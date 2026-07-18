Gorden Wins NARC Feature at Watsonville

WATSONVILLE, CA (July 17, 2026) — Dominic Gorden won the NARC King of the West Sprint Car Series event Friday night at Watsonville Speedway. Shane Golobic, Bud Kaeding, Landon Brooks, and Chance Grasty rounded out the top five.
NARC King of the West Sprint Car Series
Watsonville Speedway
Watsonville, California
Friday, July 17, 2026
ARP Qualifying (2 Laps)
1. 3-Kaleb Montgomery, 10.502[22]
2. 29-Bud Kaeding, 10.542[18]
3. 10-Dominic Gorden, 10.549[10]
4. 2X-Justin Sanders, 10.554[5]
5. 17W-Shane Golobic, 10.628[9]
6. 7B-Sean Becker, 10.641[2]
7. 88N-DJ Netto, 10.697[16]
8. X1-Chance Grasty, 10.747[1]
9. 41-Dominic Scelzi, 10.759[20]
10. 24-Trey Starks, 10.763[8]
11. 21-Jake Andreotti, 10.777[7]
12. 88A-Joey Ancona, 10.811[11]
13. 83T-Tanner Carrick, 10.813[19]
14. 0-Tim Kaeding, 10.831[15]
15. 73-Ryan Bernal, 10.845[21]
16. 21L-Landon Brooks, 10.867[14]
17. 61-Travis Labat, 10.913[13]
18. 12J-John Clark, 10.956[3]
19. OB1-Caleb Debem, 11.000[17]
20. 76-Jennifer Osborne, 11.187[12]
21. 4-Burt Foland Jr, 11.211[4]
22. 12-Jarrett Soares, 11.324[24]
23. 09S-Geoffrey Strole, 11.458[23]
24. 34B-Glenn Bryan, 11.866[6]
Kaeding Performance Heat Race #1 (8 Laps)
1. 88N-DJ Netto[2]
2. 2X-Justin Sanders[1]
3. 3-Kaleb Montgomery[4]
4. 24-Trey Starks[3]
5. 21L-Landon Brooks[6]
6. OB1-Caleb Debem[7]
7. 12-Jarrett Soares[8]
DNS: 83T-Tanner Carrick
BMRS Heat Race #2 (8 Laps)
1. 17W-Shane Golobic[1]
2. X1-Chance Grasty[2]
3. 29-Bud Kaeding[4]
4. 0-Tim Kaeding[5]
5. 21-Jake Andreotti[3]
6. 76-Jennifer Osborne[7]
7. 61-Travis Labat[6]
DNS: 09S-Geoffrey Strole
Hills Meats Heat Race #3 (8 Laps)
1. 10-Dominic Gorden[4]
2. 7B-Sean Becker[1]
3. 41-Dominic Scelzi[2]
4. 73-Ryan Bernal[5]
5. 88A-Joey Ancona[3]
6. 12J-John Clark[6]
7. 4-Burt Foland Jr[7]
8. 34B-Glenn Bryan[8]
HDTI Dash (6 Laps)
1. 10-Dominic Gorden[1]
2. 88N-DJ Netto[2]
3. 17W-Shane Golobic[3]
4. 3-Kaleb Montgomery[4]
5. 29-Bud Kaeding[5]
6. 7B-Sean Becker[6]
Hoosier Tires A-Main (30 Laps)
1. 10-Dominic Gorden[1]
2. 17W-Shane Golobic[3]
3. 29-Bud Kaeding[5]
4. 21L-Landon Brooks[13]
5. X1-Chance Grasty[8]
6. 21-Jake Andreotti[14]
7. 73-Ryan Bernal[12]
8. 88A-Joey Ancona[15]
9. 7B-Sean Becker[6]
10. 0-Tim Kaeding[11]
11. 76-Jennifer Osborne[17]
12. 12J-John Clark[18]
13. 83T-Tanner Carrick[23]
14. 2X-Justin Sanders[7]
15. OB1-Caleb Debem[16]
16. 12-Jarrett Soares[19]
17. 34B-Glenn Bryan[22]
18. 88N-DJ Netto[2]
19. 41-Dominic Scelzi[9]
20. 24-Trey Starks[10]
21. 61-Travis Labat[20]
22. 3-Kaleb Montgomery[4]
23. 4-Burt Foland Jr[21]
DNS: 09S-Geoffrey Strole