Rico Abreu victorious at Big Sky

Billings,MT (6-26-26)- Rico Abreu took advantage of a mistake by Ryan Timms late in the High Limit Racing 30 lap feature and won at Big Sky Speedway Friday night. Following Abreu and Timms was Giovanni Scelzt, Brent Marks and Kerry Madsen.
410 Sprints – Winged
Interstate Batteries A Feature (30 Laps): 1. 24-Rico Abreu[4]; 2. 10-Ryan Timms[1]; 3. 77-Giovanni Scelzi[2]; 4. 19-Brent Marks[6]; 5. 55-Kerry Madsen[11]; 6. 7BC-Tyler Courtney[13]; 7. 26-Justin Peck[20]; 8. 87-Aaron Reutzel[16]; 9. 9-Daison Pursley[14]; 10. 13-Tanner Holmes[12]; 11. 88-Tanner Thorson[5]; 12. 42-Sye Lynch[3]; 13. 9R-Chase Randall[10]; 14. 77A-Levi Klatt[8]; 15. 41-Dominic Scelzi[19]; 16. 17GP-Hank Davis[18]; 17. 24D-Danny Sams III[15]; 18. 5-Brenham Crouch[7]; 19. 26R-Levi Hillier[9]; 20. G5-Gage Pulkrabek[17]; 21. 5X-Cole Danell[21]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 10-Ryan Timms[1]; 2. 77-Giovanni Scelzi[2]; 3. 42-Sye Lynch[3]; 4. 24-Rico Abreu[4]; 5. 88-Tanner Thorson[5]; 6. 19-Brent Marks[6]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 10-Ryan Timms[2]; 2. 5-Brenham Crouch[1]; 3. 88-Tanner Thorson[4]; 4. 9R-Chase Randall[3]; 5. 7BC-Tyler Courtney[6]; 6. 87-Aaron Reutzel[5]; 7. 41-Dominic Scelzi[7]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 77-Giovanni Scelzi[1]; 2. 77A-Levi Klatt[2]; 3. 19-Brent Marks[4]; 4. 55-Kerry Madsen[3]; 5. 9-Daison Pursley[6]; 6. G5-Gage Pulkrabek[5]; 7. 26-Justin Peck[7]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 24-Rico Abreu[1]; 2. 26R-Levi Hillier[2]; 3. 42-Sye Lynch[4]; 4. 13-Tanner Holmes[3]; 5. 24D-Danny Sams III[5]; 6. 17GP-Hank Davis[6]; 7. 5X-Cole Danell[7]
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps): 1. 88-Tanner Thorson, 12.316[2]; 2. 19-Brent Marks, 12.434[4]; 3. 42-Sye Lynch, 12.468[1]; 4. 5-Brenham Crouch, 12.505[19]; 5. 77-Giovanni Scelzi, 12.611[12]; 6. 24-Rico Abreu, 12.746[11]; 7. 10-Ryan Timms, 12.759[7]; 8. 77A-Levi Klatt, 12.768[6]; 9. 26R-Levi Hillier, 12.774[3]; 10. 9R-Chase Randall, 12.838[9]; 11. 55-Kerry Madsen, 12.903[20]; 12. 13-Tanner Holmes, 12.906[10]; 13. 87-Aaron Reutzel, 12.946[15]; 14. G5-Gage Pulkrabek, 12.986[5]; 15. 24D-Danny Sams III, 13.000[8]; 16. 7BC-Tyler Courtney, 13.001[18]; 17. 9-Daison Pursley, 13.044[14]; 18. 17GP-Hank Davis, 13.103[13]; 19. 41-Dominic Scelzi, 13.173[21]; 20. 26-Justin Peck, 13.224[17]; 21. 5X-Cole Danell, 14.384[16]