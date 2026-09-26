Rico Abreu drives to High Limit checkers at Eldora in “4 Crown”

Rossburg,OH (Sept 26,2026)- Feature #2 of the night at the “4 Crown” was the High Limit Racing 30 lap and Rico Abreu picked up the victory at Eldora Speedway. Abreu won by nearly two seconds over Giovanni Scelzi. Following Abreu and Scelzi was Ryan Timms, Aaron Reutzel and Tanner Holmes.
410 Sprints – Winged
Interstate Batteries A Feature (30 Laps): 1. 24-Rico Abreu[1]; 2. 77-Giovanni Scelzi[6]; 3. 10-Ryan Timms[2]; 4. 87-Aaron Reutzel[4]; 5. 13-Tanner Holmes[3]; 6. 55-Brady Bacon[8]; 7. 1A-Cameron Smith[13]; 8. 7BC-Tyler Courtney[7]; 9. 9R-Chase Randall[17]; 10. 42-Sye Lynch[15]; 11. 26-Justin Peck[9]; 12. 5-Kasey Jedrzejek[5]; 13. 4-Kasey Kahne[12]; 14. 28-Jace Park[20]; 15. 101-Kalib Henry[22]; 16. 19-Brent Marks[23]; 17. 88-Tanner Thorson[21]; 18. 88W-Austin McCarl[11]; 19. 24D-Danny Sams III[24]; 20. 71-Parker Price Miller[14]; 21. 45-Cale Thomas[19]; 22. 66-Ryan Newton[18]; 23. 9-Daison Pursley[10]; 24. 17GP-Kerry Madsen[16]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 88-Tanner Thorson[1]; 2. 101-Kalib Henry[2]; 3. 19-Brent Marks[3]; 4. 24D-Danny Sams III[4]; 5. 14-Zane DeVault[6]; 6. 6-Zach Hampton[5]; 7. 51-Ayrton Gennetten[8]; 8. 19JR-Joel Myers Jr[7]; 9. 15K-Creed Kemenah[10]; 10. 24S-Logan Seavey[12]; 11. 98-Ricky Peterson[13]; 12. 5C-DJ Christie[9]; 13. 12DD-Darren Dryden[16]; 14. 38-Leyton Wagner[18]; 15. 34-Sterling Cling[11]; 16. 2M-JJ Hickle[17]; 17. 21-Brian Brown[14]; 18. 01-Tim Shaffer[15]; 19. 17A-Jack Anderson[19]; 20. W20-Greg Wilson[20]; 21. 11N-Darin Naida[21]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 7BC-Tyler Courtney[1]; 2. 26-Justin Peck[3]; 3. 10-Ryan Timms[4]; 4. 1A-Cameron Smith[2]; 5. 9R-Chase Randall[5]; 6. 19-Brent Marks[7]; 7. 6-Zach Hampton[6]; 8. 5C-DJ Christie[11]; 9. 98-Ricky Peterson[9]; 10. 2M-JJ Hickle[10]; 11. 11N-Darin Naida[8]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 9-Daison Pursley[2]; 3. 77-Giovanni Scelzi[4]; 4. 71-Parker Price Miller[6]; 5. 66-Ryan Newton[3]; 6. 88-Tanner Thorson[5]; 7. 14-Zane DeVault[8]; 8. 15K-Creed Kemenah[7]; 9. 21-Brian Brown[9]; 10. 38-Leyton Wagner[10]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 24-Rico Abreu[1]; 2. 88W-Austin McCarl[2]; 3. 13-Tanner Holmes[4]; 4. 42-Sye Lynch[3]; 5. 45-Cale Thomas[7]; 6. 101-Kalib Henry[5]; 7. 19JR-Joel Myers Jr[8]; 8. 34-Sterling Cling[9]; 9. 01-Tim Shaffer[10]; 10. 17A-Jack Anderson[6]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 5-Kasey Jedrzejek[2]; 2. 4-Kasey Kahne[1]; 3. 55-Brady Bacon[4]; 4. 17GP-Kerry Madsen[3]; 5. 28-Jace Park[5]; 6. 24D-Danny Sams III[6]; 7. 51-Ayrton Gennetten[7]; 8. 24S-Logan Seavey[8]; 9. 12DD-Darren Dryden[9]; 10. W20-Greg Wilson[10]
Dirt Draft Hot Laps: 1. 24-Rico Abreu, 13.249[22]; 2. 42-Sye Lynch, 13.368[24]; 3. 88W-Austin McCarl, 13.381[23]; 4. 101-Kalib Henry, 13.382[26]; 5. 87-Aaron Reutzel, 13.384[12]; 6. 24S-Logan Seavey, 13.408[39]; 7. 88-Tanner Thorson, 13.410[16]; 8. 1A-Cameron Smith, 13.423[2]; 9. 13-Tanner Holmes, 13.435[25]; 10. 7BC-Tyler Courtney, 13.454[1]; 11. 10-Ryan Timms, 13.482[4]; 12. 55-Brady Bacon, 13.492[35]; 13. 17GP-Kerry Madsen, 13.495[34]; 14. 24D-Danny Sams III, 13.508[37]; 15. 19JR-Joel Myers Jr, 13.522[29]; 16. 45-Cale Thomas, 13.525[28]; 17. 71-Parker Price Miller, 13.554[17]; 18. 28-Jace Park, 13.555[36]; 19. 26-Justin Peck, 13.566[3]; 20. 9R-Chase Randall, 13.569[5]; 21. 19-Brent Marks, 13.571[7]; 22. 77-Giovanni Scelzi, 13.571[15]; 23. 34-Sterling Cling, 13.616[30]; 24. 9-Daison Pursley, 13.622[13]; 25. 4-Kasey Kahne, 13.653[32]; 26. 21-Brian Brown, 13.683[20]; 27. 66-Ryan Newton, 13.731[14]; 28. 5C-DJ Christie, 13.765[11]; 29. 5-Kasey Jedrzejek, 13.772[33]; 30. 6-Zach Hampton, 13.785[6]; 31. 15K-Creed Kemenah, 13.810[18]; 32. 17A-Jack Anderson, 13.814[27]; 33. 14-Zane DeVault, 13.888[19]; 34. 98-Ricky Peterson, 13.917[9]; 35. 38-Leyton Wagner, 13.925[21]; 36. 51-Ayrton Gennetten, 13.928[38]; 37. 11N-Darin Naida, 13.973[8]; 38. 01-Tim Shaffer, 14.073[31]; 39. 12DD-Darren Dryden, 14.189[40]; 40. W20-Greg Wilson, 14.196[41]; 41. 2M-JJ Hickle, 55:55.555[10]