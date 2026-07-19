Hayslett Wins GLTS Feature at Winston

ROTHBURY, MI (July 18, 2026) — Korbyn Hayslett won the Great Lakes Traditional Sprints feature Saturday night at Winston Speedway. Brian Ruhlman, Steve Irwin, Trent Musk, and Max Frank rounded out the top five.
Great Lakes Traditional Sprints
Winston Speedway
Rothbury, Michigan
Saturday, July 18, 2026
Qualifying
1. 49-Brian Ruhlman, 15.352[1]
2. 25-Max Frank, 15.376[5]
3. 0-Steve Irwin, 15.404[4]
4. 1H-Korbyn Hayslett, 15.510[7]
5. 5X-Trent Musk, 15.667[2]
6. 14A-Alex Clute, 16.043[10]
7. 31-Jim Girard, 16.151[6]
8. 3A-Mike Astrauskas, 16.188[9]
9. 10S-Jay Steinebach, 16.831[3]
10. 23-Tank Brakenberry, 17.482[8]
Beacon Bridge Market Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5X-Trent Musk[2]
2. 49-Brian Ruhlman[4]
3. 0-Steve Irwin[3]
4. 10S-Jay Steinebach[5]
5. 31-Jim Girard[1]
Miami Paint Heat Race #2 (8 Laps)
1. 1H-Korbyn Hayslett[3]
2. 14A-Alex Clute[2]
3. 25-Max Frank[4]
4. 3A-Mike Astrauskas[1]
5. 23-Tank Brakenberry[5]
MacAllister CAT Rental Store A-Main (25 Laps)
1. 1H-Korbyn Hayslett[3]
2. 49-Brian Ruhlman[2]
3. 0-Steve Irwin[5]
4. 5X-Trent Musk[1]
5. 25-Max Frank[6]
6. 14A-Alex Clute[4]
7. 10S-Jay Steinebach[7]
8. 31-Jim Girard[9]
9. 23-Tank Brakenberry[10]
10. 3A-Mike Astrauskas[8]