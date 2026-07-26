Christopher Thram wins IRA main at Cedar Lake

Cedar Lake,Wi (July 25,2026)- Christopher Thram won the 30 lap Interstate Racing Association feature at Cedar Lake Speedway Saturday night. Thram was followed by Kelby Watt, Jy Corbet, Cred Kemenah and Ayrton Gennetten.
410 Sprints – Winged
A Feature (30 Laps): 1. 24T-Christopher Thram[2]; 2. 1K-Kelby Watt[4]; 3. Q25-Jy Corbet[1]; 4. 15K-Creed Kemenah[5]; 5. 3-Ayrton Gennetten[8]; 6. 4T-Kasey Kahne[20]; 7. 25T-Travis Arenz[12]; 8. 9X-Paul Nienhiser[9]; 9. 3L-Dayne Kingshott[13]; 10. 11M-Brendan Mullen[18]; 11. 27-Weston Olson[7]; 12. 2W-Scott Neitzel[11]; 13. 14-Brooke Tatnell[14]; 14. 85J-Logan Julien[17]; 15. 65-Jordan Goldesberry[24]; 16. 4-Alex Pokorski[23]; 17. 37-Bryce Norris[21]; 18. 25-Danny Schlafer[19]; 19. (DNF) 19-Joel Myers Jr[3]; 20. (DNF) 96-Jake Blackhurst[10]; 21. (DNF) 1-Amelia Eisenschenk[16]; 22. (DNF) 6DC-Will Armitage[6]; 23. (DNF) 83-Sam Henderson[22]; 24. (DNF) 23W-Scott Winters[15]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 37-Bryce Norris[3]; 2. 4-Alex Pokorski[2]; 3. 87A-Austin Hartmann[5]; 4. 8-Will Gerrits[4]; 5. 26-Cody Schlafer[6]; 6. 4K-Kris Spitz[7]; 7. 21H-TJ Haddy[8]; 8. 24-Scott Conger[9]; 9. 26T-Tyler Tischendorf[1]; 10. 91-Reed Allex[10]; 11. (DNS) 16-Sean Rayhall
B Feature 2 (10 Laps): 1. 83-Sam Henderson[3]; 2. 65-Jordan Goldesberry[2]; 3. 33-Scotty Broty[1]; 4. 09-Clayton Rossmann[4]; 5. 11D-Dominic White[9]; 6. 68-Dave Uttech[5]; 7. 4S-Jeremy Snow[8]; 8. 26R-Preston Ruh[6]; 9. (DNS) 45-Rob Pribnow; 10. (DNS) 18-Tyler Rabenberg
Dash 1 (4 Laps): 1. Q25-Jy Corbet[3]; 2. 19-Joel Myers Jr[1]; 3. 15K-Creed Kemenah[2]; 4. 27-Weston Olson[4]; 5. 9X-Paul Nienhiser[5]
Dash 2 (4 Laps): 1. 24T-Christopher Thram[1]; 2. 1K-Kelby Watt[3]; 3. 6DC-Will Armitage[4]; 4. 3-Ayrton Gennetten[2]; 5. 96-Jake Blackhurst[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 1K-Kelby Watt[4]; 2. 3-Ayrton Gennetten[1]; 3. 3L-Dayne Kingshott[6]; 4. 23W-Scott Winters[2]; 5. 25-Danny Schlafer[9]; 6. 26T-Tyler Tischendorf[5]; 7. 8-Will Gerrits[10]; 8. 26-Cody Schlafer[8]; 9. 4K-Kris Spitz[7]; 10. 91-Reed Allex[11]; 11. (DNF) 16-Sean Rayhall[3]
Heat 2 (8 Laps): 1. 6DC-Will Armitage[3]; 2. 2W-Scott Neitzel[2]; 3. 27-Weston Olson[1]; 4. 15K-Creed Kemenah[4]; 5. 85J-Logan Julien[5]; 6. 4-Alex Pokorski[9]; 7. 37-Bryce Norris[7]; 8. 87A-Austin Hartmann[6]; 9. 21H-TJ Haddy[8]; 10. 24-Scott Conger[10]
Heat 3 (8 Laps): 1. 24T-Christopher Thram[1]; 2. 25T-Travis Arenz[2]; 3. Q25-Jy Corbet[4]; 4. 1-Amelia Eisenschenk[7]; 5. 11M-Brendan Mullen[3]; 6. 83-Sam Henderson[8]; 7. 33-Scotty Broty[5]; 8. 26R-Preston Ruh[9]; 9. 4S-Jeremy Snow[10]; 10. 11D-Dominic White[6]
Heat 4 (8 Laps): 1. 96-Jake Blackhurst[2]; 2. 19-Joel Myers Jr[1]; 3. 9X-Paul Nienhiser[4]; 4. 14-Brooke Tatnell[3]; 5. 4T-Kasey Kahne[5]; 6. 65-Jordan Goldesberry[6]; 7. 09-Clayton Rossmann[7]; 8. 68-Dave Uttech[8]; 9. 45-Rob Pribnow[9]; 10. (DNS) 18-Tyler Rabenberg
Qualifying A: 1. 1K-Kelby Watt, 12.124[9]; 2. 15K-Creed Kemenah, 12.151[6]; 3. 3-Ayrton Gennetten, 12.156[10]; 4. 27-Weston Olson, 12.228[1]; 5. 23W-Scott Winters, 12.242[8]; 6. 2W-Scott Neitzel, 12.257[3]; 7. 16-Sean Rayhall, 12.321[11]; 8. 6DC-Will Armitage, 12.349[19]; 9. 26T-Tyler Tischendorf, 12.353[2]; 10. 85J-Logan Julien, 12.447[17]; 11. 3L-Dayne Kingshott, 12.480[18]; 12. 87A-Austin Hartmann, 12.574[13]; 13. 4K-Kris Spitz, 12.599[4]; 14. 37-Bryce Norris, 12.610[15]; 15. 26-Cody Schlafer, 12.708[5]; 16. 21H-TJ Haddy, 12.920[12]; 17. 25-Danny Schlafer, 12.987[20]; 18. 4-Alex Pokorski, 13.022[21]; 19. 8-Will Gerrits, 13.067[14]; 20. 24-Scott Conger, 13.098[7]; 21. 91-Reed Allex, 13.707[16]
Qualifying B: 1. Q25-Jy Corbet, 12.523[6]; 2. 9X-Paul Nienhiser, 12.593[4]; 3. 24T-Christopher Thram, 12.630[3]; 4. 19-Joel Myers Jr, 12.695[5]; 5. 25T-Travis Arenz, 12.790[7]; 6. 96-Jake Blackhurst, 12.814[13]; 7. 11M-Brendan Mullen, 12.849[20]; 8. 14-Brooke Tatnell, 13.098[12]; 9. 33-Scotty Broty, 13.155[8]; 10. 4T-Kasey Kahne, 13.163[17]; 11. 11D-Dominic White, 13.258[16]; 12. 65-Jordan Goldesberry, 13.435[10]; 13. 1-Amelia Eisenschenk, 13.555[14]; 14. 09-Clayton Rossmann, 13.601[19]; 15. 83-Sam Henderson, 13.606[18]; 16. 68-Dave Uttech, 13.714[11]; 17. 26R-Preston Ruh, 13.742[1]; 18. 45-Rob Pribnow, 14.231[2]; 19. 4S-Jeremy Snow, 14.682[15]; 20. 18-Tyler Rabenberg[9]