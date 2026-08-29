Kalib Henry Wins All Star Feature at Freedom Speedway

DELEVAN, NY (August 28, 2026) — Kalib Henry won the NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline feature event Friday night at Freedom Speedway. Jordan Hutton, Matt Farnham, Cody Bova, and Zane DeVault rounded out the top five.
NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline
Freedom Speedway
Delevan, New York
Friday, August 28, 2026
Capitol Custom Trailers Qualifying – Flight A (2 Laps)
1. 45-Cale Thomas, 12.201[7]
2. 49X-Zeth Sabo, 12.272[6]
3. 14-Zane DeVault, 12.416[2]
4. 20B-Cody Bova, 12.489[11]
5. 101-Kalib Henry, 12.601[10]
6. 5E-Bobby Elliott, 12.753[8]
7. 66-Jordan Hutton, 12.768[3]
8. 7NY-Matt Farnham, 12.830[12]
9. 35-Jared Zimbardi, 13.044[4]
10. 29-Logan McCandless, 13.076[5]
11. 47-Todd King, 13.102[9]
12. 38-Leyton Wagner, 13.222[1]
Premier Planning Services Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14-Zane DeVault[3]
2. 45-Cale Thomas[4]
3. 66-Jordan Hutton[1]
4. 101-Kalib Henry[2]
5. 47-Todd King[6]
6. 35-Jared Zimbardi[5]
All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7NY-Matt Farnham[1]
2. 5E-Bobby Elliott[2]
3. 49X-Zeth Sabo[4]
4. 20B-Cody Bova[3]
5. 29-Logan McCandless[5]
6. 38-Leyton Wagner[6]
Level Utilities Dash (6 Laps)
1. 101-Kalib Henry[1]
2. 66-Jordan Hutton[2]
3. 20B-Cody Bova[3]
4. 45-Cale Thomas[7]
5. 7NY-Matt Farnham[5]
6. 5E-Bobby Elliott[4]
7. 14-Zane DeVault[8]
8. 49X-Zeth Sabo[6]
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NAPA Auto Parts A-Main (35 Laps)
1. 101-Kalib Henry[1]
2. 66-Jordan Hutton[2]
3. 7NY-Matt Farnham[5]
4. 20B-Cody Bova[3]
5. 14-Zane DeVault[7]
6. 29-Logan McCandless[9]
7. 49X-Zeth Sabo[8]
8. 38-Leyton Wagner[12]
9. 47-Todd King[10]
10. 35-Jared Zimbardi[11]
11. 45-Cale Thomas[4]
12. 5E-Bobby Elliott[6]