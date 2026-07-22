Vanderheiden Wins MSTS Feature at Rapid Speedway

ROCK RAPIDS, IA (July 21, 2026) — Cole Vanderheiden won the Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Car Series feature Tuesday night at Rapid Speedway. Sean Rayhall, Christopher Thram, Cameron Martin, and Jack Dover rounded out the top five.
Nick Barger won the winged 305 sprint car main event.
Rapid Speedway
Rock Rapids, Iowa
Tuesday, July 21, 2026
Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
Cressman Sanitation Heat 1: American Truck Store (10 Laps):
1. 24T-Christopher Thram[2]
2. 3-Dayne Kingshott[1]
3. 16D-Sean Rayhall[5]
4. 4W-Matt Wasmund[4]
5. 4-Cameron Martin[6]
6. 86-Aydin Lloyd[3]
7. 17B-Ryan Bickett[8]
8. 4S-Jeremy Snow[7]
Cressman Sanitation Heat 2: Med-Star (10 Laps):
1. 31-Koby Werkmeister[1]
2. 8H-Jacob Hughes[3]
3. 14-Jody Rosenboom[2]
4. 80P-Jacob Peterson[5]
5. 9-Dominic Dobesh[6]
6. 17-Lee Goos Jr[7]
7. (DNF) 83-Sam Henderson[4]
8. (DNF) 8-Micah Slendy[8]
Cressman Sanitation Heat 3: Precision Drywall (10 Laps):
1. 81-Cole Vanderheiden[4]
2. 88-Brogan Carder[3]
3. 53-Jack Dover[1]
4. 22K-Kaleb Johnson[2]
5. 27W-Weston Olson[6]
6. 16-Riley Goodno[5]
7. 3C-Cole Schroeder[7]
8. (DNF) 81J-Jared Jansen[8]
Folkens Bros Trucking A Feature (25 Laps):
1. 81-Cole Vanderheiden[1]
2. 16D-Sean Rayhall[5]
3. 24T-Christopher Thram[3]
4. 4-Cameron Martin[12]
5. 53-Jack Dover[10]
6. 27W-Weston Olson[14]
7. 8H-Jacob Hughes[4]
8. 88-Brogan Carder[7]
9. 22K-Kaleb Johnson[15]
10. 17-Lee Goos Jr[16]
11. 3C-Cole Schroeder[20]
12. 4W-Matt Wasmund[11]
13. 17B-Ryan Bickett[18]
14. 31-Koby Werkmeister[2]
15. 9-Dominic Dobesh[13]
16. 16-Riley Goodno[17]
17. 86-Aydin Lloyd[19]
18. (DNF) 14-Jody Rosenboom[6]
19. (DNF) 81J-Jared Jansen[24]
20. (DNF) 80P-Jacob Peterson[9]
21. (DNF) 83-Sam Henderson[22]
22. (DNF) 4S-Jeremy Snow[21]
23. (DNF) 3-Dayne Kingshott[8]
24. (DNF) 8-Micah Slendy[23]
Winged 305 Sprint Cars
Heat 1 (8 Laps):
1. 9A-Hunter Hanson[4]
2. 33-Trevor Smith[2]
3. 12L-John Lambertz[3]
4. 3B-Blake Ballenger[6]
5. 8-Micah Slendy[5]
6. *83-Deven Van Veldhuizen[1]
Heat 2 (8 Laps):
1. 14-Nick Barger[3]
2. 11-Karter Heiskell[1]
3. 23-Brandon Bosma[5]
4. 45-Monty Ferriera[4]
5. 91-Andrew Sullivan[6]
6. (DNF) 6K-Logan Kafka[2]
7. (DNS) 17B-Ryan Bickett
Heat 3 (8 Laps):
1. 23L-Aydin Lloyd[2]
2. 17-Lee Goos Jr[3]
3. 62J-Jay Masur[1]
4. 4-Gavin Gregory[4]
5. 18-Corbin Erickson[5]
6. 6B-Bayley Ballenger[6]
Heat 4 (8 Laps):
1. 15V-Cole Vanderheiden[1]
2. 18D-Dalton Domagala[3]
3. 90-Eric Schulz[5]
4. 28G-Gracyn Masur[6]
5. (DQ) 3D-Dan Griep[2]
6. (DQ) 28B-Braden Ockenga[4]
A Feature (20 Laps):
1. 14-Nick Barger[1]
2. 17-Lee Goos Jr[4]
3. 23-Brandon Bosma[7]
4. 9A-Hunter Hanson[6]
5. 15V-Cole Vanderheiden[5]
6. 3B-Blake Ballenger[11]
7. 18-Corbin Erickson[19]
8. 33-Trevor Smith[9]
9. 18D-Dalton Domagala[8]
10. 45-Monty Ferriera[16]
11. 90-Eric Schulz[2]
12. 4-Gavin Gregory[15]
13. 28B-Braden Ockenga[23]
14. 8-Micah Slendy[18]
15. 28G-Gracyn Masur[12]
16. 6B-Bayley Ballenger[20]
17. *83-Deven Van Veldhuizen[21]
18. (DNF) 12L-John Lambertz[13]
19. (DNF) 91-Andrew Sullivan[17]
20. (DNF) 23L-Aydin Lloyd[3]
21. (DNF) 11-Karter Heiskell[10]
22. (DNF) 62J-Jay Masur[14]
23. (DNF) 3D-Dan Griep[22]
24. (DNS) 17B-Ryan Bickett
25. (DNS) 6K-Logan Kafka