Forsberg Wins Opening Night of the Fall Nationals at Chico

CHICO, CA (September 25, 2026) — Andy Forsberg won the opening night of the Fall Nationals Friday at Silver Dollar Speedway. Forsberg, from Auburn, California, took over the lead on lap five and pulled away for the victory over Shane Golobic, Chance Grasty, Justin Sanders, and Tanner Carrick.
Fall Nationals
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Friday, September 25, 2026
Qualifying Flight A
1. X1-Chance Grasty, 11.838[5]
2. 83T-Tanner Carrick, 11.904[9]
3. 7C-Dylan Bloomfield, 11.915[8]
4. 24K-Koa Crane, 11.947[1]
5. 75-Tony Gomes, 11.999[23]
6. 2A-Austin Wood, 12.004[13]
7. 7-Seth Standley, 12.049[17]
8. 9T-Camden Robustelli, 12.111[4]
9. 26-Corbin Rueschenberg, 12.113[14]
10. 5L-Aiden Larimer, 12.117[7]
11. 9X-Adrianna DeMartini, 12.129[3]
12. 21L-Landon Brooks, 12.182[21]
13. 20-Justin Bradway, 12.261[20]
14. 17J-Josh Young, 12.273[10]
15. 57-Bobby Butler, 12.300[22]
16. 54-Carson Hall, 12.368[19]
17. 9F-DJ Freitas, 12.428[2]
18. 6W-Billy Wallace, 12.463[18]
19. 2S-Jayce Steinberg, 12.544[11]
20. 7DJ-Dryver Dothage, 12.615[6]
21. 29K-Levi Kuntz, 12.617[16]
22. 5-Aaron Gustin, 12.731[12]
23. 15H-Pat Harvey Jr, 13.264[15]
Qualifying Flight B
1. 29-Cole Croft, 11.577[15]
2. 2X-Justin Sanders, 11.819[8]
3. 3F-William Fielding, 11.867[22]
4. 12J-John Clark, 11.903[19]
5. 17W-Shane Golobic, 11.956[7]
6. 92-Andy Forsberg, 11.964[6]
7. 21-Shane Hopkins, 11.985[21]
8. 00-Steel Powell, 11.999[13]
9. 7P-Jake Andreotti, 12.004[4]
10. 17-Anton Hernandez, 12.042[20]
11. 2D-Luke Hayes, 12.051[17]
12. 93-Landon Henry, 12.066[1]
13. 15-Nick Parker, 12.067[5]
14. 76-Jennifer Osborne, 12.104[10]
15. 7W-Trey Walters, 12.134[2]
16. 321-Parker Mockridge, 12.201[16]
17. 4-Derek Droivold, 12.336[11]
18. 46-Jeremy Wilson, 12.450[9]
19. 8-Andy Gregg, 12.458[3]
20. 9-Peter Paulson, 12.577[18]
21. 16-David Johnson, 12.954[14]
22. 89-Branden Mansfield, 12.954[12]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7C-Dylan Bloomfield[1]
2. X1-Chance Grasty[4]
3. 7-Seth Standley[3]
4. 26-Corbin Rueschenberg[5]
5. 20-Justin Bradway[7]
6. 9F-DJ Freitas[9]
7. 29K-Levi Kuntz[11]
8. 57-Bobby Butler[8]
9. 2S-Jayce Steinberg[10]
10. 15H-Pat Harvey Jr[12]
11. 75-Tony Gomes[2]
12. 9X-Adrianna DeMartini[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 24K-Koa Crane[1]
2. 2A-Austin Wood[2]
3. 21L-Landon Brooks[6]
4. 9T-Camden Robustelli[3]
5. 83T-Tanner Carrick[4]
6. 17J-Josh Young[7]
7. 5L-Aiden Larimer[5]
8. 54-Carson Hall[8]
9. 6W-Billy Wallace[9]
10. 7DJ-Dryver Dothage[10]
11. 5-Aaron Gustin[11]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17W-Shane Golobic[2]
2. 29-Cole Croft[4]
3. 3F-William Fielding[1]
4. 7P-Jake Andreotti[5]
5. 21-Shane Hopkins[3]
6. 15-Nick Parker[7]
7. 7W-Trey Walters[8]
8. 8-Andy Gregg[10]
9. 4-Derek Droivold[9]
10. 16-David Johnson[11]
11. 2D-Luke Hayes[6]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 92-Andy Forsberg[2]
2. 2X-Justin Sanders[4]
3. 12J-John Clark[1]
4. 93-Landon Henry[6]
5. 17-Anton Hernandez[5]
6. 76-Jennifer Osborne[7]
7. 321-Parker Mockridge[8]
8. 00-Steel Powell[3]
9. 46-Jeremy Wilson[9]
10. 89-Branden Mansfield[11]
11. 9-Peter Paulson[10]
C-Main (10 Laps)
1. 2S-Jayce Steinberg[1]
2. 4-Derek Droivold[2]
3. 6W-Billy Wallace[3]
4. 46-Jeremy Wilson[4]
5. 7DJ-Dryver Dothage[7]
6. 15H-Pat Harvey Jr[5]
7. 2D-Luke Hayes[10]
8. 5-Aaron Gustin[9]
9. 16-David Johnson[6]
10. 89-Branden Mansfield[8]
DNS: 9X-Adrianna DeMartini
DNS: 9-Peter Paulson
B-Main (12 Laps)
1. 15-Nick Parker[3]
2. 9F-DJ Freitas[2]
3. 29K-Levi Kuntz[6]
4. 76-Jennifer Osborne[5]
5. 7W-Trey Walters[7]
6. 321-Parker Mockridge[9]
7. 4-Derek Droivold[14]
8. 54-Carson Hall[12]
9. 8-Andy Gregg[11]
10. 17J-Josh Young[4]
11. 5L-Aiden Larimer[8]
12. 2S-Jayce Steinberg[13]
13. 00-Steel Powell[1]
DNS: 57-Bobby Butler
DNS: 75-Tony Gomes
A-Main (30 Laps)
1. 92-Andy Forsberg[2]
2. 17W-Shane Golobic[5]
3. X1-Chance Grasty[3]
4. 2X-Justin Sanders[6]
5. 83T-Tanner Carrick[4]
6. 21L-Landon Brooks[13]
7. 2A-Austin Wood[9]
8. 3F-William Fielding[10]
9. 93-Landon Henry[16]
10. 12J-John Clark[12]
11. 21-Shane Hopkins[18]
12. 7P-Jake Andreotti[14]
13. 7C-Dylan Bloomfield[8]
14. 15-Nick Parker[21]
15. 29-Cole Croft[7]
16. 9T-Camden Robustelli[17]
17. 7-Seth Standley[11]
18. 76-Jennifer Osborne[24]
19. 20-Justin Bradway[19]
20. 17-Anton Hernandez[20]
21. 29K-Levi Kuntz[23]
22. 26-Corbin Rueschenberg[15]
23. 9F-DJ Freitas[22]
24. 24K-Koa Crane[1]