Coons Wins the Red Hayden Memorial

PUTNAMVILLE, IN (September 5, 2026) — Cale Coons won the Red Hayden Memorial Saturday night at Lincoln Park Speedway. Coons win at Lincoln Park comes fresh off of his first career USAC National Sprint Car Series feature victory during a preliminary night for the Kokomo Sprint Car Smackdown at Kokomo Speedway.
Harley Burns, Zack Pretorius, Shane Cottle, and Cameron La Rose rounded out the top five.
Red Hayden Memorial
Lincoln Park Speedway
Putnamville, Indiana
Saturday, September 5, 2026
Non-Wing 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 9Z-Zack Pretorius, 13.035[4]
2. 63-Cale Coons, 13.083[3]
3. 21B-Beau Brandon, 13.254[9]
4. 44-Wesley Smith, 13.311[5]
5. 39-Matt Goodnight, 13.500[6]
6. 21-Caleb Stelzig, 13.516[2]
DNS: 27-Bryant Johnson, 13.516
DNS: 77S-Thomas Meseraull, 13.516
DNS: 17P-Evan Parker, 13.516
Qualifying Flight B
1. 99J-Kyle Johnson, 12.876[1]
2. 24P-Max Adams, 12.907[5]
3. 33-Jake Scott, 13.180[3]
4. 5-Jesse Vermillion, 13.230[4]
5. I1-Ivan Glotzbach, 13.289[6]
6. 83C-Chance Crum, 13.470[8]
7. 10G-Gabriel Gilbert, 13.597[2]
8. 7-Levi McKinney, 16.706[7]
Qualifying Flight C
1. 22-Brandon Spencer, 12.552[6]
2. 16B-Harley Burns, 12.820[4]
3. 34T-Cody Trammell, 13.037[2]
4. 7T-Travis Thompson, 13.495[8]
5. 83-Jeff Beasley, 14.002[1]
6. 8-James Turnbull, 14.121[5]
7. 2-Evan Mosley, 14.588[3]
8. 67L-Josh Lane, 14.588[7]
Qualifying Flight D
1. 13P-Cameron La Rose, 13.027[8]
2. 4C-Daylan Chambers, 13.106[7]
3. 28M-Brandon Mattox, 13.115[6]
4. 3KB-Jacob Brown, 13.206[2]
5. 73-Blake Vermillion, 13.589[3]
6. 19-Dan Clodfelter, 13.797[4]
7. 27K-Reed Miller, 13.816[1]
8. 94-Jesse Miller, 14.223[5]
Qualifying Flight E
1. 34-Shane Cottle, 13.063[1]
2. 38-Travis Oldfield, 13.155[5]
3. 87-Tony Helton, 13.711[7]
4. 9-Jim Tribby, 13.765[3]
5. 83R-Carl Rhuebottom, 13.786[8]
6. 3JR-Kyle Willis, 14.145[4]
7. 81-Alan Brown, 14.407[6]
8. 1J-Billy Winsemann, 15.037[2]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 63-Cale Coons[1]
2. 44-Wesley Smith[3]
3. 9Z-Zack Pretorius[4]
4. 77S-Thomas Meseraull[8]
5. 39-Matt Goodnight[5]
6. 21-Caleb Stelzig[6]
7. 21B-Beau Brandon[2]
8. 17P-Evan Parker[9]
9. 27-Bryant Johnson[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 24P-Max Adams[1]
2. 99J-Kyle Johnson[4]
3. 83C-Chance Crum[6]
4. 33-Jake Scott[2]
5. 5-Jesse Vermillion[3]
6. 10G-Gabriel Gilbert[7]
7. I1-Ivan Glotzbach[5]
8. 7-Levi McKinney[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 16B-Harley Burns[1]
2. 34T-Cody Trammell[2]
3. 22-Brandon Spencer[4]
4. 7T-Travis Thompson[3]
5. 67L-Josh Lane[8]
6. 8-James Turnbull[6]
7. 2-Evan Mosley[7]
8. 83-Jeff Beasley[5]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 28M-Brandon Mattox[2]
2. 13P-Cameron La Rose[4]
3. 73-Blake Vermillion[5]
4. 4C-Daylan Chambers[1]
5. 3KB-Jacob Brown[3]
6. 27K-Reed Miller[7]
7. 94-Jesse Miller[8]
8. 19-Dan Clodfelter[6]
Heat Race #5 (8 Laps)
1. 34-Shane Cottle[4]
2. 87-Tony Helton[2]
3. 38-Travis Oldfield[1]
4. 9-Jim Tribby[3]
5. 83R-Carl Rhuebottom[5]
6. 1J-Billy Winsemann[8]
7. 81-Alan Brown[7]
8. 3JR-Kyle Willis[6]
B-Main #1 (12 Laps)
1. 77S-Thomas Meseraull[1]
2. 5-Jesse Vermillion[4]
3. 21-Caleb Stelzig[6]
4. I1-Ivan Glotzbach[9]
5. 3KB-Jacob Brown[5]
6. 7T-Travis Thompson[2]
7. 9-Jim Tribby[3]
8. 8-James Turnbull[7]
9. 17P-Evan Parker[11]
10. 3JR-Kyle Willis[13]
11. 94-Jesse Miller[10]
12. 1J-Billy Winsemann[8]
DNS: 83-Jeff Beasley
B-Main #2 (12 Laps)
1. 21B-Beau Brandon[8]
2. 33-Jake Scott[1]
3. 10G-Gabriel Gilbert[6]
4. 39-Matt Goodnight[3]
5. 8C-Michael Clark[14]
6. 83R-Carl Rhuebottom[5]
7. 67L-Josh Lane[4]
8. 81-Alan Brown[10]
9. 27-Bryant Johnson[13]
10. 19-Dan Clodfelter[12]
11. 27K-Reed Miller[7]
12. 7-Levi McKinney[11]
DNS: 4C-Daylan Chambers
DNS: 2-Evan Mosley
A-Main (25 Laps)
1. 63-Cale Coons[3]
2. 16B-Harley Burns[8]
3. 9Z-Zack Pretorius[4]
4. 34-Shane Cottle[2]
5. 13P-Cameron La Rose[5]
6. 83C-Chance Crum[12]
7. 22-Brandon Spencer[7]
8. 77S-Thomas Meseraull[15]
9. 24P-Max Adams[1]
10. 99J-Kyle Johnson[6]
11. 21B-Beau Brandon[16]
12. 44-Wesley Smith[9]
13. 28M-Brandon Mattox[21]
14. 87-Tony Helton[11]
15. 21-Caleb Stelzig[19]
16. 10G-Gabriel Gilbert[20]
17. 34T-Cody Trammell[10]
18. 73-Blake Vermillion[13]
19. 38-Travis Oldfield[14]
20. 33-Jake Scott[18]
21. 5-Jesse Vermillion[17]