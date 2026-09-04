Chase Locke Wins Midwest Pavement Midget Feature at Grundy County

MORRIS, IL (September 4, 2026) — Chase Locke won the Midwest Pavement Midget Series feature event Friday night at Grundy County Speedway.
Locke, from Chester, NH, took the lead from Kyle Steffens on lap 13 to collect the victory. Steffans, Jacob SEnerchia, Jim Anderson, and Basil Hicks rounded out the top five.
Midwest Pavement Midget Series
Grundy County Speedway
Morris, Illinois
Friday, September 4, 2026
Qualifying
1. 16-Dezi Pedregon, 14.793[14]
2. 82-Nick Grommes, 14.827[9]
3. 66-Jim Anderson, 15.033[1]
4. 5-Scott Koerner, 15.052[11]
5. 1-Sammy Swindell, 15.107[17]
6. 85-Michael Lewis, 15.198[12]
7. 7-Basil Hicks, 15.216[10]
8. 98-Chase Cabre, 15.288[5]
9. 9-Scott Dunning, 15.306[7]
10. 11-Kyle Steffens, 15.310[16]
11. 38-Chase Locke, 15.494[13]
12. 77-Jacob Senerchia, 15.543[15]
13. 6-Jeremy Bieda, 16.016[3]
14. 4A-Lorelai Atkinson, 16.284[2]
15. 17-Greg Brooker, 16.911[4]
16. 18-Kris VanCleave, 17.144[18]
17. 50-Craig Frase, 22.754[8]
DNS: 88T-Kale Drake
DNS: 00-Rick VanCleave
DNS: 81-Tom Schnabel
Qualifying 2
1. 77-Jacob Senerchia, 14.803[15]
2. 98-Chase Cabre, 14.870[5]
3. 38-Chase Locke, 14.877[13]
4. 1-Sammy Swindell, 14.902[17]
5. 82-Nick Grommes, 14.958[9]
6. 5-Scott Koerner, 15.013[11]
7. 9-Scott Dunning, 15.079[7]
8. 66-Jim Anderson, 15.082[1]
9. 81-Tom Schnabel, 15.147[20]
10. 16-Dezi Pedregon, 15.187[14]
11. 7-Basil Hicks, 15.318[10]
12. 4A-Lorelai Atkinson, 15.432[2]
13. 85-Michael Lewis, 15.458[12]
14. 11-Kyle Steffens, 15.560[16]
15. 6-Jeremy Bieda, 16.054[3]
16. 18-Kris VanCleave, 16.679[18]
17. 00-Rick VanCleave, 16.765[19]
18. 17-Greg Brooker, 16.802[4]
DNS: 88T-Kale Drake
DNS: 50-Craig Frase
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 82-Nick Grommes[5]
2. 85-Michael Lewis[1]
3. 38-Chase Locke[4]
4. 9-Scott Dunning[2]
5. 11-Kyle Steffens[7]
6. 16-Dezi Pedregon[6]
7. 6-Jeremy Bieda[8]
8. 50-Craig Frase[10]
9. 00-Rick VanCleave[9]
10. 5-Scott Koerner[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 81-Tom Schnabel[2]
2. 66-Jim Anderson[3]
3. 98-Chase Cabre[5]
4. 77-Jacob Senerchia[6]
5. 7-Basil Hicks[1]
6. 88T-Kale Drake[10]
7. 1-Sammy Swindell[4]
8. 18-Kris VanCleave[8]
9. 17-Greg Brooker[9]
10. 4A-Lorelai Atkinson[7]
A-Main (25 Laps)
1. 38-Chase Locke[8]
2. 11-Kyle Steffens[1]
3. 77-Jacob Senerchia[12]
4. 66-Jim Anderson[6]
5. 7-Basil Hicks[2]
6. 6-Jeremy Bieda[13]
7. 98-Chase Cabre[9]
8. 16-Dezi Pedregon[11]
9. 81-Tom Schnabel[4]
10. 17-Greg Brooker[14]
11. 85-Michael Lewis[3]
12. 18-Kris VanCleave[19]
13. 9-Scott Dunning[5]
14. 4A-Lorelai Atkinson[17]
15. 50-Craig Frase[15]
16. 1-Sammy Swindell[7]
DNS: 5-Scott Koerner
18. (DQ) 88T-Kale Drake[18]
19. (DQ) 82-Nick Grommes[10]