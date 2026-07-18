Feature Winners: Friday, July 17, 2026

|Albany-Saratoga Speedway
|Malta, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|
|Danny Varin
|Arrowhead Speedway
|Colcord, OK
|USA
|POWRi Outlaw 410 Sprint Car League
|
|Landon Crawley
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|D.J. Brink
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
|
|Rained Out
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Josh Verne Jr
|Circle City Raceway
|Indianapolis, IN
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Clinton County Speedway
|Mill Hall, PA
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Clinton County Speedway
|Mill Hall, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Dixieland Speedway
|Elizabeth City, NC
|USA
|Virginia Sprint Series
|
|Jerald Harris
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|World of Outlaws
|Knight Before the Kings Royal
|Corey Day
|Fayette County Speedway
|West Union, IA
|USA
|Spring Kings Sprint Cars
|
|Jeff Wilke
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|A.J. Flick
|Limaland Motorsports Park
|Lima, OH
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Rained Out
|Lincoln Speedway
|Lincoln, IL
|USA
|Midwest Auto Racing Association
|
|Daltyn England
|Lincoln Speedway
|Lincoln, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Aaron Andruskevitch
|Middleford Speedway
|Seaford, DE
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|
|Dan Leaper
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Josh Hansen
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Jesse Costa
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Cole Dewease
|Penn Can Speedway
|Susquehanna, PA
|USA
|CRSA Sprints
|
|Mikey Smith
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|
|Austin Hartmann
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|WRSS Speedweek
|Myles Tomlinson
|Rooks County Speedway
|Stockton, KS
|USA
|United Rebel Sprint Series
|
|Taylor Velasquez
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Matthew Taves
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|Sprint Car Challenge Tour
|Western Sprint Tour Speedweek / Tyler & Chuck Wolf Memorial
|Tony Gomes
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Blaze Myers
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Greg Wilson
|US 36 Raceway
|Osborn, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Tyler Drueke
|US 36 Raceway
|Osborn, MO
|USA
|ASCS Midwest Region
|
|Chase Brown
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Watsonville Speedway
|Watsonville, CA
|USA
|NARC King of the West Sprint Car Series
|Howard Kaeding Classic
|Dominic Gorden