Jakeb Boxell wins “4 Crown” Midget main

Rossburg,OH (Sept 26,2026)- USAC National Championship Midgets came up as the third 25 lap feature with Jakeb Boxell winning. It was Boxell’s first USAC Midget victory. The #54 of Boxell was followed by Jacob Denney, Justin Grant, Logan Seavey and Daison Pursley
Midgets
44th 4Crown Nationals by NKTelco Feature (25 Laps): 1. 54-Jakeb Boxell[2]; 2. 67-Jacob Denney[1]; 3. 87-Justin Grant[5]; 4. 57-Logan Seavey[8]; 5. 86-Daison Pursley[3]; 6. 14-Kevin Thomas Jr[6]; 7. 19AZ-Hayden Reinbold[4]; 8. 4-Kale Drake[7]; 9. 20Q-Brecken Reese[10]; 10. 97-Gavin Miller[13]; 11. 67K-Colton Robinson[12]; 12. 45-Bradley Cox[15]; 13. 40L-Mack Leopard[17]; 14. 7TX-Kyle Jones[11]; 15. 23D-Devon Dobie[16]; 16. 7T-Adam Taylor[14]; 17. 7W-Luke Wackerlin[18]; 18. 21K-Cord Kisthardt[19]; 19. 4P-Jadon Rogers[20]; 20. (DNS) 43-Gunnar Setser
K1 Race Gear Heat 1 (8 Laps): 1. 4-Kale Drake[2]; 2. 14-Kevin Thomas Jr[6]; 3. 54-Jakeb Boxell[4]; 4. 43-Gunnar Setser[3]; 5. 19AZ-Hayden Reinbold[5]; 6. 67K-Colton Robinson[7]; 7. 7T-Adam Taylor[8]; 8. 45-Bradley Cox[10]; 9. 21K-Cord Kisthardt[9]; 10. 40L-Mack Leopard[1]
TJ Forged Heat 2 (8 Laps): 1. 57-Logan Seavey[2]; 2. 67-Jacob Denney[4]; 3. 20Q-Brecken Reese[3]; 4. 86-Daison Pursley[5]; 5. 87-Justin Grant[6]; 6. 7TX-Kyle Jones[1]; 7. 97-Gavin Miller[7]; 8. 23D-Devon Dobie[10]; 9. 4P-Jadon Rogers[9]; 10. 7W-Luke Wackerlin[8]
Dirt Draft Hot Laps (2 Laps): 1. 14-Kevin Thomas Jr, 16.068[1]; 2. 86-Daison Pursley, 16.134[4]; 3. 87-Justin Grant, 16.190[2]; 4. 54-Jakeb Boxell, 16.204[5]; 5. 57-Logan Seavey, 16.312[10]; 6. 20Q-Brecken Reese, 16.331[8]; 7. 4-Kale Drake, 16.384[9]; 8. 67-Jacob Denney, 16.448[6]; 9. 19AZ-Hayden Reinbold, 16.473[3]; 10. 43-Gunnar Setser, 16.560[7]; 11. 40L-Mack Leopard, 16.596[11]; 12. 97-Gavin Miller, 16.615[14]; 13. 7T-Adam Taylor, 16.668[15]; 14. 7TX-Kyle Jones, 16.698[12]; 15. 45-Bradley Cox, 16.810[19]; 16. 67K-Colton Robinson, 16.864[13]; 17. 4P-Jadon Rogers, 16.911[18]; 18. 23D-Devon Dobie, 17.035[20]; 19. 7W-Luke Wackerlin, 17.229[16]; 20. 21K-Cord Kisthardt, 18.102[17]