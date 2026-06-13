Will Armitage takes IRA checkers at Outagamie

Seymour,Wi (June 12,2026)- Will Armitage won the 30 lap Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature at Outagamie Speedway Friday night. Following Armitage was Scotty Thiel, Paul Nienhiser, Travis Arenz and Jordan Goldesberry
410 Sprints – Winged
A Feature (30 Laps): 1. 7A-Will Armitage[1]; 2. 31-Scotty Thiel[4]; 3. 9X-Paul Nienhiser[6]; 4. 25T-Travis Arenz[2]; 5. 65-Jordan Goldesberry[14]; 6. 85J-Logan Julien[12]; 7. 2W-Scott Neitzel[5]; 8. 79-Blake Nimee[16]; 9. 96-Jake Blackhurst[11]; 10. 09-Clayton Rossmann[3]; 11. 12-Corbin Gurley[9]; 12. 26R-Preston Ruh[17]; 13. 4K-Kris Spitz[21]; 14. 4-Alex Pokorski[10]; 15. 99-Tyler Brabant[24]; 16. 25-Danny Schlafer[22]; 17. 45-Rob Pribnow[13]; 18. 8-Will Gerrits[8]; 19. 55P-Brady Portschy[18]; 20. 26-Cody Schlafer[15]; 21. (DNF) 87A-Austin Hartmann[7]; 22. (DNF) 21H-TJ Haddy[23]; 23. (DNF) 24-Scott Conger[20]; 24. (DNF) 26T-Tyler Tischendorf[19]; 25. (DNF) 9K-Kyle Schuett[25]; 26. (DNS) 70W-Logan Wienke
Dash 1 (4 Laps): 1. 7A-Will Armitage[1]; 2. 09-Clayton Rossmann[2]; 3. 2W-Scott Neitzel[4]; 4. 87A-Austin Hartmann[5]; 5. 12-Corbin Gurley[3]
Dash 2 (4 Laps): 1. 25T-Travis Arenz[1]; 2. 31-Scotty Thiel[3]; 3. 9X-Paul Nienhiser[4]; 4. 8-Will Gerrits[2]; 5. 4-Alex Pokorski[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 09-Clayton Rossmann[1]; 2. 2W-Scott Neitzel[3]; 3. 12-Corbin Gurley[2]; 4. 8-Will Gerrits[4]; 5. 65-Jordan Goldesberry[5]; 6. 79-Blake Nimee[6]; 7. 4K-Kris Spitz[7]; 8. 21H-TJ Haddy[8]; 9. (DNS) 70W-Logan Wienke
Heat 2 (8 Laps): 1. 25T-Travis Arenz[2]; 2. 96-Jake Blackhurst[1]; 3. 85J-Logan Julien[5]; 4. 4-Alex Pokorski[3]; 5. 87A-Austin Hartmann[4]; 6. 26R-Preston Ruh[7]; 7. 26T-Tyler Tischendorf[6]; 8. 99-Tyler Brabant[9]; 9. 9K-Kyle Schuett[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 7A-Will Armitage[2]; 2. 31-Scotty Thiel[4]; 3. 9X-Paul Nienhiser[3]; 4. 45-Rob Pribnow[5]; 5. 26-Cody Schlafer[7]; 6. 55P-Brady Portschy[8]; 7. 24-Scott Conger[6]; 8. (DNF) 25-Danny Schlafer[1]
Qualifying: 1. 8-Will Gerrits, 11.856[3]; 2. 87A-Austin Hartmann, 11.884[2]; 3. 31-Scotty Thiel, 11.914[10]; 4. 2W-Scott Neitzel, 12.078[1]; 5. 4-Alex Pokorski, 12.079[5]; 6. 9X-Paul Nienhiser, 12.126[21]; 7. 12-Corbin Gurley, 12.161[8]; 8. 25T-Travis Arenz, 12.164[23]; 9. 7A-Will Armitage, 12.184[26]; 10. 09-Clayton Rossmann, 12.204[18]; 11. 96-Jake Blackhurst, 12.209[12]; 12. 25-Danny Schlafer, 12.212[11]; 13. 65-Jordan Goldesberry, 12.215[13]; 14. 85J-Logan Julien, 12.247[15]; 15. 45-Rob Pribnow, 12.253[7]; 16. 79-Blake Nimee, 12.273[17]; 17. 26T-Tyler Tischendorf, 12.380[19]; 18. 24-Scott Conger, 12.493[4]; 19. 4K-Kris Spitz, 12.539[22]; 20. 26R-Preston Ruh, 12.621[24]; 21. 26-Cody Schlafer, 12.624[9]; 22. 21H-TJ Haddy, 12.793[16]; 23. 9K-Kyle Schuett, 12.812[14]; 24. 55P-Brady Portschy, 12.890[25]; 25. 70W-Logan Wienke, 12.922[6]; 26. 99-Tyler Brabant, 13.037[20]