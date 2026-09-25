Jared Zimbardi Wins ESS Feature at Outlaw Speedway

DUNDEE, N.Y. (September 25, 2026) — Jared Zimbardi won the Empire Super Sprints feature event Friday night at Outlaw Speedway. Zimbardi took the lead from Davie Franek on lap 16 of the 25 lap main event and held off Franek by 0.889 seconds at the finish.
Matt Franham, Jason Barney, and Jordan Hutton rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Outlaw Speedway
Dundee, New York
Friday, September 25, 2026
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 7NY-Matt Farnham, 13.548[7]
2. 7C-Dylan Swiernik, 13.560[8]
3. 3-Denny Peebles, 13.710[5]
4. 28-Jordan Poirier, 13.786[2]
5. 21B-Dillon Paddock, 13.843[3]
6. 29-Dalton Herrick, 14.058[6]
7. 77-Matt Rotz, 14.589[1]
8. 30-Kirsten Dombroski, 15.425[4]
Qualifying Flight B (1 Laps)
1. 28F-Davie Franek, 13.752[1]
2. 38-Zach Sobotka, 13.841[8]
3. 66-Jordan Hutton, 13.895[6]
4. 33-Lacey Hanson, 14.473[5]
5. 41-Dalton Rombough, 14.548[2]
6. 25G-Tyler Graves, 14.569[7]
7. 56V-Billy VanInwegen Jr, 15.781[3]
8. 13T-Trevor Years, 15.781[4]
Qualifying Flight C (1 Laps)
1. 79-Jordan Thomas, 13.825[7]
2. 90-Matt Tanner, 13.902[2]
3. 35-Jared Zimbardi, 14.041[1]
4. 87-Jason Barney, 14.073[5]
5. 53-Shawn Donath, 14.324[3]
6. 3E-Parker Evans, 14.327[6]
7. 739-Nicholas Kruger, 14.700[4]
ELab Heat Race #1 (8 Laps)
1. 28-Jordan Poirier[1]
2. 3-Denny Peebles[2]
3. 7C-Dylan Swiernik[3]
4. 7NY-Matt Farnham[4]
5. 21B-Dillon Paddock[5]
6. 29-Dalton Herrick[6]
7. 77-Matt Rotz[7]
8. 30-Kirsten Dombroski[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 28F-Davie Franek[4]
2. 66-Jordan Hutton[2]
3. 38-Zach Sobotka[3]
4. 41-Dalton Rombough[6]
5. 25G-Tyler Graves[7]
6. 33-Lacey Hanson[5]
7. 56V-Billy VanInwegen Jr[1]
DNS: 13T-Trevor Years
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 35-Jared Zimbardi[2]
2. 79-Jordan Thomas[4]
3. 53-Shawn Donath[5]
4. 87-Jason Barney[1]
5. 3E-Parker Evans[6]
6. 90-Matt Tanner[3]
7. 739-Nicholas Kruger[7]
Dash #1
1. 87-Jason Barney[1]
2. 7NY-Matt Farnham[2]
3. 28-Jordan Poirier[3]
4. 38-Zach Sobotka[4]
5. 79-Jordan Thomas[5]
6. 41-Dalton Rombough[6]
A-Main (25 Laps)
1. 35-Jared Zimbardi[5]
2. 28F-Davie Franek[4]
3. 7NY-Matt Farnham[8]
4. 87-Jason Barney[7]
5. 66-Jordan Hutton[3]
6. 38-Zach Sobotka[10]
7. 28-Jordan Poirier[9]
8. 79-Jordan Thomas[11]
9. 25G-Tyler Graves[14]
10. 21B-Dillon Paddock[13]
11. 29-Dalton Herrick[16]
12. 90-Matt Tanner[18]
13. 56V-Billy VanInwegen Jr[20]
14. 3E-Parker Evans[15]
15. 41-Dalton Rombough[12]
16. 13T-Trevor Years[23]
17. 77-Matt Rotz[19]
18. 33-Lacey Hanson[17]
19. 739-Nicholas Kruger[21]
20. 30-Kirsten Dombroski[22]
21. 3-Denny Peebles[1]
22. 53-Shawn Donath[2]
23. 7C-Dylan Swiernik[6]