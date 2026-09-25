Neuman Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (September 25, 2026) — Jake Neuman won the winged 410 sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway. Karter Sarff, Zach Daum, Shelby Bosie, and Riley Goodno rounded out the top five.
Austin Motley won the 305 sprint car main event while Daltyn England won the MARA Midget Car feature event.
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, September 25, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 3B-Shelby Bosie[2]
2. 22-Riley Goodno[1]
3. 99W-Korey Weyant[5]
4. 52F-Logan Faucon[7]
5. 29-Brayton Lynch[6]
6. 45K-Kaden Daniels[4]
7. 99-Jarrett Weyant[3]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 21K-Karter Sarff[3]
2. 3N-Jake Neuman[5]
3. 92-Zach Daum[6]
4. B8-John Barnard[7]
5. 01-Justin Standridge[4]
6. 88S-Riley Scott[2]
DNS: 6-Corey Nelson
A-Main (25 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[2]
2. 21K-Karter Sarff[1]
3. 92-Zach Daum[4]
4. 3B-Shelby Bosie[3]
5. 22-Riley Goodno[8]
6. B8-John Barnard[7]
7. 29-Brayton Lynch[9]
8. 45K-Kaden Daniels[11]
9. 88S-Riley Scott[12]
10. 99-Jarrett Weyant[13]
11. 99W-Korey Weyant[5]
12. 01-Justin Standridge[10]
13. 6-Corey Nelson[14]
DNS: 52F-Logan Faucon
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 55H-Hayden Harvey[1]
2. 37-Austin Motley[4]
3. 27-Cash Kinsey[3]
4. 94-Jordan Clary[7]
5. 21-Aarik Andruskevitch[9]
6. 13-Joshua Cevela[5]
7. 10-Brandon Logue[2]
8. 9-Kysen Ray[6]
9. 3W-Chase Williamson[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. X-Joe Jiannoni[1]
2. 14T-Evan Turner[4]
3. 11J-Wyatt Miller[6]
4. 19-Kenton Pope[8]
5. 19D-Drexler Pope[2]
6. 2C-Codey Smith[3]
7. 22K-Kelli Harter[7]
8. 7-Mark Siciliano[5]
A-Main (20 Laps)
1. 37-Austin Motley[1]
2. 14T-Evan Turner[2]
3. 11J-Wyatt Miller[3]
4. 55H-Hayden Harvey[4]
5. 94-Jordan Clary[7]
6. X-Joe Jiannoni[5]
7. 22K-Kelli Harter[13]
8. 19D-Drexler Pope[10]
9. 21-Aarik Andruskevitch[8]
10. 19-Kenton Pope[6]
11. 13-Joshua Cevela[11]
12. 10-Brandon Logue[14]
13. 9-Kysen Ray[15]
14. 2C-Codey Smith[12]
15. 7-Mark Siciliano[16]
16. 27-Cash Kinsey[9]
17. 3W-Chase Williamson[17]
Midwest Auto Racing Association
Rod End Supply Fast Time Qualifying (25 Laps)
1. 31-Jace Sparks, 12.467[6]
2. 8D-Miles Doherty, 12.620[10]
3. 51-Cruz Stanfill, 12.672[8]
4. 12D-Patrick Bruns, 12.719[7]
5. 19E-Daltyn England, 12.733[3]
6. 18-Tyler Roth, 12.743[1]
7. 94-Jordan Clary, 12.842[5]
8. 11K-Charlie Kunz, 13.066[2]
9. 5-Jacob Sollenberger, 13.326[9]
10. 6S-Codey Smith, 14.141[11]
11. 56-Mark McMahill, 14.142[4]
DNS: 00-John Heitzman, 14.141
Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)
1. 12D-Patrick Bruns[3]
2. 8D-Miles Doherty[4]
3. 11K-Charlie Kunz[1]
4. 18-Tyler Roth[2]
5. 6S-Codey Smith[5]
DNS: 00-John Heitzman
CASM Safety Products Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19E-Daltyn England[3]
2. 31-Jace Sparks[5]
3. 51-Cruz Stanfill[4]
4. 94-Jordan Clary[2]
5. 5-Jacob Sollenberger[1]
6. 56-Mark McMahill[6]
Fusion Engineering A-Main (20 Laps)
1. 19E-Daltyn England[2]
2. 31-Jace Sparks[6]
3. 18-Tyler Roth[1]
4. 12D-Patrick Bruns[3]
5. 51-Cruz Stanfill[4]
6. 94-Jordan Clary[7]
7. 5-Jacob Sollenberger[9]
8. 8D-Miles Doherty[5]
9. 11K-Charlie Kunz[8]
10. 00-John Heitzman[12]
11. 6S-Codey Smith[10]
12. 56-Mark McMahill[11]