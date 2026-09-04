Troyer Sweeps Ohio Thunder Program at Zanesville

ZANESVILLE, OH (September 4, 2026) — Dylan Troyer completed a clean sweep of the Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series program Friday night at Muskingum County Speedway.
Troyer was the fastest qualififer, won his heat race, and moved up from fourth starting position to win the main event.
Jacob Gomola, Roderick Henning, Roman Gephart, and Alfred Galeridge Jr. rounded out the top five.
Ohio ThunderRaceSaver Sprint Car Series
Muskingum County Speedway
Zanesville, Ohio
Friday, September 4, 2026
Qualifying
1. 48T-Dylan Troyer[4]
2. 4J-Jacob Gomola[10]
3. 22H-Roderick Henning[1]
4. 11C-Ryan Myers[6]
5. 21J-Jaylynn Montgomery[9]
6. K22-Joe Boyle[2]
7. 19-Alfred Galedrige Jr[11]
8. 21G-Roman Gephart[8]
9. 00H-Michael Helterbran[7]
10. 21RB-Cody Broughton[12]
11. 7S-Dillan Baldwin[3]
12. 17S-Mike Schellhaas[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 48T-Dylan Troyer[4]
2. 19-Alfred Galedrige Jr[1]
3. 21J-Jaylynn Montgomery[2]
4. 22H-Roderick Henning[3]
5. 00H-Michael Helterbran[5]
DNS: 7S-Dillan Baldwin
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 21G-Roman Gephart[1]
2. 4J-Jacob Gomola[4]
3. 11C-Ryan Myers[3]
4. K22-Joe Boyle[2]
5. 21RB-Cody Broughton[5]
6. 17S-Mike Schellhaas[6]
Dash (6 Laps)
1. 21G-Roman Gephart[2]
2. 4J-Jacob Gomola[4]
3. 48T-Dylan Troyer[1]
4. 19-Alfred Galedrige Jr[3]
A-Main (20 Laps)
1. 48T-Dylan Troyer[3]
2. 4J-Jacob Gomola[2]
3. 22H-Roderick Henning[7]
4. 21G-Roman Gephart[1]
5. 19-Alfred Galedrige Jr[4]
6. 21J-Jaylynn Montgomery[5]
7. 00H-Michael Helterbran[9]
8. 11C-Ryan Myers[6]
9. K22-Joe Boyle[8]
10. 21RB-Cody Broughton[10]
11. 17S-Mike Schellhaas[12]
12. 7S-Dillan Baldwin[11]