth season, the National Open Wheel 600 Series continues to sanction premier micro sprint racing nationwide. Learn more at www.NOW600Series.com.

Stay updated with official POWRi news at www.powri.com and on social media @POWRi_Racing.