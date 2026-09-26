Dobmeier Wins at Grand Forks

GRAND FORKS, N.D. (September 25, 2026) — Mark Dobmeier closed the season out Friday at River Cities Speedway by winning the Northern Outlaw Sprint Association feature event.
Dobmeier led all 25 laps in route to the win over Brendan Mullen from 9th starting position, Zach Omdahl, Adam Sobolik, and Nick Omdahl rounded out the top five.
Kate Taves won the winged 305 sprint car feature while Zach Olson won the Western Renegade Sprint Car Series main event.
River Cities Speedway
Grand Forks, North Dakota
Friday, September 25, 2026
Northern Outlaw Sprint Association
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 10-Alex Truscinski[2]
2. 0-Nick Omdahl[1]
3. 8-Jack Croaker[3]
4. 52-Adam Sobolik[5]
5. 11M-Brendan Mullen[7]
6. 99JR-Brody Graham[6]
7. 9-Dominic Dobesh[8]
8. 26-Blake Egeland[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 13JT-Mark Dobmeier[1]
2. 17-Zach Omdahl[2]
3. 4-Colton Young[5]
4. G5-Gage Pulkrabek[7]
5. 6-Zach Wilde[3]
6. 41T-Travis Strandell[4]
DNS: 50-Brad Flaten
A-Main (25 Laps)
1. 13JT-Mark Dobmeier[2]
2. 11M-Brendan Mullen[9]
3. 17-Zach Omdahl[4]
4. 52-Adam Sobolik[7]
5. 0-Nick Omdahl[3]
6. 6-Zach Wilde[10]
7. 4-Colton Young[6]
8. 99JR-Brody Graham[11]
9. 26-Blake Egeland[14]
10. 8-Jack Croaker[5]
11. G5-Gage Pulkrabek[8]
12. 9-Dominic Dobesh[13]
13. 41T-Travis Strandell[12]
14. 10-Alex Truscinski[1]
DNS: 50-Brad Flaten
Western Renegade Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 11-Noah Schmidt[4]
2. Z15-Zach Olson[5]
3. 18-Paul Tharalson[1]
4. 15T-Myles Tomlinson[3]
5. W5-Wyatt McArthur[6]
6. 21N-Bryan Nordrum[2]
7. 15B-Doug Mccambridge[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 52-Emma Sobolik[2]
2. 46H-Ken Hron[1]
3. 96-Jeremy Lizakowski[3]
4. 8-Parker Vilandre[4]
5. 5H-Nick Shirek[6]
6. 37-Steve Nordrum[7]
7. 17-Mariah LaPatka[5]
A-Main (20 Laps)
1. Z15-Zach Olson[5]
2. 11-Noah Schmidt[2]
3. 18-Paul Tharalson[3]
4. 8-Parker Vilandre[1]
5. 96-Jeremy Lizakowski[7]
6. 15T-Myles Tomlinson[8]
7. 46H-Ken Hron[6]
8. 21N-Bryan Nordrum[11]
9. W5-Wyatt McArthur[9]
10. 5H-Nick Shirek[10]
11. 37-Steve Nordrum[12]
12. 15B-Doug Mccambridge[13]
13. 17-Mariah LaPatka[14]
14. 52-Emma Sobolik[4]
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 13-Ty Hanten[1]
2. 72K-Kate Taves[3]
3. 87-Matthew Taves[6]
4. 43MB-Ryan Serrao[5]
5. 24L-Justin Lundeen[2]
6. 100-Jason Berg[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7Z-Zayden Braaten[1]
2. 69-Brandon Rekow[4]
3. 25R-Jerzee Rosinski[3]
4. 67-Evan Hendrickson[5]
5. 38-Xander Coleman[2]
A-Main (20 Laps)
1. 72K-Kate Taves[3]
2. 87-Matthew Taves[5]
3. 25R-Jerzee Rosinski[6]
4. 13-Ty Hanten[4]
5. 43MB-Ryan Serrao[7]
6. 38-Xander Coleman[10]
7. 69-Brandon Rekow[2]
8. 67-Evan Hendrickson[8]
9. 7Z-Zayden Braaten[1]
DNS: 100-Jason Berg
DNS: 24L-Justin Lundeen