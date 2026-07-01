Chase Dietz chases down Macri for Port Royal win

Port Royal.PA (July 1,2026)- Chase Dietz caught race long leader Anthony Macri with two laps remaining and made the pass to win the 30 lap “Pennsylvania Speedweek” feature at Port Royal Speedway Wednesday night. Following Dietz was Macri, James McFadden, Troy Wagaman and Parker Price Miller.
410 Sprints – Winged
410 A Feature (30 Laps): 1. 23-Chase Dietz[4]; 2. 39M-Anthony Macri[2]; 3. 21-James McFadden[1]; 4. 27-Troy Wagaman Jr[3]; 5. 71P-Parker Price Miller[6]; 6. 13-Tanner Holmes[8]; 7. 3Z-Brock Zearfoss[9]; 8. 67-Justin Whittall[12]; 9. 55-Logan Wagner[5]; 10. 69K-Ryan Smith[7]; 11. 55K-Kerry Madsen[14]; 12. 71-Logan Rumsey[21]; 13. 35-Buddy Schweibinz[24]; 14. 17-Mark Smith[18]; 15. 66-Ryan Newton[16]; 16. 20T-Ryan Taylor[19]; 17. 22-Doug Hammaker[11]; 18. 8D-Billy Dietrich[10]; 19. 91-Preston Lattomus[20]; 20. 12-Brent Shearer[15]; 21. 8-Lance Dewease[23]; 22. 20-Brady Bacon[17]; 23. 47K-Kody Lehman[22]; 24. 51-Freddie Rahmer[13]
410 B Feature 1 (10 Laps): 1. 71-Logan Rumsey[2]; 2. 8-Lance Dewease[1]; 3. 98-Ricky Peterson[4]; 4. 27S-Dylan Cisney[3]; 5. 10K-Matt Campbell[8]; 6. 11-TJ Stutts[5]; 7. 7-Chris Smith[10]; 8. 2C-Cory Thornton[11]; 9. 5K-Jake Karklin[6]; 10. 17B-Steve Buckwalter[7]; 11. 99-Devin Adams[9]; 12. 19A-Domenic Melair[12]
410 B Feature 2 (10 Laps): 1. 47K-Kody Lehman[1]; 2. 35-Buddy Schweibinz[2]; 3. 77-Michael Walter[4]; 4. 48-Danny Dietrich[3]; 5. 11T-Mike Thompson[7]; 6. 0X-Dallas Schott[5]; 7. AU55-Parker Scott[8]; 8. 88J-Joey Amantea[9]; 9. 10-Jake Waters[11]; 10. AU26-Todd Moule[6]; 11. 12J-Derek Hauck[10]; 12. 95-Garrett Bard[12]
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[1]; 2. 13-Tanner Holmes[2]; 3. 23-Chase Dietz[4]; 4. 55K-Kerry Madsen[3]; 5. 20-Brady Bacon[5]; 6. 71-Logan Rumsey[9]; 7. 27S-Dylan Cisney[6]; 8. 11-TJ Stutts[7]; 9. 17B-Steve Buckwalter[8]; 10. 99-Devin Adams[10]; 11. 2C-Cory Thornton[11]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 21-James McFadden[4]; 2. 8D-Billy Dietrich[2]; 3. 67-Justin Whittall[1]; 4. 66-Ryan Newton[6]; 5. 20T-Ryan Taylor[5]; 6. 8-Lance Dewease[3]; 7. 98-Ricky Peterson[9]; 8. 5K-Jake Karklin[7]; 9. 10K-Matt Campbell[8]; 10. 7-Chris Smith[10]; 11. (DNS) 19A-Domenic Melair
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 71P-Parker Price Miller[1]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[2]; 3. 39M-Anthony Macri[4]; 4. 12-Brent Shearer[3]; 5. 17-Mark Smith[5]; 6. 35-Buddy Schweibinz[7]; 7. 77-Michael Walter[8]; 8. AU26-Todd Moule[9]; 9. 47K-Kody Lehman[6]; 10. 88J-Joey Amantea[10]; 11. 10-Jake Waters[11]
410 Heat 4 (8 Laps): 1. 69K-Ryan Smith[1]; 2. 22-Doug Hammaker[2]; 3. 51-Freddie Rahmer[3]; 4. 55-Logan Wagner[4]; 5. 91-Preston Lattomus[5]; 6. 48-Danny Dietrich[7]; 7. 0X-Dallas Schott[8]; 8. 11T-Mike Thompson[6]; 9. AU55-Parker Scott[10]; 10. 12J-Derek Hauck[9]; 11. 95-Garrett Bard[11]
410 Qualifying A (2 Laps): 1. 23-Chase Dietz, 15.584[13]; 2. 21-James McFadden, 15.672[8]; 3. 27-Troy Wagaman Jr, 15.678[20]; 4. 67-Justin Whittall, 15.682[12]; 5. 13-Tanner Holmes, 15.688[19]; 6. 8D-Billy Dietrich, 15.776[16]; 7. 55K-Kerry Madsen, 15.777[4]; 8. 8-Lance Dewease, 15.801[2]; 9. 20-Brady Bacon, 15.848[3]; 10. 20T-Ryan Taylor, 15.850[9]; 11. 27S-Dylan Cisney, 15.883[17]; 12. 66-Ryan Newton, 15.971[21]; 13. 11-TJ Stutts, 15.997[11]; 14. 5K-Jake Karklin, 16.035[6]; 15. 17B-Steve Buckwalter, 16.052[10]; 16. 10K-Matt Campbell, 16.056[18]; 17. 71-Logan Rumsey, 16.056[22]; 18. 98-Ricky Peterson, 16.122[5]; 19. 99-Devin Adams, 16.191[1]; 20. 7-Chris Smith, 16.576[15]; 21. 2C-Cory Thornton, 18.050[14]; 22. 19A-Domenic Melair[7]
410 Qualifying B (2 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 15.531[6]; 2. 55-Logan Wagner, 15.659[8]; 3. 71P-Parker Price Miller, 15.689[2]; 4. 69K-Ryan Smith, 15.695[16]; 5. 3Z-Brock Zearfoss, 15.727[3]; 6. 22-Doug Hammaker, 15.764[21]; 7. 12-Brent Shearer, 15.889[12]; 8. 51-Freddie Rahmer, 15.954[17]; 9. 17-Mark Smith, 15.966[14]; 10. 91-Preston Lattomus, 15.972[5]; 11. 47K-Kody Lehman, 15.995[20]; 12. 11T-Mike Thompson, 15.997[7]; 13. 35-Buddy Schweibinz, 16.011[10]; 14. 48-Danny Dietrich, 16.020[19]; 15. 77-Michael Walter, 16.029[22]; 16. 0X-Dallas Schott, 16.161[1]; 17. AU26-Todd Moule, 16.189[13]; 18. 12J-Derek Hauck, 16.305[4]; 19. 88J-Joey Amantea, 16.312[18]; 20. AU55-Parker Scott, 16.390[15]; 21. 10-Jake Waters, 17.585[9]; 22. 95-Garrett Bard[11]