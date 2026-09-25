Dietz Victorious at Williams Grove

MECHANICSBURG, PA (September 25, 2026) — Chase Dietz continued his dominance on the Central Pennsylvania Sprint Car circuit by winning the feature event Friday night at Williams Grove Speedway.
Dietz, from York, Pennsylvania, picked up his 21st feature victory of the season taking the 19th circuit of the 25 lap main event. Logan Rumsey Dylan Norris, Buddy Schweibinz, and Lance Dewease rounded out the top five.
Reece Raudabaugh won the winged 358 feature event.
Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, Pennsylvania
Friday, September 25, 2026
PA Posse 410 Sprint Car Series
Fast Tees 410 Qualifying
1. 23-Chase Dietz, 16.927[18]
2. 71-Logan Rumsey, 17.136[3]
3. 11M-Mike Thompson, 17.176[16]
4. 12-Brent Shearer, 17.203[26]
5. 17-Dylan Norris, 17.232[12]
6. 67G-Justin Whittall, 17.307[19]
7. 27-Troy Wagaman Jr, 17.317[9]
8. 69K-Buddy Schweibinz, 17.360[29]
9. 48-Danny Dietrich, 17.364[1]
10. 39-Lucas Wolfe, 17.369[17]
11. 8-Lance Dewease, 17.388[21]
12. 10-Matt Campbell, 17.404[2]
13. 51-Freddie Rahmer, 17.423[6]
14. 11A-Austin Bishop, 17.450[10]
15. 11-TJ Stutts, 17.458[27]
16. 3Z-Brock Zearfoss, 17.498[23]
17. 11T-Talan Haas, 17.519[13]
18. 10X-Ryan Smith, 17.591[24]
19. 1W-Preston Lattomus, 17.689[8]
20. 22E-Nash Ely, 17.710[14]
21. 45S-Samuel Miller, 17.721[7]
22. 5-Tyler Ross, 17.817[5]
23. 27S-Dylan Cisney, 17.921[28]
24. 75-Jayden Wolf, 18.307[22]
25. 3D-Dave Grube, 18.354[4]
26. 22M-Matt Miller, 18.436[15]
27. 97-Brie Hershey, 18.803[25]
28. 12W-Troy Fraker, 19.533[20]
DNS: 22-Doug Hammaker
Harrys U Pull It 410 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 23-Chase Dietz[1]
2. 12-Brent Shearer[2]
3. 39-Lucas Wolfe[4]
4. 27-Troy Wagaman Jr[3]
5. 51-Freddie Rahmer[5]
6. 3Z-Brock Zearfoss[6]
7. 1W-Preston Lattomus[7]
8. 5-Tyler Ross[8]
9. 3D-Dave Grube[9]
10. 12W-Troy Fraker[10]
Walter Laudermilch Concrete 410 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 71-Logan Rumsey[1]
2. 17-Dylan Norris[2]
3. 69K-Buddy Schweibinz[3]
4. 8-Lance Dewease[4]
5. 11A-Austin Bishop[5]
6. 11T-Talan Haas[6]
7. 22E-Nash Ely[7]
8. 27S-Dylan Cisney[8]
9. 22M-Matt Miller[9]
Ollies Bargain Outlet 410 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 11M-Mike Thompson[1]
2. 67G-Justin Whittall[2]
3. 48-Danny Dietrich[3]
4. 10-Matt Campbell[4]
5. 11-TJ Stutts[5]
6. 10X-Ryan Smith[6]
7. 75-Jayden Wolf[8]
8. 45S-Samuel Miller[7]
9. 97-Brie Hershey[9]
410 Dash (6 Laps)
1. 23-Chase Dietz[6]
2. 67G-Justin Whittall[1]
3. 11M-Mike Thompson[2]
4. 17-Dylan Norris[5]
5. 12-Brent Shearer[4]
6. 71-Logan Rumsey[3]
410 B-Main (10 Laps)
1. 1W-Preston Lattomus[1]
2. 22E-Nash Ely[2]
3. 75-Jayden Wolf[3]
4. 27S-Dylan Cisney[5]
5. 5-Tyler Ross[4]
6. 3D-Dave Grube[7]
7. 22M-Matt Miller[8]
8. 45S-Samuel Miller[6]
9. 97-Brie Hershey[9]
10. 12W-Troy Fraker[10]
VP Racing Fuels 410 A-Main (25 Laps)
1. 23-Chase Dietz[1]
2. 71-Logan Rumsey[6]
3. 17-Dylan Norris[4]
4. 69K-Buddy Schweibinz[8]
5. 8-Lance Dewease[11]
6. 11M-Mike Thompson[3]
7. 12-Brent Shearer[5]
8. 27-Troy Wagaman Jr[10]
9. 48-Danny Dietrich[9]
10. 39-Lucas Wolfe[7]
11. 3Z-Brock Zearfoss[16]
12. 10-Matt Campbell[12]
13. 1W-Preston Lattomus[19]
14. 10X-Ryan Smith[18]
15. 5-Tyler Ross[23]
16. 27S-Dylan Cisney[22]
17. 11A-Austin Bishop[14]
18. 11-TJ Stutts[15]
19. 3D-Dave Grube[24]
20. 75-Jayden Wolf[21]
21. 22E-Nash Ely[20]
22. 67G-Justin Whittall[2]
23. 51-Freddie Rahmer[13]
24. 11T-Talan Haas[17]
Winged 358 Sprint Cars
Shortys Funnel Cakes 358 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 1J-Reece Raudabaugh[1]
2. 91-Chance Hendershot[2]
3. 47-Adam Carberry[5]
4. 11-Dylan Smith[6]
5. 34-Andy Best[8]
6. 34X-Austin Reed[7]
7. 23M-Justin Foster[4]
DNS: 14-Colton Moyer
PA Air National Guard 358 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 21M-Zach Newlin[1]
2. 1A-Chase Gutshall[6]
3. 22K-Eli Tuckey[7]
4. 22-Bryn Gohn[4]
5. 17-Cole Young[5]
6. 15S-Cole Small[3]
7. 2PA-Denny Gross[8]
DNS: 45-Tim Wagaman II
358 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 18M-Brayden Mickley[1]
2. 70D-Brock Hammaker[3]
3. 27-Jacob Galloway[2]
4. 28-Matt Findley[5]
5. 66A-Cody Fletcher[6]
6. 77-Derek Locke[7]
7. 54-Brett Wanner[4]
358 A-Main (20 Laps)
1. 1J-Reece Raudabaugh[1]
2. 70D-Brock Hammaker[6]
3. 91-Chance Hendershot[4]
4. 21M-Zach Newlin[2]
5. 47-Adam Carberry[7]
6. 1A-Chase Gutshall[5]
7. 28-Matt Findley[12]
8. 18M-Brayden Mickley[3]
9. 22K-Eli Tuckey[8]
10. 27-Jacob Galloway[9]
11. 34X-Austin Reed[16]
12. 77-Derek Locke[18]
13. 17-Cole Young[14]
14. 66A-Cody Fletcher[15]
15. 34-Andy Best[13]
16. 22-Bryn Gohn[11]
17. 23M-Justin Foster[19]
18. 14-Colton Moyer[22]
19. 54-Brett Wanner[21]
20. 15S-Cole Small[17]
21. 2PA-Denny Gross[20]
22. 11-Dylan Smith[10]