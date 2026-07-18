Feature Winners: Friday, July 17, 2026

_Front Page News, ASCS Midwest Region, Black Hills Speedway, Bloomington Speedway, Can-Am Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Circle City Raceway, Clinton County Motor Speedway, Eldora Speedway, Empire Super Sprints, Great Lakes Super Sprints, Lernerville Speedway, Limaland Motorsports Park, Lincoln Speedway (IL), Mid-Atlantic Sprint Series, Midwest Auto Racing Association, Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, Midwest Thunder 410 Sprint Series, Ohsweken Speedway, PA Sprint Series, Path Valley Speedway Park, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, River Cities Speedway, RUSH Racing Series, Silver Dollar Speedway, Sprint Car Challenge Tour, Tri-City Raceway Park (PA), United Rebel Sprint Series, US 36 Raceway, Virginia Sprint Series, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
Corey Day with his crew after winning Friday night at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)
Corey Day with his crew after winning Friday night at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)
Albany-Saratoga Speedway Malta, NY USA Empire Super Sprints Danny Varin
Arrowhead Speedway Colcord, OK USA POWRi Outlaw 410 Sprint Car League Landon Crawley
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 360 Sprint Cars D.J. Brink
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series Rained Out
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Josh Verne Jr
Circle City Raceway Indianapolis, IN USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Rained Out
Clinton County Speedway Mill Hall, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Rained Out
Clinton County Speedway Mill Hall, PA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Dixieland Speedway Elizabeth City, NC USA Virginia Sprint Series Jerald Harris
Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws Knight Before the Kings Royal Corey Day
Fayette County Speedway West Union, IA USA Spring Kings Sprint Cars Jeff Wilke
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars A.J. Flick
Limaland Motorsports Park Lima, OH USA Great Lakes Super Sprints Rained Out
Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Midwest Auto Racing Association Daltyn England
Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Winged 305 Sprint Cars Aaron Andruskevitch
Middleford Speedway Seaford, DE USA Mid-Atlantic Sprint Series Dan Leaper
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Josh Hansen
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse Costa
Path Valley Speedway Spring Run, PA USA PA Sprint Series Cole Dewease
Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA CRSA Sprints Mikey Smith
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Austin Hartmann
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series WRSS Speedweek Myles Tomlinson
Rooks County Speedway Stockton, KS USA United Rebel Sprint Series Taylor Velasquez
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Winged 305 Sprint Cars Matthew Taves
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Sprint Car Challenge Tour Western Sprint Tour Speedweek / Tyler & Chuck Wolf Memorial Tony Gomes
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA RUSH Sprint Car Series Blaze Myers
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA Winged 410 Sprint Cars Greg Wilson
US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Drueke
US 36 Raceway Osborn, MO USA ASCS Midwest Region Chase Brown
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Watsonville Speedway Watsonville, CA USA NARC King of the West Sprint Car Series Howard Kaeding Classic Dominic Gorden