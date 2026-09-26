Feature Winners: Friday, September 25, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Bakersfield Speedway at Kevin Harvick’s Kern Raceway
|Bakersfield, CA
|USA
|World of Outlaws
|
|Donny Schatz
|Bedford Speedway
|Bedford, PA
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series
|
|Kolby Weaver
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|Danny Serrano Weekend
|Rained Out
|Cherokee Speedway
|Gaffney, SC
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Coen McDaniel
|Davenport Speedway
|Davenport, IA
|USA
|Sprint Invaders
|
|Rained Out
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|4-Crown Nationals
|Paker Price-Miller
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|High Limit Racing
|4-Crown Nationals
|Darin Naida
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Thunder on the Downs
|Lachland McHugh
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Midwest Auto Racing Association
|
|Daltyn England
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Austin Motley
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Jake Neuman
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Non-Wing Champ Sprints
|Winter Nationals
|Cooper Sullivan
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Winter Nationals
|Steven Schebester
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|Little Guy Nationals
|John Mollick
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Little Guy Nationals
|Jeremy Kornbau
|Outlaw Speedway
|Dundee, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Outlaw Fall Nationals
|Jared Zimbardi
|Outagamie Speedway
|Seymour, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Christopher Thram
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Mark Dobmeier
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kate Taves
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Western Renegade Sprint Car Series
|
|Zach Olson
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Fall Nationals
|Andy Forsberg
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprint Cars
|
|Rained Out
|Superbee Speedway
|Chatham, LA
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Cody Gardner
|US 36 Raceway
|Osborn, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|
|Chase Dietz
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Reece Raudabaugh