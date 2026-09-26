Daison Pursley wraps up “4 Crown” with Silver Crown win

Rossburg,OH (Sept 26.2026)- USAC Silver Crown cars finished the “4 Crown Nationals” at Eldora Speedway with the 50 lap win going to Daison Pursley over Brady Bacon, Matt Westfall, Logan Seavey and CJ Leary.
Silver Crown
44th 4Crown Nationals by NKTelco Feature (50 Laps): 1. 77-Daison Pursley[1]; 2. 9-Brady Bacon[3]; 3. 54-Matt Westfall[6]; 4. 57-Logan Seavey[7]; 5. 21-CJ Leary[12]; 6. 19-Mitchel Moles[9]; 7. 10-Briggs Danner[5]; 8. 62-Chelby Hinton[14]; 9. 69-Chase Stockon[11]; 10. 52-Carmen Perigo Jr[21]; 11. 49-Brian Ruhlman[20]; 12. 4-Mark Bitner[24]; 13. 33-Kyle Cummins[15]; 14. 78-Rob Caho Jr[22]; 15. 92-Kale Drake[16]; 16. 88-Saban Bibent[17]; 17. 255-Jason York[26]; 18. 119-Hayden Reinbold[18]; 19. 32-Gregg Cory[25]; 20. 64-Steve Gennetten[28]; 21. 91-Justin Grant[8]; 22. 15-Chris Fetter[23]; 23. 20-Mario Clouser[2]; 24. 6-Jake Swanson[4]; 25. 110-Cale Coons[13]; 26. 51-Russ Gamester[19]; 27. 31-Dave Berkheimer[27]; 28. 04-Trey Osborne[10]
Dirt Draft Hot Laps (3 Laps): 1. 9-Brady Bacon, 16.388[28]; 2. 21-CJ Leary, 16.533[9]; 3. 91-Justin Grant, 16.541[7]; 4. 57-Logan Seavey, 16.582[22]; 5. 77-Daison Pursley, 16.591[17]; 6. 69-Chase Stockon, 16.619[23]; 7. 33-Kyle Cummins, 16.732[14]; 8. 110-Cale Coons, 16.750[27]; 9. 04-Trey Osborne, 16.771[24]; 10. 20-Mario Clouser, 16.941[30]; 11. 92-Kale Drake, 16.982[15]; 12. 51-Russ Gamester, 17.186[5]; 13. 52-Carmen Perigo Jr, 17.269[32]; 14. 62-Chelby Hinton, 17.365[31]; 15. 6-Jake Swanson, 17.464[21]; 16. 64-Steve Gennetten, 17.740[26]; 17. 255-Jason York, 17.789[4]; 18. 88-Saban Bibent, 17.821[10]; 19. 78-Rob Caho Jr, 18.155[19]; 20. 4-Mark Bitner, 18.193[29]; 21. 15-Chris Fetter, 18.405[18]; 22. 31-Dave Berkheimer, 18.984[1]; 23. (DNS) 10-Briggs Danner; 24. (DNS) 49-Brian Ruhlman; 25. (DNS) 19-Mitchel Moles; 26. (DNS) 119-Hayden Reinbold; 27. (DNS) 54-Matt Westfall; 28. (DNS) 32-Gregg Cory; 29. (DNS) 53-Adam Taylor; 30. (DNS) 38-Mitchell Davis; 31. (DNS) 24-Billy Pauch Jr; 32. (DNS) 26-Darin Naida