Photo Gallery: IRA at Jacksonville

Interstate Racing Association, Jacksonville Speedway, Media Gallery, Photo Gallery
The parade lap for the IRA Sprint Cars at Jacksonville Speedway with Paul Nienhiser (#9), Joe B Miller (#51), Riley Goodno (#22), and Travis Arenz (#25). (Mark Funderburk Photo)
The parade lap for the IRA Sprint Cars at Jacksonville Speedway with Paul Nienhiser (#9), Joe B Miller (#51), Riley Goodno (#22), and Travis Arenz (#25). (Mark Funderburk Photo)