Feature Winners: Friday, September 25, 2026

_Top Features, ASCS Hurricane Area Super Sprints, Bedford Speedway, Bridgeport Speedway, Eldora Speedway, Empire Super Sprints, Great Lakes Super Sprints, Hi-Tec Oils Speedway, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Jacksonville Speedway, Laurel Highlands Sprints, Lawton Speedway, Michaels' Mercer Raceway, Mid-Atlantic Sprint Series, Midwest Auto Racing Association, Northern Outlaw Sprint Association, PA Posse 410 Sprint Car Series, Silver Dollar Speedway, Skagit Speedway, Sprint Invaders Association, United Sprint Car Series, US 36 Raceway, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
Daltyn England after winning the MARA Midget Car series feature Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Daltyn England after winning the MARA Midget Car series feature Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Bakersfield Speedway at Kevin Harvick’s Kern Raceway Bakersfield, CA USA World of Outlaws Donny Schatz
Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Kolby Weaver
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Danny Serrano Weekend Rained Out
Cherokee Speedway Gaffney, SC USA United Sprint Car Series Coen McDaniel
Davenport Speedway Davenport, IA USA Sprint Invaders Rained Out
Eldora Speedway Rossburg, OH USA Great Lakes Super Sprints 4-Crown Nationals Paker Price-Miller
Eldora Speedway Rossburg, OH USA High Limit Racing 4-Crown Nationals Darin Naida
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Thunder on the Downs Lachland McHugh
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Auto Racing Association Daltyn England
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Austin Motley
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 410 Sprint Cars Jake Neuman
Lawton Speedway Lawton, OK USA Non-Wing Champ Sprints Winter Nationals Cooper Sullivan
Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Winter Nationals Steven Schebester
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA RUSH Sprint Car Series Little Guy Nationals John Mollick
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Little Guy Nationals Jeremy Kornbau
Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints Outlaw Fall Nationals Jared Zimbardi
Outagamie Speedway Seymour, WI USA Interstate Racing Association Christopher Thram
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Winged 305 Sprint Cars Kate Taves
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Western Renegade Sprint Car Series Zach Olson
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Fall Nationals Andy Forsberg
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged Sportsman Sprint Cars Rained Out
Superbee Speedway Chatham, LA USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Cody Gardner
US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Chase Dietz
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Reece Raudabaugh