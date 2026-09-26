Kyle Cummins wins USAC Sprint Car feature at “4 Crown”

Rossburg,OH (Sept 26,2026)- First “4 Crown” feature of the night at Eldora Speedway was the USAC National Sprint Car Championship 30 lap event. Kyle Cummins took the lead and was hounded by Justin Grant but hung on for the victory. Three red flags slowed the event but there were no injuries. Chasing the duo was Jake Swanson, Mitchell Moles and CJ Leary.
410 Sprints – Non-Winged
44th 4Crown Nationals by NKTelco Feature (30 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins[3]; 2. 4-Justin Grant[4]; 3. 5T-Jake Swanson[7]; 4. 19AZ-Mitchel Moles[12]; 5. 30-CJ Leary[8]; 6. 19-Hayden Reinbold[15]; 7. 98-Saban Bibent[23]; 8. 92-Chase Stockon[21]; 9. 4J-Shawn Westerfeld[17]; 10. 12-Robert Ballou[19]; 11. 87-Jacob Denney[2]; 12. 20-Brady Bacon[5]; 13. 24M-Hunter Maddox[18]; 14. 83C-Chance Crum[16]; 15. 44-Todd Hobson[20]; 16. 2B-Caleb Shietze[22]; 17. 39-Briggs Danner[6]; 18. 14-Jadon Rogers[13]; 19. 15-Kevin Thomas Jr[10]; 20. 3R-Stevie Sussex III[9]; 21. 57-Logan Seavey[24]; 22. 63-Cale Coons[1]; 23. 54-Jakeb Boxell[14]; 24. G5-Gunnar Setser[11]
Five Star Bodies Semi-Feature (12 Laps): 1. 2B-Caleb Shietze[2]; 2. 57-Logan Seavey[4]; 3. 98-Saban Bibent[3]; 4. 44-Todd Hobson[1]; 5. 6W-Chad Wilson[6]; 6. 21B-Ryan Barr[5]; 7. 51T-Eddie Tafoya Jr[7]; 8. 49-Brian Ruhlman[10]; 9. 14C-Nathan Carle[8]; 10. 34T-Cody Trammell[9]; 11. 2DI-Dustin Ingle[13]; 12. 22-Brian Heitkamp[12]; 13. 32M-Derek Hastings[14]; 14. 23D-Bryce Dues[15]; 15. 99-Jack James[17]; 16. 87X-Paul Dues[18]; 17. 33M-Mike Miller[16]; 18. 79-Tim Kent[11]
K1 Race Gear Heat 1 (8 Laps): 1. 3R-Stevie Sussex III[3]; 2. 87-Jacob Denney[5]; 3. 39-Briggs Danner[6]; 4. 14-Jadon Rogers[4]; 5. 24M-Hunter Maddox[2]; 6. 57-Logan Seavey[7]; 7. 44-Todd Hobson[1]; 8. 79-Tim Kent[9]; 9. 2DI-Dustin Ingle[8]; 10. 87X-Paul Dues[10]
TJ Forged Heat 2 (8 Laps): 1. 5T-Jake Swanson[4]; 2. 20-Brady Bacon[6]; 3. 92-Chase Stockon[1]; 4. 63-Cale Coons[5]; 5. 19-Hayden Reinbold[3]; 6. 21B-Ryan Barr[7]; 7. 14C-Nathan Carle[8]; 8. 22-Brian Heitkamp[9]; 9. 23D-Bryce Dues[10]; 10. (DNS) 6T-Trey Osborne
KN Filters Heat 3 (8 Laps): 1. 30-CJ Leary[4]; 2. 4-Justin Grant[6]; 3. G5-Gunnar Setser[5]; 4. 12-Robert Ballou[2]; 5. 83C-Chance Crum[3]; 6. 2B-Caleb Shietze[1]; 7. 6W-Chad Wilson[7]; 8. 34T-Cody Trammell[8]; 9. 33M-Mike Miller[10]; 10. 99-Jack James[9]
Indy Powersports Heat 4 (8 Laps): 1. 15-Kevin Thomas Jr[2]; 2. 19AZ-Mitchel Moles[5]; 3. 3P-Kyle Cummins[6]; 4. 54-Jakeb Boxell[4]; 5. 4J-Shawn Westerfeld[3]; 6. 98-Saban Bibent[1]; 7. 51T-Eddie Tafoya Jr[7]; 8. 49-Brian Ruhlman[8]; 9. 32M-Derek Hastings[9]
Dirt Draft Hot Laps: 1. 3P-Kyle Cummins, 15.811[4]; 2. 15-Kevin Thomas Jr, 15.823[20]; 3. 30-CJ Leary, 15.922[11]; 4. 19AZ-Mitchel Moles, 15.990[8]; 5. 54-Jakeb Boxell, 16.084[12]; 6. 98-Saban Bibent, 16.107[24]; 7. 4-Justin Grant, 16.186[3]; 8. 51T-Eddie Tafoya Jr, 16.293[28]; 9. 4J-Shawn Westerfeld, 16.382[16]; 10. 49-Brian Ruhlman, 16.397[32]; 11. 83C-Chance Crum, 16.669[15]; 12. 2B-Caleb Shietze, 16.836[23]; 13. 12-Robert Ballou, 16.845[19]; 14. 20-Brady Bacon, 16.955[2]; 15. G5-Gunnar Setser, 16.977[7]; 16. 33M-Mike Miller, 17.034[39]; 17. 34T-Cody Trammell, 17.140[31]; 18. 6W-Chad Wilson, 17.145[27]; 19. 5T-Jake Swanson, 17.156[10]; 20. 92-Chase Stockon, 17.318[22]; 21. 32M-Derek Hastings, 17.394[36]; 22. 63-Cale Coons, 17.423[6]; 23. 99-Jack James, 17.586[35]; 24. 14C-Nathan Carle, 17.659[30]; 25. 24M-Hunter Maddox, 17.707[17]; 26. 39-Briggs Danner, 17.836[1]; 27. 57-Logan Seavey, 18.063[25]; 28. 21B-Ryan Barr, 18.141[26]; 29. 19-Hayden Reinbold, 18.338[14]; 30. 22-Brian Heitkamp, 18.630[34]; 31. 87-Jacob Denney, 18.935[5]; 32. 44-Todd Hobson, 18.992[21]; 33. 23D-Bryce Dues, 19.020[38]; 34. 2DI-Dustin Ingle, 19.182[29]; 35. 3R-Stevie Sussex III, 19.419[13]; 36. 14-Jadon Rogers, 19.688[9]; 37. 87X-Paul Dues, 19.815[37]; 38. 79-Tim Kent, 19.857[33]; 39. (DNS) 6T-Trey Osborne