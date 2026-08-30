Photo Gallery: IRA at Jacksonville Interstate Racing Association, Jacksonville Speedway, Media Gallery, Photo Gallery The parade lap for the IRA Sprint Cars at Jacksonville Speedway with Paul Nienhiser (#9), Joe B Miller (#51), Riley Goodno (#22), and Travis Arenz (#25). (Mark Funderburk Photo) Paul Nienhiser (#9) racing with Travis Arnez (#25) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Travis Arernz. (Mark Funderburk Photo) Justin Standridge (#01) racing with Brayton Lynch (#29) Friday at Jacksonville Speedway with the Interstate Racing Association. (Mark Funderburk Photo) Will Armitage. (Mark Funderburk Photo) (L to R) Second place Travis Arenz, winner Paul Nienhiser, and third place Will Armitage after the Interstate Racing Association feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jordan Goldesberry (#65) racing with Joey Moughan (#99) Friday at Jacksonville Speedway with the Interstate Racing Association. (Mark Funderburk Photo) Riley Goodno (#22) racing with Joe B Miller (#51B) Friday at Jacksonville Speedway with the Interstate Racing Association. (Mark Funderburk Photo) Will Armitage (#6) acing with Zach Daum (#5D) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Shane O’Banion (#33) sideways with Danny Schlafer (#25) and another competitor Friday during the Interstate Racing Association event at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Aarik Andruskevitch (#21) racing with Landon Miner (#36) during the 305 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Hayden Harvey (#55H) racing with Aarik Andruskevitch (#21) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Mario Clouser (#5H) racing with Scotty Neitzel (#2W) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Paul Nienhiser with his family and crew after winning the feature event with the Interstate Racing Association Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) The parade lap for the IRA Sprint Cars at Jacksonville Speedway with Paul Nienhiser (#9), Joe B Miller (#51), Riley Goodno (#22), and Travis Arenz (#25). (Mark Funderburk Photo) Paul Nienhiser. (Mark Funderburk Photo) Korey Weyant (#47) racing with Zach Hampton (#6) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Paul Nienhiser. (Mark Funderburk Photo) Mario Clouser (#5H) racing with Jordan Goldesberry (#65) and Joey Moughan (#99) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Landon Miner celebrates after winning the 305 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Logan Julien (#85) racing with Paul Nienhiser (#9) with the Interstate Racing Association Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Aarik Andruskevitch (#21) racing with Landon Miner (#36) during the 305 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Paul Nienhiser celebrates his feature victory with the Interstate Racing Association Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Landon Miner with his family after winning the 305 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jake Neuman (#3N) racing with Jordan Goldesberry (#65) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Landon Miner (#36) inside of B.J. Simmerman for the lead during the 305 sprint car feature at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Interstate Racing AssociationJacksonville SpeedwayPhoto Gallery