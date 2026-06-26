Kyle Hamilton speeds to ALL Star Midget win at IRP

Brownsburg,In (June 25,2026)- Kyle Hamilton dominated the 30 Lap All Star National Pavement Midget feature at Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Thursday night. Following Hamilton was Jake Trainor, Dylan Coutu, Kyle O’Gara and Kody Swanson.
Pavement Midgets
Feature (30 Laps): 1. 19-Kyle Hamilton[2]; 2. 29-Jake Trainor[1]; 3. 53-Dylan Coutu[17]; 4. 67-Kyle O’Gara[3]; 5. 47-Kody Swanson[5]; 6. 77S-Jacob Senerchia[6]; 7. 77-Kaylee Bryson[9]; 8. 2-Nick Hamilton[8]; 9. 1M-Trey Osborne[11]; 10. 9-Ben Mikitarian[7]; 11. 85-Michael Lewis[14]; 12. 38-Ryan Locke[19]; 13. 61-Ryan Newman[12]; 14. 29S-Tony Stewart[4]; 15. 16-Dezi Pedregon[21]; 16. 88O-Dakoda Armstrong[24]; 17. 11W-Anthony Nocella[23]; 18. 83-Chance Crum[18]; 19. 4-Isaac Stutesman[16]; 20. 11-Billy Wease[20]; 21. 7-Ayrton Houk[10]; 22. 88M-Thomas Meseraull[22]; 23. 40-Nathan Byrd[15]; 24. (DNS) 88C-Chase Locke
Semi-Feature (12 Laps): 1. 88O-Dakoda Armstrong[2]; 2. 38-Ryan Locke[7]; 3. 11-Billy Wease[10]; 4. 16-Dezi Pedregon[9]; 5. 88M-Thomas Meseraull[5]; 6. 11W-Anthony Nocella[4]; 7. 14-Jadon Rogers[1]; 8. 1-Sammy Swindell[6]; 9. 63-Frankie Guerrini[3]; 10. 14S-Dominic Stutesman[11]; 11. 98-Derek Bischak[12]; 12. 36-Chris Baue[14]; 13. 61E-Evan Patton[15]; 14. 5-Haylee Papp[8]; 15. 42-Lee Pierce[16]; 16. 8-Dameron Taylor[13]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 19-Kyle Hamilton, 22.127[34]; 2. 29-Jake Trainor, 22.179[33]; 3. 67-Kyle O’Gara, 22.287[28]; 4. 47-Kody Swanson, 22.312[32]; 5. 77S-Jacob Senerchia, 22.321[31]; 6. 29S-Tony Stewart, 22.412[27]; 7. 9-Ben Mikitarian, 22.446[17]; 8. 2-Nick Hamilton, 22.529[30]; 9. 77-Kaylee Bryson, 22.581[9]; 10. 7-Ayrton Houk, 22.601[25]; 11. 1M-Trey Osborne, 22.623[29]; 12. 61-Ryan Newman, 22.628[3]; 13. 88C-Chase Locke, 22.642[23]; 14. 85-Michael Lewis, 22.661[26]; 15. 40-Nathan Byrd, 22.679[24]; 16. 4-Isaac Stutesman, 22.786[21]; 17. 53-Dylan Coutu, 22.799[20]; 18. 83-Chance Crum, 22.817[6]; 19. 14-Jadon Rogers, 22.837[15]; 20. 88O-Dakoda Armstrong, 22.846[22]; 21. 63-Frankie Guerrini, 22.859[11]; 22. 11W-Anthony Nocella, 22.880[14]; 23. 88M-Thomas Meseraull, 22.895[18]; 24. 1-Sammy Swindell, 22.938[7]; 25. 38-Ryan Locke, 22.963[19]; 26. 5-Haylee Papp, 23.065[12]; 27. 16-Dezi Pedregon, 23.110[2]; 28. 11-Billy Wease, 23.121[13]; 29. 14S-Dominic Stutesman, 23.203[10]; 30. 98-Derek Bischak, 23.343[8]; 31. 8-Dameron Taylor, 23.457[5]; 32. 36-Chris Baue, 23.516[1]; 33. 61E-Evan Patton, 24.243[16]; 34. 42-Lee Pierce, 24.328[4]