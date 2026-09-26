Timms and PPM grab Eldora Friday wins

Rossburg,Oh (Sept 25,2026)- Ryan Timms started on the pole and ran off with the High Limit Racing 25 lap feature Friday night. Chasing Timms was Giovanni Scelzi, Tanner Holmes, Brady Bacon and Tyler Courtney.
In Great Lakes Super Sprints action, Parker Price-Miller made a last lap pass of Darin Naida successful and won the 25 lap feature. Rounding out the top five was Darin Naida, Ayrton Gennetten, DJ Christie, and Zane DeVault.
410 Sprints – Winged
Interstate Batteries A Feature (25 Laps): 1. 10-Ryan Timms[1]; 2. 77-Giovanni Scelzi[2]; 3. 13-Tanner Holmes[3]; 4. 55-Brady Bacon[4]; 5. 7BC-Tyler Courtney[6]; 6. 87-Aaron Reutzel[5]; 7. 24-Rico Abreu[7]; 8. 4-Kasey Kahne[11]; 9. 9-Daison Pursley[12]; 10. 9R-Chase Randall[22]; 11. 1A-Cameron Smith[8]; 12. 88W-Austin McCarl[9]; 13. 5-Kasey Jedrzejek[14]; 14. 66-Ryan Newton[15]; 15. 26-Justin Peck[13]; 16. 17GP-Kerry Madsen[18]; 17. 101-Kalib Henry[21]; 18. 6-Zach Hampton[23]; 19. 88-Tanner Thorson[24]; 20. 42-Sye Lynch[10]; 21. 28-Jace Park[19]; 22. 17A-Jack Anderson[16]; 23. 71-Parker Price Miller[20]; 24. 19-Brent Marks[25]; 25. 24D-Danny Sams III[17]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 101-Kalib Henry[5]; 2. 9R-Chase Randall[3]; 3. 6-Zach Hampton[6]; 4. 88-Tanner Thorson[1]; 5. 45-Cale Thomas[4]; 6. 15K-Creed Kemenah[8]; 7. 51-Ayrton Gennetten[9]; 8. 19-Brent Marks[20]; 9. 24S-Logan Seavey[10]; 10. 11N-Darin Naida[11]; 11. 19JR-Joel Myers Jr[12]; 12. 98-Ricky Peterson[7]; 13. 14-Zane DeVault[15]; 14. 34-Sterling Cling[17]; 15. 12DD-Darren Dryden[19]; 16. 38-Leyton Wagner[14]; 17. 01-Tim Shaffer[13]; 18. 21-Brian Brown[2]; 19. W20-Greg Wilson[16]; 20. 2M-JJ Hickle[18]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 10-Ryan Timms[1]; 2. 77-Giovanni Scelzi[2]; 3. 13-Tanner Holmes[4]; 4. 55-Brady Bacon[3]; 5. 87-Aaron Reutzel[7]; 6. 7BC-Tyler Courtney[5]; 7. 24-Rico Abreu[8]; 8. 1A-Cameron Smith[6]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 10-Ryan Timms[4]; 2. 55-Brady Bacon[1]; 3. 4-Kasey Kahne[2]; 4. 26-Justin Peck[3]; 5. 24D-Danny Sams III[6]; 6. 88-Tanner Thorson[5]; 7. 101-Kalib Henry[7]; 8. 51-Ayrton Gennetten[8]; 9. 01-Tim Shaffer[10]; 10. 34-Sterling Cling[9]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 77-Giovanni Scelzi[1]; 2. 88W-Austin McCarl[2]; 3. 87-Aaron Reutzel[4]; 4. 66-Ryan Newton[6]; 5. 28-Jace Park[3]; 6. 9R-Chase Randall[10]; 7. 98-Ricky Peterson[8]; 8. 11N-Darin Naida[7]; 9. 14-Zane DeVault[5]; 10. 12DD-Darren Dryden[9]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 1A-Cameron Smith[1]; 2. 42-Sye Lynch[2]; 3. 7BC-Tyler Courtney[4]; 4. 5-Kasey Jedrzejek[3]; 5. 17GP-Kerry Madsen[6]; 6. 45-Cale Thomas[9]; 7. 15K-Creed Kemenah[8]; 8. 21-Brian Brown[5]; 9. 38-Leyton Wagner[10]; 10. 2M-JJ Hickle[7]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 24-Rico Abreu[1]; 2. 13-Tanner Holmes[4]; 3. 9-Daison Pursley[2]; 4. 17A-Jack Anderson[6]; 5. 71-Parker Price Miller[3]; 6. 6-Zach Hampton[7]; 7. 24S-Logan Seavey[10]; 8. 19JR-Joel Myers Jr[8]; 9. W20-Greg Wilson[9]; 10. 19-Brent Marks[5]
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps): 1. 10-Ryan Timms, 13.019[2]; 2. 87-Aaron Reutzel, 13.026[4]; 3. 55-Brady Bacon, 13.073[10]; 4. 77-Giovanni Scelzi, 13.124[7]; 5. 4-Kasey Kahne, 13.152[6]; 6. 88W-Austin McCarl, 13.212[12]; 7. 26-Justin Peck, 13.227[13]; 8. 28-Jace Park, 13.256[3]; 9. 88-Tanner Thorson, 13.266[14]; 10. 14-Zane DeVault, 13.277[8]; 11. 24D-Danny Sams III, 13.300[15]; 12. 66-Ryan Newton, 13.337[11]; 13. 101-Kalib Henry, 13.344[19]; 14. 11N-Darin Naida, 13.488[18]; 15. 51-Ayrton Gennetten, 13.505[16]; 16. 98-Ricky Peterson, 13.611[9]; 17. 34-Sterling Cling, 13.702[1]; 18. 12DD-Darren Dryden, 13.785[17]; 19. 01-Tim Shaffer, 14.020[20]; 20. 9R-Chase Randall, 55:55.555[5]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps): 1. 7BC-Tyler Courtney, 13.076[14]; 2. 13-Tanner Holmes, 13.176[7]; 3. 1A-Cameron Smith, 13.195[10]; 4. 24-Rico Abreu, 13.244[5]; 5. 42-Sye Lynch, 13.281[8]; 6. 9-Daison Pursley, 13.326[19]; 7. 5-Kasey Jedrzejek, 13.331[3]; 8. 71-Parker Price Miller, 13.347[20]; 9. 21-Brian Brown, 13.369[13]; 10. 19-Brent Marks, 13.442[9]; 11. 17GP-Kerry Madsen, 13.471[18]; 12. 17A-Jack Anderson, 13.486[2]; 13. 2M-JJ Hickle, 13.596[15]; 14. 6-Zach Hampton, 13.603[17]; 15. 15K-Creed Kemenah, 13.649[16]; 16. 19JR-Joel Myers Jr, 13.695[1]; 17. 45-Cale Thomas, 13.696[4]; 18. W20-Greg Wilson, 13.858[6]; 19. 38-Leyton Wagner, 13.926[11]; 20. 24S-Logan Seavey, 55:55.555[12]
Great Lakes Super Sprints
360 Sprints – Winged
Ohio CAT Feature (25 Laps): 1. 71-Parker Price Miller[5]; 2. 67X-Darin Naida[4]; 3. 51-Ayrton Gennetten[7]; 4. 5-DJ Christie[11]; 5. 14-Zane DeVault[8]; 6. 35-Jason Shultz[1]; 7. 71H-Max Stambaugh[9]; 8. 17X-Mason Hannagan[6]; 9. 87XS-Skyler Evans[3]; 10. 09X-Graham Huffman[10]; 11. 88H-Josh Hansen[18]; 12. 27-Brad Lamberson[14]; 13. 23D-Devon Dobie[16]; 14. 22M-Dan McCarron[24]; 15. 6-Ryan Coniam[12]; 16. 3P-Kyle Cummins[13]; 17. 24-Kobe Allison[17]; 18. X-Mike Keegan[19]; 19. 20I-Kelsey Ivy[22]; 20. 5D-Jacob Dykstra[21]; 21. 11H-Caleb Harmon[20]; 22. 101-Kalib Henry[2]; 23. 23-Ashton VanEvery[23]; 24. 01-Tim Shaffer[15]
Miami Paint B Feature 1 (12 Laps): 1. 24-Kobe Allison[2]; 2. 88H-Josh Hansen[1]; 3. X-Mike Keegan[4]; 4. 11H-Caleb Harmon[3]; 5. 5D-Jacob Dykstra[5]; 6. 20I-Kelsey Ivy[10]; 7. 23-Ashton VanEvery[17]; 8. 22M-Dan McCarron[8]; 9. 36JR-JJ Henes[6]; 10. 5I-John Ivy[11]; 11. 84-Mike Lichty[13]; 12. 53-Joe Beaver[12]; 13. 21-Kyle Phillips[16]; 14. U2-Aaron Shaffer[9]; 15. 88N-Frank Neill[19]; 16. 7-Alex Aldrich[15]; 17. 49-Brian Ruhlman[22]; 18. 16B-Easton Zent[14]; 19. 20A-Andy Chehowski[21]; 20. 15-Garrett Green[7]; 21. 24X-Levi Winget[20]; 22. (DNS) 85-Dustin Daggett; 23. (DNS) 7C-Phil Gressman; 24. (DNS) 66-Chase Dunham
Engler Machine Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 17X-Mason Hannagan[1]; 2. 35-Jason Shultz[2]; 3. 71H-Max Stambaugh[4]; 4. 3P-Kyle Cummins[3]; 5. 88H-Josh Hansen[8]; 6. 5D-Jacob Dykstra[7]; 7. U2-Aaron Shaffer[6]; 8. 84-Mike Lichty[5]; 9. 23-Ashton VanEvery[9]; 10. (DNS) 24X-Levi Winget
Howard Johnson Of Lima Heat 2 (8 Laps): 1. 67X-Darin Naida[2]; 2. 14-Zane DeVault[1]; 3. 09X-Graham Huffman[3]; 4. 27-Brad Lamberson[6]; 5. 24-Kobe Allison[5]; 6. 36JR-JJ Henes[4]; 7. 20I-Kelsey Ivy[7]; 8. 16B-Easton Zent[9]; 9. (DNS) 7C-Phil Gressman; 10. (DNS) 66-Chase Dunham
Northwood University Heat 3 (8 Laps): 1. 71-Parker Price Miller[1]; 2. 87XS-Skyler Evans[2]; 3. 5-DJ Christie[4]; 4. 01-Tim Shaffer[6]; 5. 11H-Caleb Harmon[8]; 6. 15-Garrett Green[5]; 7. 5I-John Ivy[7]; 8. 7-Alex Aldrich[9]; 9. 85-Dustin Daggett[3]; 10. 20A-Andy Chehowski[10]
Ohio CAT Heat 4 (8 Laps): 1. 101-Kalib Henry[1]; 2. 51-Ayrton Gennetten[2]; 3. 6-Ryan Coniam[5]; 4. 23D-Devon Dobie[3]; 5. X-Mike Keegan[10]; 6. 22M-Dan McCarron[7]; 7. 53-Joe Beaver[4]; 8. 21-Kyle Phillips[6]; 9. 88N-Frank Neill[9]; 10. 49-Brian Ruhlman[8]
Ti22 Performance Qualifying 1 (99 Laps): 1. 17X-Mason Hannagan, 14.215[3]; 2. 14-Zane DeVault, 14.216[10]; 3. 35-Jason Shultz, 14.234[1]; 4. 67X-Darin Naida, 14.237[8]; 5. 3P-Kyle Cummins, 14.263[17]; 6. 09X-Graham Huffman, 14.324[2]; 7. 71H-Max Stambaugh, 14.356[18]; 8. 36JR-JJ Henes, 14.399[13]; 9. 84-Mike Lichty, 14.401[20]; 10. 24-Kobe Allison, 14.455[5]; 11. U2-Aaron Shaffer, 14.482[19]; 12. 27-Brad Lamberson, 14.494[12]; 13. 5D-Jacob Dykstra, 14.499[14]; 14. 20I-Kelsey Ivy, 14.558[15]; 15. 88H-Josh Hansen, 14.682[7]; 16. 7C-Phil Gressman, 14.699[4]; 17. 23-Ashton VanEvery, 14.790[9]; 18. 16B-Easton Zent, 15.024[16]; 19. 24X-Levi Winget, 17.198[6]; 20. (DQ) 66-Chase Dunham, 14.028[11]
Ti22 Performance Qualifying 2 (99 Laps): 1. 71-Parker Price Miller, 14.077[11]; 2. 101-Kalib Henry, 14.225[16]; 3. 87XS-Skyler Evans, 14.252[12]; 4. 51-Ayrton Gennetten, 14.364[17]; 5. 85-Dustin Daggett, 14.390[15]; 6. 23D-Devon Dobie, 14.418[4]; 7. 5-DJ Christie, 14.475[20]; 8. 53-Joe Beaver, 14.527[2]; 9. 15-Garrett Green, 14.593[7]; 10. 6-Ryan Coniam, 14.596[19]; 11. 01-Tim Shaffer, 14.615[8]; 12. 21-Kyle Phillips, 14.759[14]; 13. 5I-John Ivy, 14.800[1]; 14. 22M-Dan McCarron, 14.803[10]; 15. 11H-Caleb Harmon, 14.832[13]; 16. 49-Brian Ruhlman, 14.987[5]; 17. 7-Alex Aldrich, 15.069[3]; 18. 88N-Frank Neill, 15.176[18]; 19. 20A-Andy Chehowski, 15.574[6]; 20. X-Mike Keegan, 16.530[9]