Cummins Wins USAC Feature at Butler

QUINCY, MI (June 28, 2026) – For the second year in a row Kyle Cummins was victorious with the USAC Amsoil National Sprint Car Series at Butler Motor Speedway.
Cummins, from Princeton, Indiana, led all 30-laps from his front row starting position, holding off Chase Stockon through slower traffic for the victory.
Mitchel Moles, Briggs Danner, Robert Ballou from 11th starting position rounded out the top five.
USAC AMSOIL National Sprint Car Series
Butler Motor Speedway
Quincy, Michigan
Saturday, June 28, 2026
LearnLab Qualifying
1. 4-Justin Grant, 14.872[3]
2. 19AZ-Mitchel Moles, 14.927[13]
3. 92-Chase Stockon, 15.122[24]
4. 86-Keith Sheffer Jr, 15.135[4]
5. 3P-Kyle Cummins, 15.137[6]
6. 30-CJ Leary, 15.144[19]
7. 57-Logan Seavey, 15.206[16]
8. 39-Briggs Danner, 15.235[23]
9. 3R-Harley Burns, 15.241[25]
10. 12-Robert Ballou, 15.270[15]
11. 15-Kevin Thomas Jr, 15.272[8]
12. 5T-Jake Swanson, 15.315[28]
13. 9Z-Zack Pretorius, 15.567[5]
14. 6T-Trey Osborne, 15.567[7]
15. 21AZ-Gavin Miller, 15.638[17]
16. 21BB-Beau Brandon, 15.659[11]
17. 4T-Josh Turner, 15.661[14]
18. 1-Rylan Gray, 15.704[22]
19. 21B-Ryan Barr, 15.798[10]
20. 63-Cale Coons, 15.893[30]
21. 87-Tony Helton, 16.083[9]
22. 11-Aaron Davis, 16.115[27]
23. 11A-Abby Hohlbein, 16.125[18]
24. 19-Hayden Reinbold, 16.133[29]
25. 49-Brian Ruhlman, 16.224[26]
26. 18K-Kole Kirkman, 16.274[12]
27. 99-Jack James, 16.483[1]
28. 25-Max Frank, 16.492[2]
29. 33-Jason Ferguson, 17.106[21]
30. 6W-Chad Wilson, 16.538[20]
K1 Race Gear Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3P-Kyle Cummins[5]
2. 4-Justin Grant[6]
3. 9Z-Zack Pretorius[3]
4. 87-Tony Helton[1]
5. 49-Brian Ruhlman[7]
6. 3R-Harley Burns[4]
7. 33-Jason Ferguson[8]
8. 4T-Josh Turner[2]
TJ Forged Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19AZ-Mitchel Moles[6]
2. 12-Robert Ballou[4]
3. 6T-Trey Osborne[3]
4. 30-CJ Leary[5]
5. 1-Rylan Gray[2]
6. 18K-Kole Kirkman[7]
7. 11-Aaron Davis[1]
8. 6W-Chad Wilson[8]
KN Filters Heat Race #3 (8 Laps)
1. 57-Logan Seavey[5]
2. 15-Kevin Thomas Jr[4]
3. 92-Chase Stockon[6]
4. 21B-Ryan Barr[2]
5. 11A-Abby Hohlbein[1]
6. 99-Jack James[7]
7. 21AZ-Gavin Miller[3]
CookOut Heat Race #4 (8 Laps)
1. 63-Cale Coons[2]
2. 5T-Jake Swanson[4]
3. 39-Briggs Danner[5]
4. 86-Keith Sheffer Jr[6]
5. 19-Hayden Reinbold[1]
6. 21BB-Beau Brandon[3]
7. 25-Max Frank[7]
Five Star Bodies Semi-Feature (12 Laps)
1. 21AZ-Gavin Miller[2]
2. 3R-Harley Burns[1]
3. 21BB-Beau Brandon[3]
4. 33-Jason Ferguson[8]
5. 18K-Kole Kirkman[4]
6. 11-Aaron Davis[6]
7. 6W-Chad Wilson[10]
8. 99-Jack James[5]
9. 4T-Josh Turner[9]
10. 25-Max Frank[7]
Feature (30 Laps)
1. 3P-Kyle Cummins[2]
2. 92-Chase Stockon[4]
3. 19AZ-Mitchel Moles[5]
4. 39-Briggs Danner[9]
5. 12-Robert Ballou[11]
6. 30-CJ Leary[1]
7. 4-Justin Grant[6]
8. 57-Logan Seavey[7]
9. 3R-Harley Burns[10]
10. 5T-Jake Swanson[13]
11. 15-Kevin Thomas Jr[12]
12. 21AZ-Gavin Miller[16]
13. 19-Hayden Reinbold[22]
14. 63-Cale Coons[8]
15. 9Z-Zack Pretorius[14]
16. 6T-Trey Osborne[15]
17. 21B-Ryan Barr[19]
18. 1-Rylan Gray[18]
19. 21BB-Beau Brandon[17]
20. 49-Brian Ruhlman[23]
21. 87-Tony Helton[20]
22. 33-Jason Ferguson[24]
23. 11A-Abby Hohlbein[21]
24. 86-Keith Sheffer Jr[3]